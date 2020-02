Nouvelle bande-annonce de The Invisible Man: ce que vous ne pouvez pas voir peut vous blesser

Universal Pictures et Blumhouse Productions ont dévoilé une nouvelle bande-annonce étendue pour le très attendu L’homme invisible remake avec Elisabeth Moss (Le conte de la servante) apprendre que ce que vous ne voyez pas peut vous blesser. Découvrez la bande-annonce dans le lecteur ci-dessous, ainsi qu’une nouvelle affiche IMAX dans la galerie!

L’homme invisible se concentre sur Cecilia Kass (Elisabeth Moss), une femme piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante. Elle s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort est un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges deviennent mortelles, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Jason Blum, notre maître actuel du genre d’horreur, produit L’homme invisible pour ses Blumhouse Productions. L’homme invisible est écrit, réalisé et produit par Leigh Whannell, l’un des concepteurs originaux de la Vu franchise qui a récemment dirigé Upgrade et Insidieux: Chapitre 3.

Le film est également produit par Kylie du Fresne pour Goalpost Pictures. Les producteurs exécutifs sont Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson et Jeanette Volturno. L’homme invisible est une coproduction de Goalpost Pictures Australia et Blumhouse Productions, en association avec Nervous Tick, pour Universal Pictures.

L’homme invisible devrait sortir en salles le 28 février!

