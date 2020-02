Ce qui arrivera à Netflix en février 2020

Il est temps de prendre connaissance de ce qui arrivera à Netflix aux États-Unis en février 2020. Nous avons la grande et unique liste en cours sur Internet de ce qui arrivera à Netflix tout au long du mois.

Février est généralement un mois beaucoup plus calme pour les nouvelles versions de Netflix que les autres, ce qui se résume généralement à la période générale de l’année et au fait qu’il a traditionnellement moins de jours du mois.

En ce qui concerne ce que vous pouvez attendre de Netflix, à l’approche de la Saint-Valentin, vous pourrez voir quelques nouveaux films romantiques que le service met en vedette par des goûts de To All the Boys: P.S. Je t’aime encore. Vous pouvez voir une liste étendue des originaux de Netflix à venir en février 2020 ici.

Remarque: nous avons maintenant reçu une plus grande liste de ce qui arrivera à Netflix en février, car toujours plus sera annoncé. (liste complète pour janvier). Nous garderons ce post à jour tout au long des mois de janvier et février, reflétant tout nouveau titre annoncé pour les deux mois.

À venir sur Netflix le 1er février

Mise à jour: 48 titres ont été ajoutés au total à Netflix le 1er février. Liste complète ici.

A Bad Moms Christmas (2017) – Film de comédie avec Mila Kunis et Kirsten BellUne petite princesse (1995) – Film fantastique sur une jeune fille envoyée dans un pensionnat privé après la mort de son père.

Un cauchemar sur Elm Street (2010) – Le remake du film d’horreur des années 80 revient sur Netflix.Retour vers le futur III (1990) – La troisième et dernière entrée de la trilogie Retour vers le futur.Blade Runner: The Final Cut (1982) – L’épopée de science-fiction avec Harrison Ford et réalisé par Ridley Scott.Booty Call (1997) – Comédie romantique avec Jamie Foxx.Chroniquement métropolitain (2016) – Film dramatique sur un écrivain frappant le bloc d’un écrivain et rentrant chez lui pour affronter sa famille.Cookie’s Fortune (1999) – Comédie avec Glenn Close à propos d’un conflit survenu dans une petite ville.Cher John (2010) – Drame romantique avec Channing Tatum et Amanda Seyfried.Dirty Harry (1971) – Thriller policier classique avec Clint EastwoodAu volant de Miss Daisy (1989) – Drame avec Morgan Freeman à propos d’une relation improbable qui s’épanouit.Elizabeth (1998) – Biopic documentant les premières années d’Elizabeth I d’Angleterre.Elizabeth: l’âge d’or (2007) – Suite biopique de l’original documentant la fin du règne d’Elizabeth I.Hancock (2008) – Will Smith est un super-héros qui ne peut pas faire de pause.Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? – Nouvelle série animée sur Bell Cranel qui part à l’aventure et rencontre une déesse.Justice (2017) – Western avec Jamie-Lynn Sigler, Stephen Lang et Jackson Rathbone.Love Jacked (2019) – Rom-com.Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Saison 5) – De nouvelles aventures dans la série de bandes dessinées pour enfants.Misfit 2 (2019) – Comédie néerlandaise des Pays-Bas sur une chanteuse qui participe au concours de talents de son lycée.Nozaki-kun mensuel pour filles (saison 1) – L’art imite la vie quand Chiyo découvre que son béguin est un artiste célèbre qui veut utiliser leur relation naissante comme inspiration pour son manga romantique.No Game No Life (Saison 1) – Les dessins animés sur les frères et sœurs de joueurs légendaires Sora et Shiro sont transportés dans un monde où la vie est une série de jeux et l’humanité est en grave danger d’extinction.Parasyte: The Maxim (Saison 1) – Anime sur un adolescent luttant contre une attaque de parasites depuis l’espace avec l’aide de Migi, une créature parasite docile qui a pris le dessus sur sa main droite.Franchise de l’Académie de police (1984) – Le classique de la comédie réalisé par Hugh Wilson et parle d’un groupe de malhonnêtes au bon cœur entrant dans la police. Les sept films à venir, y compris:Académie de policeAcadémie de police 2: leur première missionAcadémie de police 3: retour à l’entraînementAcadémie de police 4: Citoyens en patrouilleAcadémie de police 5: Affectation: Miami BeachAcadémie de police 6: City Under SiegeAcadémie de police 7: Mission à MoscouPurple Rain (1984) – Le classique de 1984 avec Prince essayant de trouver son chemin dans le monde.

