Il y a d’excellents nouveaux titres à attendre sur Netflix Canada en février 2020. Avec un tas d’originaux passionnants, nouveaux et anciens, ces cœurs solitaires auront beaucoup à diffuser le jour de la Saint-Valentin, ou pour tous ceux qui garderont la compagnie ce jour-là … Ainsi, vous aurez de quoi vous occuper. Voici ce qui arrivera à Netflix Canada en février 2020.

Voici ce qui arrivera à Netflix Canada en février 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 1er février 2020

Les aventures de Tintin (2011)

Le Dahlia noir (2006)

Bloodline (2018)

Brèche (2007)

Changling (2008)

Fou, stupide, amour (2011)

Heure la plus sombre (2017)

Dead Silence (2007)

Duplicité (2009)

Employé du mois (2006)

Quatre Noëls (2008)

Frost / Nixon (2008)

Le parrain (1972)

Le parrain: partie III (1990)

Autant en emporte le vent (1939)

Grey Lady (2017)

Hum Aapke Hain Koun (1994)

Insidieux: la dernière clé (2018)

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon: Saison 1

Le chanceux (2012)

Misfit 2 (2019)

Munich (2005)

Nuits à Rodanthe (2008)

No Game No Life: Saison 1

P.S. Je t’aime (2007)

Paddington 2 (2018)

Pop Team Epic: 1 saison

Premier (2005)

Moineau rouge (2018)

Sergio (2009)

La clé du squelette (2005)

Furtif (2005)

Le substitut (1996)

Thunder Road (2018)

Ensemble pour l’éternité (1999)

United 93 (2006)

Crashers de mariage (2005)

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins (2008)

Tu as du courrier (1998)

Le vôtre, le mien et le nôtre (2005)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 3 février 2020

La guerre silencieuse (2020) N

Équipe Kaylie: Partie 3 N

Thambi (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 4 février 2020

Foi, espoir et amour (2019)

Iron Sky: The Coming Race (2019)

Elle a fait ça (2019)

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 5 février 2020

#cats_the_mewvie (2020)

8 milles (2002)

Le long de Polly (2004)

Bean: The Ultimate Movie Disaster (1997)

Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)

Cœur de dragon (1996)

Everest (2015)

Mariage de grand-mère (2020) N

La terre avant le temps (1988)

L’homme parfait (2005)

Le pharmacien: série limitée N

Ennemis publics (2009)

Safe House (2012)

Ils doivent nous avoir: 1 saison

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Recherché (2008)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 6 février 2020

Cagaster d’une cage à insectes: 1 saison

Désolé (2018)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 7 février 2020

Azali (2018)

Dragons: Rescue Riders: Saison 1 N

Cinquante: la série: 1 saison

Fille de cheval (2020) N

Locke & Key: Saison 1 N

My Holo Love: Saison 1 N

Qui a tué Malcolm X? (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 8 février 2020

Le jeu le plus froid (2019) N

Van Helsing: Saison 4 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 9 février 2020

Better Call Saul: Saison 5

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 10 février 2020

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 11 février 2020

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama (2020) N

Battements de cœur (2010)

JT LeRoy (2018)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 12 février 2020

Pain perdu (2015)

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 13 février 2020

Dragon Quest Your Story (2019) N

Love Is Blind: Saison 1 N

Narcos: Mexique: Saison 2 N

Pretville (2012)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 14 février 2020

Un film de Shaun le mouton: Famrageddon (2020) N

Météo câlin (2019)

Au nom du roi: la dernière mission 3 (2013)

Isi et Ossi (2020) N

Liefling (2010)

The Bank Job (2008)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 15 février 2020

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 16 février 2020

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 17 février 2020

L’univers en expansion d’Ashley Garcia: Saison 1

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 19 février 2020

The Chef Show: Volume 3 N

Vikings: Saison 3

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 20 février 2020

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 21 février 2020

Bébés (2020) N

Gentefied: Saison 1 N

Glitch Techs: Saison 1 N

Puerta 7: Saison 1 N

System Crasher (2019) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 26 février 2020

Je ne suis pas d’accord avec ça: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 27 février 2020

Altered Carbon: Saison 2 N

Abonnés: Saison 1 N

Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 28 février 2020

Tous les endroits brillants (2020) N

Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 N

La trinchera infinita (2020) N

Queen Sono: Saison 1 N

Restaurants on the Edge: Saison 1 N

Imparable (2020) N

