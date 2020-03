Ce qui arrive à Netflix Canada: avril 2020

Après une mars passionnante sur Netflix, il y a encore plus à attendre en avril, principalement le retour de 2 des originaux les plus populaires de Netflix à ce jour. Nous gardons une trace de tous les nouveaux titres qui arriveront à la bibliothèque afin que vous sachiez ce qui arrivera à Netflix Canada en avril 2020.

Ci-dessous n’est pas la liste complète des titres arrivant sur Netflix Canada, car nous nous attendons à voir beaucoup plus de titres arriver en avril.

N = Netflix Original

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 1er avril 2020:

40 jours et 40 nuits (2002)

Daphne et Velma (2018)

David Batra: Elefanten i rummet (2020) N

Chère Eleanor (2016)

Évolution (2001)

Comment réparer un scandale de drogue: mini-série N

Ensoleillé (2016)

My Hero Academia: Two Heroes (2018)

Nailed It!: Saison 4 N

Opération Odessa (2018)

Pokémon la série: Sun & Moon: Saison 2

Saint Seiya: 3 saisons

Sunderland ‘Til I Die: Saison 2 N

Lever de soleil au paradis (2019)

Les aventures de Rocky et Bullwinkle (2000)

The Iliza Shlesinger Sketch Show: Saison 1 N

Les crânes (2000)

La marche (2015)

The Windsors: Saison 3

Marcher avec des dinosaures: Saison 1

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 2 avril 2020:

Sol Levante: Saison 1 N

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 3 avril 2020:

Café et Kareem (2020) N

Money Heist: Saison 4 N

Money Heist: The Phenomenon: Série limitée N

Spirit Riding Free: Riding Academy: Saison 1 N

StarBeam: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 6 avril 2020:

The Big Show Show: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 7 avril 2020:

Le fantôme qui marche (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 9 avril 2020:

The Circle: France: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 10 avril 2020:

Brews Brothers: Saison 1 N

Vie scolaire (2019) N

Le Main Event (2020) N

Tigertail (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 12 avril 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 14 avril 2020:

Un cœur de champion (2019)

Outer Banks: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 15 avril 2020:

Il était une fois à Londres (2019)

The Innocent Files: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 16 avril 2020:

Fary: Hexagone: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 17 avril 2020:

#blackAF: Saison 1 N

Never Have I Ever: Saison 1 N

Rising High (2020) N

Sergio (2020) N

Tag (2018)

Les derniers enfants sur Terre: Partie 2 N

Trop chaud à gérer: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 18 avril 2020:

Surviving R. Kelly: Saison 1

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 19 avril 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 20 avril 2020:

Cuit au Cannabis: Saison 1 N

The Midnight Gospel: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 21 avril 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 22 avril 2020:

Absurd Planet: Saison 1 N

Les Willoughbys (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 23 avril 2020:

Ghost in the Shell: SAC_204: Saison 1 N

La maison des fleurs: saison 3 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 24 avril 2020:

After Life: Saison 2 N

Hello Ninja: Saison 2 N

Love 101: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 26 avril 2020:

The Last Kingdom: Saison 4 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 29 avril 2020:

Parascolaire: Saison 1 N

Summertime: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 30 avril 2020:

Biohackers: Saison 1 N

Le jeu des victimes: Saison 1 N

