Février est à nos portes et nous pouvons enfin envisager tous les nouveaux titres à venir sur Netflix Australie pour le mois. Nous sommes heureux d’annoncer qu’il y a des films vraiment fantastiques qui vous attendent, y compris la sortie d’un tas de nouveaux originaux incroyables. Voici ce qui arrivera à Netflix Australie en février 2020.

Il y a des titres incroyables à attendre, en particulier la sélection d’animes qui devrait arriver. Pour la première fois, les films du Studio Ghibli disposeront d’un site de diffusion en ligne. Une sélection de 7 films du Studio Ghibli sera disponible en streaming en février, et d’autres films arriveront en mars et avril.

Arrive également en février le 22e épisode de la franchise Pokémon, Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution.

Voici ce qui arrivera à Netflix Australie en février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 1er février 2020:

Baby Driver (2017)

Lames de gloire (2007)

Château dans le ciel (1986)

Salut Arnold! Le film (2002)

Service de livraison de Kiki (1989)

Love Jacked (2018)

Mon voisin Totoro (1988)

Vagues océaniques (1993)

Hier seulement (1991)

Philomène (2013)

Porco Rosse (1992)

Serial Killer avec Piers Morgan: Saison 1

Sergio (2020) N

Tales from Earthsea (2006)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 3 février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 4 février 2020:

Foi, espoir et amour (2018)

Elle a fait ça (2017)

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 5 février 2020:

Black Hollywood: «Ils doivent nous avoir»: 1 saison

Chats le Mewvie (2019)

La boda de la abuela (2019)

Le pharmacien: série limitée N

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 6 février 2020:

Cagaster of a Insect Cage: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 7 février 2020:

Dragons Rescue Riders: Saison 2 N

Fille de cheval (2020) N

Locke & Key: Saison 1 N

My Holo Love: Saison 1 N

Qui a tué Malcolm X? (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 8 février 2020:

Le jeu le plus froid (2019)

Van Helsing: Saison 4 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 10 février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 11 février 2020:

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama (2020) N

En route vers Rome (2020) N

Instant Hotel: Saison 2 N

Q Ball (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 12 février 2020:

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 13 février 2020:

Dragon Quest Your Story (2019) N

Love Is Blind: Saison 1 N

Narcos: Saison 2 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 14 février 2020:

American Pie Presents: The Book of Love (2009)

Cable Girls: dernière saison N

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Evan tout-puissant (2007)

Heureux Gilmore (1996)

Hot Fuzz (2007)

Je vous prononce maintenant Chuck et Larry (2007)

Isi et Ossi (2020) N

Notting Hill (1999)

Smokin ’Aces (2006)

Step Up: Revolution (2012)

Les Chroniques de Riddick (2004)

L’Aigle (2011)

Tower Heist (2011)

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 17 février 2020:

L’univers en expansion d’Ashley Garcia: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 19 février 2020:

The Chef Show: Volume 3 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 20 février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 21 février 2020:

Bébés: Saison 1 N

Gentefied: Saison 1 N

Puerta 7: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 22 février 2020:

Fille au troisième étage (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 25 février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 26 février 2020:

Je ne suis pas d’accord avec ça: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 27 février 2020:

Altered Carbon: Saison 2 N

Abonnés: Saison 1 N

Pokémon: Mewtwo contre-évolution (2019) N

Ce qui arrivera à Netflix Australie le 28 février 2020:

Tous les endroits brillants (2020) N

Babylon Berlin: Saison 3 N

Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 N

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019)

La trinchera infinita (2020) N

Queen Sono: Saison 1 N

Restaurants on the Edge: Saison 1 N

Unstoppable: Saison 1 N

Qu’attendez-vous pour regarder sur Netflix Australie en février? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!