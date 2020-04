Ce qui arrivera à Netflix en avril 2020

Bienvenue dans votre aperçu complet de ce qui est prévu pour Netflix aux États-Unis tout au long du mois d’avril 2020. Ce sera notre grand article en cours où nous couvrirons tout ce qui devrait arriver sur Netflix en avril.

Avril 2020 va être un mois étrange et nous pensons que Netflix pourrait rendre quelques versions supplémentaires disponibles compte tenu de la situation mondiale actuelle entourant le coronavirus. Au-delà de cela, nous avons obtenu d’énormes retours de titres, y compris la quatrième partie très attendue de Money Heist.

Vous pouvez trouver une liste étendue des originaux de Netflix à venir en avril 2020 ici et, malheureusement, ceux des États-Unis n’obtiendront pas le dernier lot de titres Studio Ghibli le 1er avril.

Nous avons récemment dû supprimer Patriot Act avec Hasan Minhaj, car il est devenu le premier titre Netflix à être officiellement retardé en raison de la pandémie en cours.

S’il vous plaît noter: Ceci est un article en direct et sera ajouté au fur et à mesure que nous recevrons de nouveaux titres ou des informations supplémentaires sur les titres annoncés.

Épisodes hebdomadaires à venir en avril 2020Salut, maman! (Saison 1) N – De nouveaux épisodes tous les dimanchesPlaylist de l’hôpital (Saison 1) N – De nouveaux épisodes tous les jeudisHyena (Saison 1) N – De nouveaux épisodes tous les vendredisRugal (Saison 1) N – De nouveaux épisodes tous les dimanches40 jours et 40 nuits (2002) – Rom-com sur un jeune homme essayant de rester célibataire pendant le Carême.Chien Alpha (2006) – Biopic écrit et réalisé par Nick Cassavetes basé sur l’histoire vraie de Jesse James Hollywood.Bloodsport (1988) – Classique culte de la fin des années 80 sur un artiste martial américain qui quitte l’armée pour combattre à Hong Kong.Cadillac Records (2008) – Biopic de la maison de disques Chess Records et des artistes qui ont produit de la musique pour eux.Je ne peux pas attendre longtemps (1998) – Comédie romantique avec Jennifer Love Hewitt où plusieurs étudiants se tournent vers la soirée de remise des diplômes.Cheech & Chong’s Up in Smoke (1978) – Comédie sur deux stoners qui font passer une camionnette avec l’armée sur leur piste.

Communauté (6 saisons) – Les six saisons de la sitcom NBC / Sony arrivent sur Netflix le 1er avril.David Batra: Elefanten i rummet (2020) N – Un comédien suédois présente son premier spécial stand-up Netflix.Deep Impact (1998) – Romance d’action de science-fiction où une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre.Dieu n’est pas mort (2014) – Un jeune étudiant défie son professeur d’université et suggère que Dieu est réel.Comment réparer un scandale de drogue (série limitée) N – Docuseries regardant un scandale de drogue qui a saisi les États-Unis.Juste des amis (2005) – Après avoir été rejeté, un homme perd les kilos et devient coureur de jupons.Killer Klowns from Outer Space (1988) – Des extraterrestres en forme de clowns viennent nous hanter.Kim’s Convenience (Saison 4) – L’excellente série canadienne sur un dépanneur local revient!

Arme létale / Arme létale 2 / Arme létale 3 / Arme létale 4 – Tous les films Lethal Weapon (qui comptent) mettant en vedette les excellents Mel Gibson et Danny Glover.Man Like Mobeen (Saison 3) – Série de comédie britannique.Rapport sur les minorités (2002) – Film de science-fiction de Steven Spielberg avec Tom Cruise où ils peuvent prédire les crimes avant qu’ils ne se produisent.Jeu de Molly (2017) – Aaron Sorkin écrit et réalise ce biopic de Molly Bloom.Mortal Kombat (1995) – Paul W.S. Anderson adapte le célèbre jeu vidéo de combat.Boue (2012) – Jeff Nichols écrit et réalise le drame Matthew McConoughey sur un fugitif aidé par deux jeunes garçons.J’y suis arrivé! (Saison 4) N – Plus de boulangers à domicile mettent leurs compétences à l’épreuve.Opération Odessa (2018) – Documentaire sur un gangster russe qui a vendu un sous-marin soviétique à un cartel de la drogue. Ce documentaire a été diffusé à l’origine sur Showtime aux États-Unis.Pokémon la série: Soleil et lune (saison 3) – Plus d’aventures avec Ash et Pikachu dans la série Pokémon Soleil et Lune.Terre promise (2012) – Matt Damon joue le rôle de vendeur pour une entreprise de gaz naturel mais a changé d’avis.En route vers la perdition (2002) – Sam Mandes dirige ce thriller policier de mauvaise humeur sur le fils d’un bourreau.Saint Seiya (Saison 5) – Nouveaux épisodes de la série animée classique.

