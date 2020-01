Ce qui arrive sur Netflix DVD en janvier 2020

Pour commencer la nouvelle année, il y a beaucoup de nouveaux films et émissions de télévision à apprécier sur le service de location de DVD de Netflix. Nous vous tiendrons au courant de tous les nouveaux films et séries qui seront disponibles à la location en janvier 2020.

Juste pour clarifier, la plate-forme DVD de Netflix DVD.Com est exclusive au États Unis. Grâce à la plateforme en ligne, vous pouvez louer un nombre illimité de DVD, Blu-Rays et coffrets.

Voici quelques-uns des meilleurs moments des sorties de DVD à venir sur Netflix DVD en janvier 2020:

Zombieland: Double Tap

Réalisateur: Ruben Fleischer

Interprètes: Emma Stone, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Zoey Deutch

Genre: Comédie, Horreur

Dans une décennie pleine de redémarrages, de suites et de préquelles, il est étonnant qu’il ait fallu dix ans pour qu’une suite de Zombieland arrive. Bien que le film n’ait pas été aussi bien reçu que son prédécesseur, si vous aimez regarder des zombies tués de manière comique, vous continuerez à aimer le dernier opus de la série.

Quittant la sécurité de leur maison à Whitehouse, les tueurs de zombies Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock se rendent à Graceland, à Memphis, au Tennessee. En cours de route, le groupe découvre qu’il y a plus de survivants de l’apocalypse qu’ils ne le pensaient, mais de nouvelles découvertes conduisent également à une nouvelle souche de zombie plus rapide, plus intelligente et apparemment indestructible.

La famille Addams

Réalisateur: Conrad Vernon, Greg Tiernan

Interprètes: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Finn Wolfhard, Nick Kroll

Genre: Animation, Comédie

La famille bien-aimée Addams a reçu le traitement d’animation pour la première fois en près de 3 décennies. Gagner près de 200 millions de dollars au box-office, un deuxième film est en route et devrait arriver en 2021.

La famille Addams est le mouton noir du quartier, ses voisins évitant tout contact avec la famille bizarre. Alors que la famille Addams se prépare à l’arrivée de certains de leurs parents les plus effrayants, Margaux Needler, une personnalité de la télévision ombragée, complote pour leur retirer leur maison alors qu’elle s’oppose à ce qu’elle vende toutes les maisons du quartier.

Jay et Bob silencieux redémarrent

Réalisateur: Kevin Smith

Interprètes: Kevin Smith, Jason Mewes, Harley Quinn Smith, Melissa Benoist, Chris Wood

Genre: Comédie

À l’écran en tant que personnages les plus célèbres pour la première fois en 18 ans, Kevin Smith a relancé Jay et Silent Bob.

Lorsque Jay et Silent Bob découvrent qu’un grand studio hollywoodien prévoit de faire un redémarrage basé sur eux, la paire titulaire voyage à travers le pays pour empêcher le film de se produire.

Parasite

Réalisateur: Bong Joon-ho

Interprètes: Cho Yeo-Jong, Park So-dam, Choi Woo-shik, Kang-Ho Song, Jeong Ji-so

Genre: Comédie, Thriller

Gagnant du Golden Globe Award du meilleur film en langue étrangère, de nombreux critiques saluent Parasite comme l’un des meilleurs films de l’année.

Une famille de classe basse qui a du mal à se débrouiller est en mesure d’inciter une famille beaucoup plus riche à l’embaucher pour divers emplois dans sa maison. Mais la cupidité et la discrimination de classe menacent de ruiner la vie des deux familles.

Liste complète des nouveautés de Netflix DVD en janvier 2020

Remarque: les dates sont sujettes à changement – veuillez vérifier sur DVD.com pour les versions exactes

À venir sur Netflix DVD le 14 janvier 2020: Gemini Man – Sci-Fi & FantasyRunning with the Devil – Action & AdventureJexi – ComedyVeep: Season 7 – TV DramaGive Me Liberty – ComedyBritt-Marie Was Here – ComedyThe Death & Life of John F. Donovan – Drame3022 – Sci-Fi & FantasyLine of Duty – Action et aventureMister America – ComedyPiranhas – DrameVenir sur Netflix DVD le 22 janvier 2020: Zombieland: Double Tap – ComedyThe Addams Family – Enfants et familleDouleur et gloire – DramaBlack and Blue – ThrillersCountdown – HorrorJay et Silent Bob Reboot – ComedyI See You – ThrillersVenir sur Netflix DVD le 28 janvier 2020: Terminator: Dark Fate – Sci-Fi & FantasyMotherless Brooklyn – ThrillersHarriet – DramaParasite – ThrillersMy Life Is Murder: Series 1 – TV Comedy-DramaBallers: Saison 5 – TV Comedy-DramaMob Town – Thrillers

