Ce que vous n’avez pas vu dans le Super Bowl! La robe de Shakira s’est cassée et tout a été vu

L’auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira a commencé son spectacle au Super Bowl 2020 de manière très espiègle et audacieuse, sa mini robe l’a trahie et l’a laissée très exposée!

2 février 2020

Shakira et JLO ils étaient les stars invitées pour animer le jeu acclamé et célèbre de l’année, cependant, le premier qui est apparu sur scène était la blonde colombienne avec ses meilleures chansons, les mêmes que peu à peu l’élèvent vers le plus Haut de la renommée.

L’interprète de “La bicyclette” a laissé plus d’un sans voix avec son incroyable chorégraphie, il semble que Shakira elle ne se rendait pas compte que ses mouvements allaient être trop brusques et la laisseraient totalement en l’air et à la vue de tout le monde.

La chanteuse colombienne reconnue dans le monde entier pour sa voix incroyable, sa beauté et ses mouvements de hanche d’un autre monde, a brûlé le Super Bowl après être repartie avec une robe rouge, brillante et super courte et en plus de tout ce que sa jupe portait un décolleté d’infarctus! !

Cette fois, la Latina s’est montrée complètement et a montré que malgré ses enfants et son âge, elle avait toujours la même flexibilité qu’auparavant. Shakira quand il a levé la jambe, il a révélé qu’il portait un string de la même couleur que sa garde-robe et qu’il n’avait pas honte de le montrer à des centaines de personnes présentes!

Quelques minutes plus tard, la scène a été rejointe par la belle Jennifer Lopez, faisant un duo féminin puissant, elles étaient à la fois incroyables et super bombes!

Nous t’aimons Shakira!

.