Sel (2010) – Thriller d’action Angelina Jolie.School Daze (1988) – Film de Spike Lee sur un jeune homme cherchant à s’engager dans une fraternité populaire.Sherlock Holmes (2009) – Les efforts de Robert Downey Jr pour devenir le légendaire Sherlock Holmes.Soul Plane (2004) – Comédie sur une compagnie aérienne appartenant à des noirs.Sunderland ‘Til I Die (Saison 2) N – Docuseries couvrant une nouvelle saison dans l’équipe de football britannique.Lever de soleil au paradis (2019) – Drame romantique sur un jeune GI dans l’armée de l’air.Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas – Film d’animation pour enfants sur un aspirant explorateur s’efforçant de sauver l’amour de sa vie et de percer les secrets d’or derrière le papyrus Midas.Chauffeur de taxi (1976) – Le retour du classique Martin Scorsese.La mort de Staline (2017) – Drame historique sur le décès d’un dictateur soviétique et la ruée vers un remplaçant.La fille à tous les cadeaux (2016) – Film de science-fiction d’horreur en nomination pour un BAFTA sur un scientifique et un enseignant vivant dans un avenir dystopique.La gueule de bois (2009) – Le premier (et toujours le meilleur) film de la gueule de bois sur trois amis qui font la fête, mais je ne me souviens pas vraiment de la nuit précédente.The Iliza Shlesinger Sketch Show (Saison 1) – De l’esprit de la comédienne Iliza Shlesinger vient un mélange amusant et irrévérencieux de personnages loufoques, de commentaires sociaux rusés et de gags de la culture pop.Le petit vampire (2017) – Aventure animée pour enfants sur un jeune vampire essayant de rester en vie avec un chasseur de vampires en ville.The Matrix / The Matrix Reloaded / The Matrix Revolutions – Les trois trilogies de The Matrix reviennent à nouveau sur Netflix.Les avantages d’être une giroflée (2012) – Drame romantique sur un introverti pris sous les ailes de deux seniors.Le Club des joueurs (1998) – Ice Cube écrit et réalise ce classique de la fin des années 90 avec Jamie Foxx.Le colocataire (2011) – Thriller où un étudiant de première année au collège devient la victime d’une fille qui est obsédée par elle.Les fugueurs (2010) – Biopic sur le passage à l’âge adulte du groupe de rock féminin The Runaways.

Le réseau social (2010) – Film multi-oscarisé de David Fincher documentant la montée au pouvoir de Mark Zuckerberg.Wildling (2018) – Fantasme d’horreur sur une adolescente révélant un sombre secret derrière son enfance.Venir sur Netflix le 2 avrilLe bon, le mauvais et le laid (1966) – Un classique western culte avec Clint EastwoodViolet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019) – Un film d’animation japonais se déroulant dans l’univers de Violet Evergarden, à venir sur Netflix le 3 avrilCafé et Kareem (2020) N – Ed Helms, Betty Gilpin, King Bach et David Alan Grier sont les vedettes de cette comédie sur un policier de Detroit qui fait équipe avec le jeune fils de sa petite amie pour lutter ensemble contre un complot.Legs (Saison 2) – Le spin-off CW.Casse d’argent: le phénomène N – Regarder l’impact de l’émission à succès à travers le monde.Casse d’argent (partie 4) N – Le phénomène espagnol revient pour sa quatrième partie.Nicky Jam: El Ganador (Saison 1) – Un regard sur la vie et la carrière de la superstar de la musique latine, Nicky Jam.Spirit Riding Free: Académie d’équitation (Saison 1) N – Une nouvelle série dérivée de la série Dreamworks où Lucky part pour une académie d’équitation.Starbeam (Saison 1) N – Nouvelle série animée de super-héros pour enfants, arrivée sur Netflix le 4 avril