Robin des Bois: Prince des voleurs (1991) – Kevin Costner incarne le célèbre personnage folklorique de Robin Hood essayant de vaincre le shérif de Nottingham.Scary Movie 2 (2001) – Le deuxième des films parodiques.Sex and the City 2 (2010) – La suite du Sex and the City original réalisé par Michael Patrick King.La voiture: Road to Revenge (2019) – Thriller d’action de rang B sur un homme qui meurt et devient une voiture meurtrière. Successeur spirituel du classique culte de 1977, The Car.Les autres gars (2010) – Mark Wahlberg et Will Ferrell dans cette comédie policièreLe pianiste (2002) – Biopic avec Adrien Brody à propos d’un musicien juif polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 3 févrierThambi (2019) – Thriller indien sur un frère et une sœur pris dans un complot.Sordo (2020) N – Un drame de la Seconde Guerre mondiale qui suit un soldat de guérilla luttant pour survivre dans le nord de l’Espagne après la mort d’un bombardementÉquipe Kaylie (Partie 3) N – 9 autres épisodes de la série pour enfants sur le célèbre adolescent jeté dans une vie normale.Dragonheart: Vengeance (2020) – Un tout nouveau film Coeur de dragon sur un jeune fermier en quête de vengeance.Foi, espoir et amour (2018) – Rom-com sur une récente divorcée qui participe à un concours de danse dans une tentative désespérée de sauver son propre studio de danse.Elle a fait ça (2017) – Documentaire qui célèbre les femmes entrepreneures noiresTom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N– Spécial stand-up de l’animateur de radio et comédien. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 5 février

Flèche (Saison 8) – La dernière saison pour le héros Arrowverse de CW.Black Hollywood: «Ils doivent nous avoir» (2018) – Documentaire sur l’histoire et l’essor des acteurs noirs à Hollywood#cats_the_mewvie (2020) – Documentaire qui voit des propriétaires de chats célèbres discuter de l’impact que leurs compagnons félins ont eu sur leur cœurLe pharmacien (série Docu limitée) N – Une mère se penche sur la mort de son fils pendant la crise des opioïdes.Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020) – Documentaire sur la vie et la carrière controversées de Willy T. Ribbs, le premier coureur noir à se qualifier pour l’Indy 500.Cagaster d’une cage à insectes (Saison 1) N – Anime sur un virus transformant les gens en insectes envahissants meurtriers.Désolé (2018) – Drame d’action sur une famille d’agriculteurs vivant dans un projet. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 7 févrierAzali (2018) – Film du Ghana sur une fille de quatorze ans endurant la vie dans les bidonvilles d’Accra et trouvant un chemin vers la maison.Dragons: Rescue Riders (Saison 2) N – Plus d’aventures préscolaires avec les dragons Dreamworks.Cinquante: la série (saison 1) – Série dramatique de EbonyLife TVFille de cheval (2020) N – Drame sur une femme socialement maladroite qui trouve ses rêves fusionnant avec sa vie réelle. Stars Alison Brie et réalisé par Jeff Baena.My Holo Love (Saison 1) N – Série romance de science-fiction coréenneLocke & Key (Saison 1) N – Série de bandes dessinées sombres qui voit trois frères et sœurs emménager dans une maison qui leur accorde des pouvoirs grâce à des clés magiques.La ballade de Lefty Brown (2017) – Western de Jared Moshe avec Bill Pullman et Peter Fonda.Qui a tué Malcolm X? (Saison 1) – Série documentaire en six parties répondant à la question, qui a tué Malcolm X? Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 8 févrierLe jeu le plus froid (2020) N – Drame de la guerre froide qui oppose le joueur d’échecs Josh Manksy à un jeu d’espionnage mortel lorsqu’il est recruté pour participer au match États-Unis contre Russie.Ce qui arrivera à Netflix le 9 février

