Mars s’annonce déjà comme un mois cumulé sur Netflix Australia. Avec un tas d’originaux passionnants, nouveaux et anciens, sans parler de quelques joyaux extérieurs à Netflix, il y en aura pour tout le monde à la fin de l’été. Voici ce qui arrivera à Netflix Australie en mars 2020.

Vous ne trouverez pas ci-dessous la liste complète des titres, car nous nous attendons à en voir beaucoup plus avant et pendant mars.

Il y a sept autres titres Studio Ghibli qui arrivent le 1er mars, et le dernier lot de sept arrivera un mois plus tard le 1er avril 2020.

N = Netflix Original

À venir sur Netflix Australie le 1er mars 2020: Akama ga Kill !: 2 SeasonsArrietty (2010) Bakugan: Battle Planet: 1 SeasonCollateral Beauty (2016) DC Super Hero Girls: 5 SeasonsGo! Aller! Cory Carson!: Saison 2 NHeartland: Season 13Jackass Presents: Bad Grandpa (2013) Jackass: Number Two: Unrated Version (2006) Kid-E-Cats: 2 SeasonsMy Neighbors the Yamadas (1999) Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) Princess Mononoke (1997) Resident Evil: Apocalypse (2004) Spirited Away (2001) Sylvanian Families Mini Episodes Clover: 1 SeasonSylvanian Families: Everyone’s Big Dream Flying in the Sky: 1 SeasonThe Big Sick (2017) The Cat Returns (2002) The Hateful Eight (2015) The Conte de la princesse Kaguya (2013) À venir sur Netflix Australie le 2 mars 2020: À venir sur Netflix Australie le 5 mars 2020: Castlevania: Saison 3 NMighty Little Bheem: Festival des couleurs: Saison 1 NSecret City: Under the Eagle: Saison 2 Arrivée sur Netflix Australie le 6 mars 2020: Gulity (2020) NJe suis Jones (2020) NParadise PD: Saison 2 NSpenser Confidential (2020) NThe Protector: Saison 3 NUgly Delicious: Saison 2 NÀ venir sur Netflix Australie le 10 mars 2020: Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler (2020) NÀ venir sur Netflix Australie le 11 mars 2020: Dirty Money: Saison 2 NOn My Block: Saison 3 NThe Circle Brazil: Saison 1 NÀ venir sur Netflix Australie le 13 mars 2020: 100 Humans: Saison 1 NBloodride: Saison 1 NBeastars: Saison 1 NÉlite: Saison 3 NKingdom: Saison 2 NFilles perdues (2020) NThe Valhalla Murders: Saison 1 NComing to Netflix Australia le 16 mars 2020: The Boss Baby: Back in Business: Season 3 NÀ venir sur Netflix Australie le 17 mars 2020: Archibald’s Next Big Thing: Saison 2 NShaun the Sheep: Saison 6 NÀ venir sur Netflix Australie le 19 mars 2020: Altered Carbon: Resleeved (2020) NÀ venir sur Netflix Australie le 20 mars 2020: Greenhouse Academy: Saison 4 NMaska (2020) NLa lettre du roi: saison 1 NTiger King: Saison 1 NUltras (2020) NVampires: Saison 1 NÀ venir sur Netflix Australie le 23 mars 2020: Freud – Saison 1 NSol Levante: Saison 1 NÀ venir sur Netflix Australie le 25 mars 2020: Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2020) NCrip Camp: A Disability Revolution (2020) NL’occupant (2020) NThe Post (2017) YooHoo à la rescousse: Saison 3 NÀ venir sur Netflix Australie le 26 mars 2020: 7SEEDS: Saison 2 NLes épreuves de Gabriel Fernandez: Saison 1 NUnorthodox: Minisérie NÀ venir sur Netflix Australie le 27 mars 2020: Car Masters: Rust to Riches: Saison 2 NOzark: Saison 3 NLe déclin (2020) NDébouchonné (2020) N

Qu’attendez-vous pour regarder le plus sur Netflix Australie en mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!