Ange est tombé (2019) – Le troisième titre de la franchise “Has Fallen” où Mike est encadré pour l’assassinat du président. Présente Gerard Butler et Morgan Freeman. Arrivée sur Netflix le 5 avrilLe meurtre d’un cerf sacré (2017) – Colin Farrell et Nicole Kidman en vedette dans ce film A24.Venir sur Netflix le 6 avrilMine 9 (2019) – Drame sur neuf mineurs coincés sous terre après une explosion de méthane.The Big Show Show (Saison 1) N – Une ancienne star de la WWE fait face à un nouveau défi: élever trois filles.The Florida Project (2017) – Sean Baker écrit et réalise ce drame sur une jeune fille vivant dans l’ombre de Walt Disney World.Venir à Netflix le 7 avrilTerrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3) N -Série de réalité japonaise.Le fantôme qui marche (2019) – Drame criminel sur un criminel qui évalue son patron pour obtenir une nouvelle vie.Venir à Netflix le 9 avrilHi Score Girl (Saison 2) N – Prochaine partie de la série animée.The Circle France (Saison 1) N – Première variante régionale de The Circle, arrivée sur Netflix le 10 avrilBrews Brothers (Saison 1) N – Nouvelle série de comédie avec Alan Aisenberg, Mike Castle et Carmen Flood à propos de deux frères brassant de la bière ensemble.LA Originals (2020) N – Le photographe Estevan Oriol et l’artiste Mister Cartoon ont transformé leurs racines chicano en art granuleux, impactant la culture de la rue, le hip hop et au-delà.Amour de répétition de mariage (2020) N – Film britannique refaisant la classique comédie de mariage française Plan de Table avec Sam Claflin.Le Main Event (2020) N – Premier film de la WWE sur un jeune lutteur en herbe qui cherche à devenir la prochaine grande superstar.Vie scolaire (2019) – Comédie française sur une école située à Saint Denis.Tigertail (2020) N – Alan Yang écrit et réalise ce drame perspicace qui raconte une histoire multi-générationnelle d’une famille des années 1950 à nos jours.Venir à Netflix le 11 avrilCode 8 (2019) – Thriller d’action sur un travailleur de la construction qui obtient des super pouvoirs et aide un groupe de criminels à collecter des fonds pour sa mère malade.Venir à Netflix le 14 avrilUn cœur de champion (2018) – Film familial sur une fille en difficulté qui trouve du réconfort avec un ami équestre.Chris D’Elia: No Pain (2020) N – Une autre spéciale de stand-up de Chris.Coming à Netflix le 15 avril

Le plus en forme à Dubaï (2019) – Documentaire sur les premiers vainqueurs masculins et féminins des CrossFit Games.

Pour l’amour ou l’argent (1993) – Michael J. Fox rom-com à propos d’un concierge dans un hôtel de luxe à New York.Il était une fois à Londres (2019) – un thriller policier britannique dans les années 30.Outer Banks (Saison 1) N – Drame de savon pour adolescents sur un garçon et ses trois amis à la recherche d’un trésor.Sprinter (2018) – Drame sportif sur un garçon séparé de ses parents qui a déménagé aux États-Unis et se met à courir.Les fichiers Innocence (série limitée) N – Série documentaire sur le vrai crime, arrivée sur Netflix le 16 avrilPoisson-chat (2010) – Documentaire sur un jeune photographe qui s’implique dans la famille d’un artiste doué de 8 ans – jusqu’à ce qu’il réalise que quelque chose ne va pas.Moi, moche et méchant (2010) – La fonctionnalité animée qui nous a présenté les Minions.Fary: Hexagone (Saison 2) N – Plus stand-up de l’humoriste français.Fauda (Saison 3) N – La saison prochaine de la série d’action israélienne.

Salut, César! (2016) – Comédie musicale avec des noms énormes attachés. Réalisé par les frères Coen.Jem et les hologrammes (2015) – Drame familial sur une fille qui catapulte pour devenir célèbre au dos d’une vidéo virale.Mauricio Meirelles: Générer le chaos (2019) N – Spécial stand up brésilien

Portoricains à Paris (2015) – Comédie avec Luis Guzmán à propos de deux détectives du NYPD se dirigeant vers Paris pour trouver un sac à main volé. Arrivée sur Netflix le 17 avril#blackAF (Saison 1) N – Rashida Jones et Kenya Barris dans cette sitcom sur la vie de Barris.Bétonrausch (2020) N – Film allemandTerre et sang (2020) N – Film policier français sur le propriétaire d’une scierie et sa fille dans une querelle avec des trafiquants de drogue.El Dragón: Le retour d’un guerrier (Saison 2) – Drame espagnol.Hasmuk (Saison 1) N – Série de comédie indienneRising High (2020) N – Film satire allemandDe la Terre et du Sang / La Terre Et Le Sang (2020) N – Drame policier françaisSergio (2020) N – Wagner Moura joue dans ce biopic du biopic des Nations Unies sur Sérgio Vieira de Mello.The King: Eternal Monarch (Saison 1) N – Série K-drama sur un empereur moderne entrant dans un portail.Les derniers enfants sur terre (livre 2) N – Prochain livre couvert dans la série animée Dreamworks.L’héritage des os (2020) N – Film espagnol sur un détective traitant d’un cas de meurtre qui touche près de chez lui.Trop chaud à gérer (Saison 1) N – Nouvelle série télé réalitéVenir sur Netflix le 18 avrilLe frelon vert (2011) – Seth Rogen et Jay Chou en vedette dans cette comédie d’action basée sur le film de héros des années 60.Venir à Netflix le 20 avrilCuit au Cannabis (Saison 1) N – Nouvelle série de cuisine qui inclut l’herbe comme ingrédient. À ne pas confondre avec le désormais disparu Cooking on High qui est arrivé en 2018.The Midnight Gospel (Saison 1) N – Nouvelle série animée (et trippante) du créateur d’Adventure Time pour adultes.