Better Call Saul (Saison 4) – La série AMC prequel de Breaking Bad FINALEMENT arrive sur Netflix aux États-Unis.Fronteras (2018) – Drame sur un agent hispanique de patrouille frontalière à la frontière américaine qui rencontre un dilemme moral. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 10 févrierL’amour à vendre 2 (2019) – Film romantique indonésien. À venir sur Netflix le 11 févrierCAMINO A ROMA (2020) N – Documentaire sur la réalisation du film romain d’Alfonso Cuaron, oscarisé.Captain Underpants: Epic Choice-O-Rama (Spécial) N – Épisode interactif de Captain Underpants.Bon moment (2017) – Film des frères Safdie avec Robert Pattinson.Polaroid (2019) – Drame mystère sur le solitaire du lycée Bird Fitcher qui trouve un appareil photo polaroid qui contient de sombres secrets.Q Ball (2019) – Documentaire sportif qui explore un groupe de prisonniers essayant de trouver la rédemption grâce au basket-ball. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 12 févrierAnna Karenina (2012) – Drame d’époque avec Keira Knightly et Aaron-Taylor Johnson.Pain perdu (2015) – Film romantique sud-africain sur un couple qui voyage à Paris.À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N – Suivi de l’énorme comédie romantique basée sur la série de livres.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 13 févrierDragon Quest: votre histoire (2020) N – Nouveau film d’anime basé sur la franchise de jeux vidéo.Love Is Blind (Saison 1) Premier épisode N – Nouvelle série de téléréalité de Netflix.Narcos: Mexique (Saison 2) N – Deuxième saison de la série dérivée Narcos après les cartels de la drogue au sud de la frontière.Pretville (2012) – Comédie musicale sud-africaine sur une ville fictive où tout est possible. Quoi de neuf sur Netflix le 14 févrierUn film de Shaun le mouton: Farmageddon (2020) N – Sortie exclusive du nouveau film Shaun the Sheep d’Aardman.Cable Girls (Saison 5 Partie 1) N – La première moitié de la dernière saison de la série dramatique espagnole.Castle and Castle (Saison 1) – Série Ebonylife sur une paire d’avocats à succès se trouvant de part et d’autre des bancs lors d’une relation.Météo câlin (2019) – Drame romantique philippin.Isi et Ossi (2020) N – Rom-com allemand.Liefling (2010) – Comédie musicale sud-africaine Taj Mahal 1989What’s Coming to Netflix on February 15Monster High: Electrified (2017) – Série fantastique pour enfants animée dans l’univers Monster High.Starship Troopers (1997) – Film de science-fiction classique sur les humains qui se battent dans une guerre futuriste contre des insectes géants extraterrestres.Au bord de la mer (2015) – Brad Pitt et Angelina Jolie tentent de réparer leur mariage dans ce drame de 2015.Miss Virginie (2019) – Uzo Aduba, Adina Porter, Matthew Modine et Vanessa Williams jouent dans ce drame sur une mère qui sacrifie tout pour donner à son fils une bonne éducation.Mr. Right (2015) – Sam Rockwell et Anna Kendrick au sujet d’une fille qui tombe amoureuse d’un tueur à gages en fuite.On the Real (Saison 1) – Série nigériane qui suit 5 stars de la télé-réalité.Durée de vie (2016) – Thriller d’action avec Vince Vaughn.La forêt (2016) – Film d’horreur de Natalie Dormer réalisé par Jason Zada ​​où une femme pénètre dans la forêt japonaise du suicide. À venir sur Netflix le 17 févrierL’univers en expansion d’Ashley Garcia (Saison 1) N – Comédie pour adolescents sur le seul ingénieur en robotique et spécialiste des fusées âgé de 15 ans au monde, embauché par la NASA.

