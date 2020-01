Bienvenue à votre premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en janvier 2020, y compris tous les nouveaux films et séries télévisées dont la sortie est prévue tout au long du mois aux États-Unis.

Ce sera un mois triste alors que nous disons au revoir à deux séries Netflix à long terme avec The Ranch et Bojack Horseman ayant leurs dernières pièces ajoutées tout au long du mois de janvier.

Le premier du mois, comme toujours, apporte de nombreux nouveaux films sous licence de Warner Brothers, Sony Pictures et d’autres. Au-delà de cela, la gamme Netflix Original a dominé le reste du mois, car nous n’avons pas encore appris tout le contenu tiers capté.

Cette liste a été mise à jour le 16 janvier 2019.

À venir sur Netflix le 1er janvier

Remarque: plus de 100 nouvelles versions sont arrivées le 1er janvier, liste complète ici.

21 (2008) – Le réalisateur Robert Luketic présente ce film de 2008 sur six étudiants du MIT qui s’entraînent pour battre le casino.Une histoire de Cendrillon (2004) – L’histoire originale de A Cendrillon mettant en vedette une jeune Hilary Duff où elle incarne une adolescente opprimée qui veut rencontrer son rendez-vous à la danse d’Halloween.Beauté américaine (1999) – Kevin Spacy joue dans ce film de Sam Mendes sur un père de banlieue qui tombe amoureux du meilleur ami de sa fille.

Arthur Noël (2011) – James McAvoy et Bill Nighy interprètent ce film d’animation de Noël sur le fils maladroit du père Noël.Rompre la banque (2014) – Le film de comédie Kelsey Grammer cherche à sauver son humble banque britannique des cercles américains et japonais.Arrête-moi si tu peux (2002) – Tom Hanks et Leonardo DiCaprio jouent dans ce biopic sur Frank Abagnale Jr.Charlie et la chocolaterie (2005) – Johnny Depp joue dans l’adaptation de Tim Burton du conte classique de Roald Dahl.À la poursuite d’Amy (1997) – Ben Affleck joue dans ce film romantique réalisé par Kevin Smith sur les artistes de la bande dessinée.Chitty Chitty Bang Bang (1968) – Le classique Ken Hughes a réalisé un film sur une aventure magique pas comme les autres.Chloé (2009) – Julianne Moore et Amanda Seyfried jouent dans ce film d’amour mystérieux sur une femme qui embauche une escorte pour tester la foi de son mari.Dîner pour Schmucks (2010) – Paul Rudd et Steve Carell sont les vedettes de la comédie sur les étranges dînersCœur de dragon (1996) – Rob Cohen a réalisé ce film nominé aux Oscars avec Dennis Quaid sur le dernier dragon arrêtant un roi maléfique.Dragonheart: A New Beginning) (2000) – Le deuxième film de la franchise qui continue l’histoire du jeune dragon.Dragonheart 3: La malédiction du sorcier (2015) – La troisième entrée de film de la série fantastique Dragonheart.Drugs, Inc. (Saison 6) – La série de médicaments à surveiller du National Geographic se poursuit avec 12 nouveaux épisodes.Filles d’automne (2019) – Comédie du réalisateur Chris Stokes sur une fête qui va trop loin quand ils se réveillent avec un patron mort.Jour de congé de Ferris Bueller (1986) – Beuller? Bueller? Bueller? La comédie de John Hughes revient sur Netflix.Libre Willy (1993) – Un garçon risque tout pour sauver un orque dans ce classique culte.Ghost Rider (2007) – Le film Marvel de Nicholas Cage.

Good Girls (Saison 2) – La série humoristique de NBC revient pour la deuxième sortie des filles.Harold et Kumar vont au château blanc (2004) – Deux amis reconnaissables partent en voyage pour chacun des burgers du château blanc.Attelage (2005) – Will Smith apparaît dans cette comédie romantique où il joue en tant que médecin de rendez-vous.Création (2010) – Le film hallucinant de Christopher Nolan avec un casting de stars. Notre film phare du mois.

