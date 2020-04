Ce que vous devez savoir sur la NFL Dfaft

Mexico,- Ce jeudi soir, c’est l’édition 2020 du repêchage de la NFL.

Les nouvelles perspectives du football universitaire connaîtront leur destin, à titre de guide, nous fournissons à nos lecteurs les ingrédients pour connaître et apprécier l’événement, avec lequel nous donnons le coup d’envoi de la prochaine saison de la NFL.

Ce sera un projet virtuel

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, présentera les personnes sélectionnées à domicile, les directeurs généraux et les entraîneurs de chaque franchise se connecteront également depuis leur domicile car les installations de l’équipe sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le projet de la NFL comportera également un «Draft-A-Thon», qui honorera les travailleurs de la santé et des premiers secours de diverses manières, y compris la collecte de fonds pour le travail effectué aux États-Unis pour lutter contre l’impact de COVID-19.

Ce que vous devez savoir sur le projet

Pas nécessairement les meilleurs joueurs sont sélectionnés au premier tour; Par exemple, Tom Brady, le joueur avec le plus de Super Bowls gagnés dans l’histoire de la NFL, avec 6 anneaux au total, a été choisi avec la 199e équipe mondiale en 2000.

24 QB ont été choisis avec la première sélection globale de Draft depuis 1970.

L’entraîneur-chef Bill Belichick n’a jamais choisi un QB au premier tour comme entraîneur-chef des Patriots.

Chase Young, joueur défensif de l’année de la NCAA 2019, a fait une redoutable paire avec Nick Bosa, recrue défensive actuelle de l’année.

Qui est qui dans le projet

Les Bengals de Cincinnati ont le premier choix global pour la quatrième fois dans l’histoire de la franchise. On s’attend à ce qu’ils élisent Joe Burrow, un QB diplômé de LSU qui a été le vainqueur du trophée Heisman et champion national la saison dernière.

Les Dolphins de Miami sont l’ensemble qui comptera le plus d’équipes en repêchage, avec 14; tandis que les New Orleans Saints et les Kansas City Chiefs auront le moins, 5 sélections.

Les Colts d’Indianapolis, les Steelers de Pittsburgh, les Bears de Chicago, les Rams de Los Angeles, les Bills de Buffalo et les Texans de Houston n’ont pas de choix au premier tour en raison des changements de joueurs.

Les Dolphins de Miami, les 49ers de San Francisco, les Raiders de Las Vegas, les Jaguars de Jacksonville et les Vikings du Minnesota ont plusieurs choix au premier tour.

Un total de 255 joueurs collégiaux seront choisis en 3 jours.

Joueurs à surveiller

Joe Burrow – QB LSU: 60 passes TD en 2019, record en une saison NCAA. En cas d’être choisi avec la première sélection mondiale, il rejoindrait JaMarcus Russell en 2007, comme le seul LSU QB à être choisi avec la première sélection.

Tua Tagovailoa – QB Alabama: Avant sa blessure à la hanche, il était considéré comme le meilleur espoir disponible; Le champion national 2017 a lancé 87 touchés et 11 interceptions au cours de sa carrière universitaire.

Justin Herbert – Oregon QB: 95 TD réussit dans sa carrière universitaire, deuxième en importance dans l’histoire de l’Oregon.

Jerry Jeudy – Alabama WR: 26 réceptions TD au cours de sa carrière universitaire, le deuxième plus haut nombre de l’histoire de l’équipe Purple Tide.

CeeDee Lamb – Oklahoma WR: 3 292 verges par la réception au cours de sa carrière universitaire, le troisième plus haut de l’histoire de Sonners.

Chase Young – Ohio State: meilleur but défensif du repêchage; La marque historique de l’Ohio State sur les prises QB à 30,5.

Derrick Brown – Auburn Coach: Il a enregistré 5 sacs dans chacune de ses trois saisons en tant que starter, en plus d’être une force contre la course.

Isaiah Simmons – LB de Clemson: vainqueur défensif le plus polyvalent du repêchage, champion national 2018; Vainqueur du trophée Dick Butkus en 2019 pour le meilleur LB du pays.

Jeff Okudah – CB Ohio State: Il a accordé 2 touchés au cours de sa carrière universitaire sans accorder plus de 50 verges en un match.

