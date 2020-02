Ce qui arrive à Disney + en mars

Voici un aperçu de ce qui arrivera à Disney + en mars 2020. De nouveaux contenus de bibliothèque arriveront ainsi que de nouveaux Originals dont Stargirl, ainsi que de gros titres quittant Netflix pour Disney +, notamment Black Panther et A Wrinkle in Time.

Cette liste est axée sur les États-Unis, donc la disponibilité variera selon la région et est sujette à changement.

S’IL VOUS PLAÎT NOTE – CETTE LISTE N’EST PAS FINALE – ELLE SERA MISE À JOUR AVEC DE NOUVELLES ADDITIONS COMME ILS SONT ANNONCÉS ET LES CHOSES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

Mercredi 4 mars

Panthère noire

Jeudi 5 mars

Des histoires au coucher

Vendredi 6 mars

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 703

Shop Class – Épisode 102

Marvel Hero Project – Épisode 118

Journal d’un futur président – Épisode 108

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 204

Un jour chez Disney Short 114

Vendredi 13 mars

Stargirl

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 704

Shop Class – Épisode 103

Marvel Hero Project – Épisode 119

Journal d’un futur président – Épisode 109

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 205

Un jour chez Disney Short 115

Dimanche 15 mars

G-Force

Vendredi 20 mars

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 705

Shop Class – Épisode 104

Marvel Hero Project – Episode 120 – Fin de saison

Journal d’un futur président – Épisode 110 – Fin de saison

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 206

Un jour chez Disney Short 116

Mercredi 25 mars

Rides dans le temps

Vendredi 27 mars

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 706

Shop Class – Épisode 105

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 207

Un jour chez Disney Short 117

Qu’êtes-vous ravi de regarder à partir de cette liste?

S’IL VOUS PLAÎT NOTE – CETTE LISTE N’EST PAS FINALE – ELLE SERA MISE À JOUR AVEC DE NOUVELLES ADDITIONS COMME ILS SONT ANNONCÉS ET LES CHOSES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .