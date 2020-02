Ce qui arrive sur Netflix cette semaine (du 3 février au 9 février)

Bienvenue dans un autre aperçu hebdomadaire où nous examinons tout ce qui devrait arriver à Netflix aux États-Unis au cours des 7 prochains jours. Ça va être une sacrée semaine avec des temps forts, dont la prochaine saison de Better Call Saul, la dernière saison d’Arrow et des débuts tels que Locke et Key.

Si vous avez manqué l’un des ajouts du 1er février, nous vous conseillons de revenir en arrière et de les vérifier, car vous avez peut-être manqué l’une des 48 nouvelles versions.

Passons maintenant à quelques faits saillants de la semaine prochaine.

En termes de nouvelles séries télévisées, beaucoup seront heureux de voir (enfin!) La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul avant que la saison 5 ne commence bientôt sur AMC. Il poursuit la lente transition de James McGill vers l’avocat Breaking Bad de Saul Goodman. Cette semaine, cependant, nous dirons au revoir à La Flèche qui conclut sa série de huit saisons sur The CW et tous les derniers épisodes seront supprimés mercredi.

Le grand Netflix Original de la semaine est Locke and Key, qui reçoit jusqu’à présent des critiques fantastiques. Voici ce que vous pouvez attendre de la nouvelle série de super-héros:

“Après le meurtre de leur père, trois frères et sœurs se déplacent avec leur mère dans son domaine ancestral, où ils découvrent des clés magiques qui débloquent des pouvoirs – et des secrets.”

Netflix obtient les droits de licence pour le tout nouveau film Dragonheart cette semaine. Il met en vedette Helena Bonham Carter qui interprètera le dragon dans le nouveau film fantastique d’aventure.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Venir à Netflix le 3 février Thambi (2019) Sordo (2020) NTeam Kaylie (Part 3) NC Venir à Netflix le 4 février Dragonheart: Vengeance (2020) Faith, Hope & Love (2018) She Did That (2017) Tom Papa: Vous êtes On fait bien! (2020) NComing to Netflix on February 5Arrow (Season 8) Black Hollywood: ‘They’ve Gotta Have Us’ (2018) #cats_the_mewvie (2020) The Pharmacist (Limited Docu-series) NUppity: The Willy T.Ribbs Story (2020) ) Venir à Netflix le 6 février Caster of an Insect Cage (Saison 1) NDesolate (2018) Venir à Netflix le 7 février Azali (2018) Dragons: Rescue Riders (Saison 2) NFifty: The Series (Season 1) Horse Girl (2020) NMy Holo Love (Saison 1) NLocke & Key (Saison 1) NLa Ballade de Lefty Brown (2017) Qui a tué Malcolm X? (Saison 1) Arrivée sur Netflix le 8 février The Coldest Game (2020) NC Arrivée sur Netflix le 9 février Better Call Saul (Season 4)

Vous pouvez trouver une liste complète mise à jour de ce qui arrivera à Netflix en février 2020 ici.