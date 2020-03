Ce que Tom Hanks et Rita Wilson mangent dans l’isolement du coronavirus australien

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été testés positifs pour le coronavirus (COVID-19) en Australie. Hanks tourne un film d’Elvis Presley, réalisé par l’Australien Baz Luhrman. Austin Butler joue Presley et Hanks joue son infâme manager, le colonel Tom Parker. Hanks a d’abord partagé les nouvelles sur ses réseaux sociaux.

Tom Hanks et Rita Wilson | Jeff Kravitz / FilmMagic

Hanks tient ses fans au courant de son état. Le samedi 14 mars, Hanks a partagé une photo de ses derniers fans de repas, australiens et du monde entier, pour commenter son choix.

Tom Hanks et Rita Wilson mangent du vegemite

La photo de Hanks a révélé deux tranches de pain grillé avec de la vegemite répartie sur les deux et un simple verre d’eau. Il a remercié les aides de prendre soin de lui et a souhaité que les autres fassent de même.

Vegemite est une tartinade alimentaire australienne locale faite d’extrait de levure avec des additifs de légumes et d’épices. La plupart des gens connaissent le vegemite de la chanson de Men Without Hats «Land Down Under». Ils chantent qu’un Australien “vient de sourire et m’a donné un sandwich végétarien”.

Les fans approuvent la consommation de légumes de Tom Hanks et Rita Wilson

Michael Rowland, du ABC News Breakfast, a approuvé le petit-déjeuner de Hanks.

C’est beaucoup de Vegemite ..

– Michael Rowland (@ mjrowland68) 15 mars 2020

Cet utilisateur a admiré l’engagement de Hanks envers le spread australien. “Respect du jeu Vegemite de Tom Hanks”, écrit-il. “Personnellement, j’aurais besoin de plus de beurre, mais il va fort et je suis fier.”

ESPN Australie et Nouvelle-Zélande, Steve Smith espère que le vegemite s’avérera être le remède au coronavirus.

Cet utilisateur a écrit: «OMG, c’est un peu de propagation Vegemite de niveau HERO. #Le respect”

Osher Gunsberg, de Bachelor Australia, s’est également porté garant de Hanks.

Trop de vegemite

Cet utilisateur a partagé une infographie utile pour Hanks. «Tom», écrit-elle. “Qu’est-ce que tu fais? Aucun Australien ne met autant de vegemite sur son toast. »

Greg Jericho du Guardian Astraulia a présenté des excuses.

Cet utilisateur a plaisanté: «Pour l’amour de Dieu, en Australie, il est notre trésor national. N’a-t-il pas assez souffert? »

Cet utilisateur inquiet vegemite serait plus une menace pour Hanks que le coronavirus. “Tom Hanks va mourir de Vegemite, n’est-ce pas”, écrit-il.

Propre rapport de vegemite

Les utilisateurs ont commencé à donner à Hanks et Wilson des instructions spécifiques pour ajuster leur apport en vegemite. Cet utilisateur a écrit: “D’accord, vous devez enlever environ 60% de ce végétal, sinon ça va être méchant et blesser votre ami de la bouche.”

L’auteur Jane Caro a publié Hanks le bon rapport vegemite to toast:

Cher Tom, c’est adorable mais tu étends la voie végétarienne trop épaisse! Le secret du toast à la vegemite est 1/3 de vegemite à 2/3 de beurre maximum! Et ajoutez de l’avocat écrasé pour plus de génialité.

– Jane Caro (@JaneCaro) 15 mars 2020

Cet utilisateur a également partagé côte à côte un bon étalement de vegemite contre trop de vegemite. «Cher M. Hanks», a-t-il écrit, «Re: utilisation de Vegemite».

Cet utilisateur a blâmé les «aides» que Hanks a remerciés de ne pas lui avoir enseigné le bon usage des végétariens. “O W ÉTAIENT CES AIDANTS QUAND TROP DE VÉGÉMITES ÉTAIENT ÉTENDUS SUR CE TOAST ???” elle a écrit.

Rita Wilson | Tibrina Hobson / WireImage

Cet utilisateur n’est pas d’accord. “C’est la bonne quantité de pâte à tartiner à base de levure”, écrit-il.

Toutes les citations de films de Tom Hanks

Tom Hanks est une star de cinéma depuis Splash en 1984, donc il ne manque pas de lignes de film mémorables et de références de ses films. Les fans de Hanks n’ont pas hésité à lui citer quelques-uns des films de Hanks pendant cette crise. La journaliste australienne Sally Sara a mis en garde Hanks contre la consommation excessive de vegemite, en paraphrasant une célèbre phrase du film Forrest Gump de Hanks.

«La vie est comme un tube de Vegemite. N’essayez pas tout d’un coup.

– Sally Sara (@sallyjsara) 15 mars 2020

L’athlète australien Dylan Alcott est parti avec une blague Cast Away.

Cet utilisateur est allé avec Toy Story, écrivant: «Vous vivrez toujours fort pour Infinity et au-delà.