Jeff Dunham: Unhinged à Hollywood (2015) – Spécial stand-up du maître marionnettiste.Julie et Julia (2009) – Film biopic sur Julie Powell avec Amy Adams et Meryl Streep.Kate et Léopold (2001) – Meg Ryan et Hugh Jackman film de romance fantastique.Kill Bill: Vol 1 (2003) – Première entrée de Quentin Tarantino dans le monde des assassins avec Uma Thurman.Kill Bill: Vol 2 (2004) – La partie finale de la première suite de Quentin Tarantino.Légende des Gardiens: Les Chouettes de Ga’Hoole (2010) – Film d’animation pour enfants sur un groupe de hiboux et l’un des plus jeunes est enlevé.Magnolia (1999) – Nominé pour trois Oscars, ce drame de 3 heures concerne plusieurs histoires mettant en vedette de grands acteurs, dont Tom Cruise et Julianne Moore.Messiah (Saison 1) N – Un homme se présente au Moyen-Orient prétendant être Jésus incarné et lui fait bénéficier de toute l’attention des adeptes enragés et des autorités.Monstre-frère (2005) – Comédie de Jennifer Lopez et Jane Fonda.Minute de New York (2004) – Les jumeaux Olsen figurent dans cette comédie familiale proposée par les critiques.Oddbods (nouvelle saison) – Plus d’aventures préscolaires avec sept amis à fourrure.Labyrinthe de Pan (2006) – L’épopée de Guillermo del Toro.Jeux de patriotes (1992) – L’épopée de Harrison Ford sur Jack Ryan interférant avec une enquête de l’IRA.Pokémon le film: Power of Us (2018) – L’un des derniers films Pokémon sur le Festival du vent.

Pokemon: The Power of Us arrive sur Netflix le 1er janvier 2020 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. pic.twitter.com/tVkHEluSQR

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 26 décembre 2019

Répondre 1988 (Saison 1) – Série K-Drama populaireÉmeute (2015) – Film d’action sur quelqu’un qui est délibérément jeté en prison pour tuer un autre prisonnier.Saint Seiya (saisons 4 et 5) – Nouvelles saisons de l’anime classique.Seal Team Six: Le raid sur Oussama Ben Laden (2012) – Drame d’action sur le groupe de Navy SEALs qui découvre leur prochaine cible.Shrek Forever After (2010) – Le troisième film Shrek de Dreamworks.Sirène (2016) – Horreur du réalisateur Gregg Bishop quand un enterrement de vie de garçon a déclenché un prédateur.Spinning Out (Saison 1) N – Série dramatique sur une olympienne de patinage artistique qui a du mal à concilier sa carrière professionnelle avec sa vie personnelle.The Circle (US) (Saison 1) N – Nouvelle série de réalité où les gens s’affrontent dans un concours de popularité.L’invention du mensonge (2009) – Ricky Gervais joue et met en scène dans cette comédie le premier homme à mentir.Le Seigneur des anneaux: le retour du roi (2003) – La troisième et dernière entrée dans la franchise de films du Seigneur des Anneaux qui a marqué 11 Oscars.Le Seigneur des anneaux: les deux tours (2002) – La deuxième entrée dans la franchise Lord of the Rings qui a marqué 2 Oscars.The Naked Gun 2 1/2: L’odeur de la peur (1991) – Comédie policière classiqueLe pistolet nu: des fichiers de l’équipe de police! (1988) – Le premier des films de comédie de flic.L’anneau (2002) – Le film d’horreur Naomi Watts.Le talentueux M. Ripley (1999) – Situé à la fin des années 1950 à New York, thriller avec Matt Damon.Dans les airs (2009) – George Clooney présente dans ce film tout sur un homme d’affaires itinérant à la recherche de l’amour.What Lies Beneath (2000) – Un autre drame de Harrison Ford où la femme d’un scientifique croit que sa maison est hantée.

Willy Wonka et la chocolaterie (1971) – L’adaptation originale du film Roald Dahl avec Gene Wilder.Oui l’homme (2008) – Jimy Carrey n’arrête pas de dire oui dans cette comédie dirigée par Peyton Reed. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 2 janvierSex Explained (série documentaire limitée) N – Les gars de Vox présentent leur deuxième série limitée qui plonge dans le monde du sexe.Voleurs de bois (Saison 1) N – Une série flamande se déroulant dans une Belgique du XVIIIe siècle sur une révolution. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 3 janvier

