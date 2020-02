Ce qui arrive sur Netflix cette semaine (10 février – 16 février)

Une énorme semaine de nouveaux titres Netflix est prévue pour les États-Unis au cours des 7 prochains jours. Ci-dessous, nous vous guiderons à travers tous les nouveaux films et nouvelles séries télévisées en route pour la Saint-Valentin. Voici ce qui arrive sur Netflix entre le 10 et le 16 février.

Comme toujours, vous pouvez suivre les nouveaux arrivants à jour tout au long de la nouvelle section, et nous trouvons toujours de nouveaux titres sur le chemin de Netflix en février également.

Pour l’instant, passons en revue les nouveaux ajouts de cette semaine et nous allons commencer avec les Netflix Originals.

Cette semaine, le plus gros titre d’un mile du pays est la suite de À tous les garçons. Le deuxième film verra des visages familiers revenir alors qu’un problème éclate dans la relation. L’un des anciens destinataires de la lettre d’amour de Lara entre en scène. À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore arrive mercredi juste à temps pour la Saint-Valentin.

D’autres grands Originaux en route cette semaine sont le retour tant attendu de Narcos: Mexique qui entame sa deuxième saison. Nous recevons également le film Shaun the Sheep, magnifiquement animé, intitulé Farmageddon.

Ailleurs, mardi, nous aurons l’excellent film de frère Safdie, Bon temps mettant en vedette Robert Pattinson, qui compensera le fait que les États-Unis ne disposent pas actuellement de Uncut Gems.

Dimanche, nous aurons droit à pas mal de bons nouveaux films avec des temps forts dont Uzo Aduba Miss Virginia et Mr. Right qui met en vedette Sam Rockwell et Anna Kendrick.

Liste préliminaire complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie ne sont pas toujours définitives et peuvent parfois changer.

Arrivée à Netflix le 10 février Arrivée à Netflix le 11 février CAMINO A ROMA (2020) NCaptain Underpants: Epic Choice-O-Rama (Spécial) NGood Time (2017) Q Ball (2019) À venir sur Netflix le 12 février Anna Karenina (2012) French Toast (2015) À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) NArrivée sur Netflix le 13 févrierDragon Quest: votre histoire (2020) NLove Is Blind (Saison 1) Premier épisode NNarcos: Mexique (Saison 2) NPretville (2012) À venir sur Netflix le 14 févrierA Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (2020) NCable Girls (Saison 5 Partie 1) NCastle and Castle (Saison 1) Cuddle Weather (2019) Isi & Ossi (2020) NLiefling (2010) Taj Mahal 1989 (2020) NArrivée à Netflix le 15 février Monster High: Electrified (2017) Starship Troopers (1997) Arrivée à Netflix le 16 février By the Sea (2015) Miss Virginia (2019) M. Right (2015) On the Real (Saison 1) Term Life (2016) The Forest (2016)

Qu’attendez-vous pour regarder sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.