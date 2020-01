Ce qui arrive à Disney + en février en Australie

Plus tôt cette semaine, Disney a annoncé ce qui arriverait à Disney + aux États-Unis en février et nous avons maintenant des détails sur ce qui va arriver à Disney + en Australie en février également.

Alors que tous les Disney + Originals sont publiés dans le monde à la même date, les ajouts au contenu de la bibliothèque sont différents. L’Australie reçoit beaucoup plus de contenu des studios du 20e siècle tels que Mrs Doubtfire et Cheaper By The Dozen, qui ne sont pas encore disponibles aux États-Unis.

Voici la liste complète:

Disponible le 4 février

+ Toy Story 4

7 février

+ Timmy Failure: Des erreurs ont été commises – Disney + Première originale

+ Marvel’s Runaways – Première série – Saison 1

+ Journal d’un futur président – Ep 104 «The National Mall»

+ Dimanches en famille Disney – Ep 114 «Toy Story: Toy Bins»

+ Projet de héros de Marvel – Ep 114 «Daniella dynamique»

+ Un jour à Disney – Ep 110 “Grace Lee: Artiste du livre de contes”

+ Pixar dans la vraie vie – Ep 104 “Toy Story: Traffic Cone Rescue”

14 février

+ Mariages de conte de fées de Disney – Ep 201

+ Moins cher à la douzaine

+ Mme Doubtfire

+ Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre

+ Splash

+ Journal d’un futur président – Ep 105 «dénonciateur»

+ Les dimanches en famille Disney – Ep 115 «Princesse et grenouille: nénuphars»

+ Projet de héros de Marvel – Ep 115 “Roving Robbie”

+ Un jour à Disney – Ep 111 “Kristina Dewberry: Imagineering Construction Manager”

15 février

+ One Strange Rock – Première série – Saison 1

21 février

+ Star Wars: The Clone Wars: The Final Season – Ep 701

+ Journal d’un enfant Wimpy: Rodrick Rules

+ Le film Peanuts

+ Moins cher à la douzaine 2

+ Journal d’un futur président – Ep 106 «Habeas Corpus»

+ Mariages de contes de fées de Disney – Ep 202 – “L’Alaska pour m’épouser”

+ Dimanches en famille Disney – Ep 116 «Aristochats: bandeaux»

+ Projet de héros de Marvel – Ep 116 “Genesis The Amazing Animal Ally”

+ One Day at Disney – Ep 112 “Vince Caro: Ingénieur d’enregistrement Pixar”

28 février

+ Cours d’atelier – Ep 101

+ Journal d’un futur président – Ep 107 «Relations extérieures»

+ Mariages de contes de fées de Disney – Ep 203 «Une proposition flashy»

+ Dimanches en famille Disney – Ep 117 «Le Roi Lion: peinture pour oeuvre»

+ Projet de héros de Marvel – Ep 117 “Superior Salvador”

+ One Day at Disney – Ep 113 “Lupe de Santiago: Couturière”

+ Star Wars: The Clone Wars – Ep 702 “Un écho lointain”

Qu’avez-vous hâte de voir sur Disney + en février