The Chef Show (Volume 3) N – Jon Favreau et Roy Choi reviennent pour cuisiner des plats plus incroyables avec des amis célèbresCe qui arrivera à Netflix le 20 févrierSpectros (2020) N – Un mystère d’horreur se déroule dans le quartier japonais du quartier brésilien de São Paulo. Ce qui arrivera sur Netflix le 21 févrierUne maison hantée (2013) – Marlon Wayans écrit et joue dans cette comédie qui se moque de Paranormal Activity.Bébés (2020) N – Documentaire qui explore le début de la vie d’un bébé et l’apprentissage et la croissance rapides qui se produisent.Gentefied (Saison 1) N – Nouvelle série latino-américaine sur trois cousins ​​qui se regroupent pour sauver la boutique de tacos de leur grand-père.Glitch Techs (Saison 1) N – Nouvelle série pour enfants et la première nouvelle série Nickelodeon à venir sur Netflix.Puerta 7 (Saison 1) N – Nouvelle série argentine qui oppose la guerre d’une femme pour débarrasser un syndicat du crime organisé de l’équipe de football locale.System Crasher (2019) N – Drame allemand qui suit une fillette de neuf ans en colère et sa quête d’amour.La dernière chose qu’il voulait (2020) N – Thriller mettant en vedette Ben Affleck, Anne Hathaway, Willem Dafoe à propos d’un journaliste en pleine ébullition.Fille au troisième étage (2019) – Horreur physiologique mettant en vedette l’ancienne superstar de la WWE CM Punk ..Unabomber – Dans ses propres mots (Saison 1) – Série documentaire en 4 parties sur le célèbre Unabomber et la chasse à l’homme pour l’attraper. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 23 févrierNombre complet (2019) – Drame fantastique sur un joueur de baseball malchanceux qui est contraint de renoncer à son rêve et de rentrer chez lui dans la ville qu’il a tenté de fuir.Ce qui arrivera à Netflix le 25 févrierChaque fois que je meurs (2019) – Film à suspense qui voit un homme assassiné mais sa conscience survit alors qu’il saute de corps en corps de ses amis pour le protéger de son tueur.Ce qui arrivera à Netflix le 26 févrierJe ne suis pas d’accord avec ça (Saison 1) N – Un adolescent surpuissant doit faire face aux difficultés du lycée, de la famille et de la sexualité. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 27 févrierAltered Carbon (Saison 2) N – Le suivi tant attendu de la série de science-fiction sombre qui mettra en vedette Anthony Mackie dans la saison 2.Abonnés (Saison 1) N – Série de science-fiction japonaise similaire à celle de Black Mirror.Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2020) N – Premier film Pokemon exclusif de Netflix.Le film Angry Birds 2 (2019) – La suite du film d’animation basé sur le jeu vidéo mettant en vedette les voix de Josh Gad, Jason Sudeikis et Leslie Jones.What’s Coming to Netflix le 28 février

Tous les endroits brillants (2020) N – Film romantique sur l’histoire de Violet et Theodore joué par Elle Fanning et Justice Smith.Toujours une sorcière (saison 2) N – Retour de la série controversée.Babylon Berlin (Saison 3) – Drame policier se déroulant à Berlin pendant la République de Weimar.Formule 1: Drive to Survive (Saison 2) N – Série documentaire sur la saison de Formule 1 2019.Jeopardy!: Celebrate Alex Collection (Nouvelle Collection) – Plus d’épisodes de l’émission de quiz ABC.Jeopardy!: Collection Cindy Stowell (Nouvelle Collection) – Plus d’épisodes de l’émission de quiz ABCJeopardy!: Collection Seth Wilson (Nouvelle Collection) – Plus d’épisodes de l’émission de quiz ABCLa trinchera infinita (2020) N – Drame espagnol basé sur une histoire vraie d’un homme qui a passé 33 ans à se cacher dans la peur de ses actions pendant la guerre civile espagnoleQueen Sono (Saison 1) N – Première série de Netflix en provenance d’Afrique sur un agent secret pour lutter contre le crime.Restaurants on the Edge (Saison 1) N – Docuseries qui voit une équipe d’experts qui transforme un restaurant en bord de mer défaillant en un endroit à couper le souffle.Imparable (2020) N – Drame mexicain sur trois jeunes filles gâtées qui partent en voyage avec une femme dangereuse et instable. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 29 févrierJerry Maguire (1996) -Tom Cruise joue dans cette comédie où il incarne un agent sportif.

