Ce qui arrive sur Netflix cette semaine (2 mars – 8 mars)

Bienvenue dans un autre aperçu hebdomadaire de ce qui se dirige vers Netflix au cours des 7 prochains jours. Il y a pas mal de choses à couvrir avec la plupart des meilleurs nouveaux titres de cette semaine portant la marque Netflix Original. Voici la liste complète (préliminaire) de ce qui arrivera à Netflix entre le 2 mars 2020 et le 8 mars.

Vous seriez pardonné de penser que la programmation de cette semaine est un peu terne pour les nouveaux titres en dehors de Netflix Originals. C’est probablement parce que Netflix a ajouté plus de 50 nouveaux titres le 1er mars, donc si vous ne les avez pas vérifiés, c’est votre chance.

Passons maintenant à nos meilleurs choix de la semaine.

Spenser Confidential (2020)

Arrive sur Netflix: Vendredi 6 mars

La plupart de l’attention des médias sera probablement sur Spenser Confidential qui a occupé notre première place sur la page d’accueil au cours des dernières semaines.

Le nouveau film d’action présente Mark Wahlberg aux côtés d’un casting stellaire, y compris Post Malone pour tous les fans de musique. C’est environ deux flics de Boston qui sont assassinés et Spenser est obligé de sortir de sa retraite pour éliminer les criminels.

Freaks (2018)

Arrive sur Netflix: Mardi 3 mars

Si vous cherchez un vrai joyau caché, Freaks est peut-être dans votre rue. Il s’agit d’un film de science-fiction conçu pour les fans de science-fiction purs et parle d’une fille qui découvre un nouveau monde au-delà du nôtre et l’utilise pour échapper aux griffes de son père POS.

Les critiques pour le film de Zach Lpovksky et Adam B. Stein ont été généralement positives étant donné son budget modeste. Malheureusement, à peine quiconque est allé le voir l’année dernière, c’est maintenant votre chance de le regarder sur Netflix à partir de mardi.

Castlevania (Saison 3)

Arrive sur Netflix: Jeudi 5 mars

Nous n’avons vraiment pas besoin de faire l’éloge de cette série animée sur Netflix car la plupart des fans font déjà un travail remarquable.

L’excellente série animée couvre l’histoire des jeux vidéo du même nom et présente quelques grands noms derrière l’équipe d’animation et le casting vocal.

C’est sanglant, violent, fidèle au matériel source et peut-être à la meilleure série animée de Netflix qui n’est pas une sitcom?

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont susceptibles de changer, cette liste couvre principalement les versions américaines. Les originaux de Netflix dans la plupart des cas sont des sorties mondiales, d’autres titres varieront.

Venir à Netflix le 2 mars Venir à Netflix le 3 mars Freaks (2018) Freshman Year (2019) Luccas Neto dans: The End of ChristmasTaylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (2020) NComing to Netflix on March 4thAngu VaikuntapurathuEverybody’s Everything (2019) Coming to Netflix Le 5 mars Castlevania (Saison 3) NMighty Little Bheem: Festival of Colours (2020) NPower Players (Saison 1) Wassup Man GO! À venir sur Netflix le 6 mars Alakada ReloadedAll About LoveGuilty (2020) NI am Jonas (2020) NParadise PD (Part 2) ) NSpenser Confidential (2020) N The Protector (Season 3) NTwin Murders: The Silence of the White City (2020) NUgly Delicious (Season 2) NComing to Netflix on March 8thSitara: Let Girls Dream (2020) N