Tant de mondes à voir, des gens à rencontrer et de l'argent à gagner. The Midnight Gospel arrive à @netflix le 20 avril.

– The Midnight Gospel (@MidnightGospel) 16 mars 2020

Les cassettes du Vatican (2015) – Michael Peña apparaît dans cette horreur d’un prêtre combattant une ancienne force satanique.Venir à Netflix le 21 avrilBleach: The Assault / Bleach: The Bount – Deux spéciaux de l’univers anime de Bleach.Middleditch & Schwartz – Plusieurs offres spéciales de stand-upNicky Jam: El Ganador (Saison 1) N – Série latino-américaine sur un artiste reggae luttant pour vaincre la toxicomanie.Venir sur Netflix le 22 avrilPlanète absurde (Saison 1) N – Docuseries pour enfants sur les animaux sauvages.Cirque des livres (2020) N – Documentaire sur un magasin de porno gay produit par Ryan Murphy.Les plaies de Breslau (2020) N – Film polonais sur un détective qui tombe sur un tueur utilisant d’anciennes formes de torture du XVIIIe siècle.Le silence du marais (2020) N – Film espagnol sur un romancier policier coincé entre fiction et réalité.

Les Willoughbys (2020) N – Première grande image animée de l’année de Netflix mettant en vedette les voix de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews, Will Forte et Martin Short.Gagnez le désert (Saison 1) N – Série de téléréalité où des couples britanniques rivalisent pour impressionner d’autres propriétaires de propriétés éloignées.Fantôme dans la coquille: SAC_2045 (Saison 1) N – Série d’anime basée sur la franchise d’anime classique.La maison des fleurs (saison 3) N – La dernière saison de la série espagnole, arrivée sur Netflix le 24 avril

Après la vie (saison 2) N – La comédie de Ricky Gervais revient pour une autre saison terre-à-terre où il a promis que le chien ne mourrait pas.Extraction (2020) N – Nouveau film d’action mettant en vedette Chris Hemsworth.Bonjour Ninja (Saison 2) N – Série pour enfants animéeLove 1010 (Saison 1) N – Série de comédies turquesVenir sur Netflix le 25 avrilL’artiste (2011) – Comédie romantique sur un homme qui développe une relation pendant l’ère du cinéma muet à Hollywood.Django Unchained (2012) – Épopée Tarantino Western mettant en vedette Jamie FoxxComing to Netflix le 26 avrilBleach (nouvelle saison) – Nouvelle série de la série animée populaire – nous pensons que c’est peut-être la saison 4, The Bount, mais cela n’a pas encore été confirmé.Le dernier royaume (saison 4) N – Vikings de Netflix rencontre le drame de Game of ThronesVenir à Netflix le 27 avrilBataille: Los Angeles (2011) – Action science-fiction sur une invasion extraterrestre sur Terre.Jamais je n’ai (Saison 1) N – La série de comédies de Mindy Kaling pour les adolescents.

Attention Sherman Oaks High, voici Devi Vishwakumar! Never Have I Ever en avant-première le 27 avril.

– Never Have I Ever (@neverhaveiever) 19 mars 2020

À venir sur Netflix le 29 avrilUn amour secret (2020) N – Documentaire sur deux femmes tombant amoureuses à la fin des années 40.Parascolaire (Saison 1) N – Drame sud-coréen sur un élève qui se tourne vers une criminalité élevée pour payer ses études.Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown (2020) N – Documentaire sur le vrai crimeSummertime (Saison 1) N – Séries dramatiques pour adolescents italiensIl est temps de manger avec Nadiya (Saison 1) N – Série de cuisine avec le gagnant du Great British Bake Off, arrivée sur Netflix le 30 avrilBiohackers (Saison 1) N – Série de thrillers allemandsMensonges dangereux (2020) N – Thriller sur une soignante qui s’épanouit après la mort de ses patients mais qui devient rapidement en danger.Riche en amour (2020) N – Film de comédie brazillienneLe jeu des victimes (Saison 1) N – Série thriller mandarin

Qu’attendez-vous le plus avec impatience sur Netflix en avril 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.