Anne avec un E (Saison 3 / Saison finale) N – La dernière saison de la coproduction canadienne racontant l’histoire d’Anne of Green Gables.Toutes les taches de rousseur dans le monde (2019) – Film espagnol (Todas las pecas del mundo) sur une romance au lycée. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 4 janvierDracula (Saison 1) N – Coproduction britannique du créateur de Sherlock.Aller! Aller! Cory Carson (Saison 1) N – Série d’animation préscolaire basée sur la ligne de jouets. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 7 janvierVivre deux fois, aimer une fois (2020) N – Film espagnol sur un homme diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer et jure de retrouver un béguin pour l’enfance.Le touriste (2010) – Film d’action Angelina Jolie et Johnny Depp. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 8 janvierCheer (Saison 1) N – La série Docu fait suite aux encouragements de la concurrence. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 10 janvierAJ et la Reine (Saison 1) N – Nouvelle comédie de RuPaul où il se retrouve par inadvertance à s’occuper d’un jeune garçon.Giri / Haji (Saison 1) N – Coproduction de la BBC où un flic vient du Japon à Londres pour trouver son frère impliqué dans le Yakuza.Police médicale (Saison 1) N – Une nouvelle série de 10 épisodes sur deux médecins américains découvre un virus de fin de monde et doit trouver un remède.Ciseaux Seven N – Nouvel animeZumbo’s Just Dessert’s (Saison 2) N – Plus de délicieux desserts du maître. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 11 janvierZoom (2006) – Tim Allen joue dans cette comédie d’action sur un ancien super-héros entraînant une nouvelle génération.Qu’arrivera-t-il à Netflix le 12 janvierBetty White: Première dame de la télévision (2018) – Documentaire sur l’actrice et productrice de télévision. Ce qui arrive sur Netflix le 13 janvierLes pouvoirs de guérison de Mec (Saison 1) N – Nouvelle série familiale sur un garçon souffrant d’anxiété sociale trouvant le soutien de son chien.Le dernier visage (2017) – Film d’action avec Charlize Theron à propos d’un directeur d’aide et d’un médecin pendant une guerre civile.Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 14 janvierKipo et l’âge des merveilles (Saison 1) N – Nouvelle série animée ambitieuse de Dreamworks exclusivement pour Netflix.Leslie Jones: Time Machine (2020) N – La star de SNL, Leslie Jones, présente son premier stand-up spécial Netflix Original.

Bulbul peut chanter (2018) – Film en hindi sur une adolescente vivant dans l’Inde rurale.Eye For An Eye / Quien a hierro mata (2020) N – Film espagnol sur un patron de cartel libéré de prison et placé sous la garde d’une infirmière qui se venge.Grace & Frankie (Saison 6) N – L’avant-dernière saison de la série de comédies la plus ancienne de Netflix.Tueur à l’intérieur: l’esprit d’Aaron Hernandez (série limitée) N – Grâce à des interviews, nous obtenons un regard en profondeur sur ce qui s’est passé avec l’ancien joueur de la NFL devenu tueur.MindGamers (2015) – Film de science-fiction sur un groupe d’étudiants découvrant qu’ils sont dans une expérience élaborée.PJ Masks (Saison 2) – Série d’animation de super-héros préscolaire.Sauver Zoë (2019) – Drame mystère criminel sur une sœur qui trouve des enregistrements de sa sœur aujourd’hui décédée et décide d’enquêter.Où est l’argent (2000) – Un voleur de banque paralysé a quitté la prison, mais sa nouvelle infirmière ne croit pas qu’il dit la vérité. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 16 janvierDeadcon (2019) – Film d’horreur sur les influenceurs sociaux.Amenez-le au grec (2010) – Jonah Hill et Russell Brand sont les vedettes de cette comédie musicale sur un stagiaire d’une maison de disques.Hop (2011) – Film d’animation sur le fils du lapin de Pâques. Comporte les voix de Russell Brand et James Marsden.Jézabel (2019) – Drame de Numa Perrier sur une cam girl qui arrive à maturité.Légende (2015) – Tom Hardy joue les deux rôles des frères Cray, deux gangsters anglais dans ce biopic primé.

La légende avec Tom Hardy arrive sur Netflix US le 16 janvier! pic.twitter.com/LHhy1xqNYd

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 2 janvier 2020

NiNoKuni (2020) N – Nouvel anime basé sur la série de jeux vidéo.Steve Jobs (2015) – Michael Fassbender apparaît dans ce film Universal sur le regretté Steve Jobs, fondateur d’Apple.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 17 janvierAres (Saison 1) N – Nouvelle série originale néerlandaise sur un étudiant essayant de rejoindre une société universitaire insaisissable.Hip-Hop Evolution (Saison 4) N – La série documentaire continue de présenter certaines des plus grandes icônes du hip-hop.J’y suis arrivé! Allemagne (Saison 1) N – La version allemande de Nailed It de Netflix!A Fall from Grace de Tyler Perry (2019) N – Un casting de stars dans un tout nouveau thriller du célèbre créateur.Éducation sexuelle (saison 2) N – La série comique pour adolescents revient.Tiny House Nation (Volume 2) N – Plus de petites maisons explorées dans ces docuseries Netflix.The Bling Ring (2013) – Biopic d’un groupe de voleurs utilisant Internet pour suivre leur prochain casse. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 20 janvierRéunion de famille (partie 2) N – Plus d’épisodes de la sitcom familiale.Motichoor Chaknachoor (2019) – Comédie romantique en hindi sur un homme sans emploi de 36 ans essayant de trouver une femme.Fortune Feimster: sucré et salé (2019) N – Spécial stand-upWord Party (Saison 4) N – Série préscolaire sur quatre animaux aidant les enfants à apprendre de nouvelles compétences. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 22 janvierPandémie: comment prévenir une épidémie (saison 1) N – Docuseries qui regarde les gens en première ligne de la lutte contre les nouvelles maladies.Jouer avec le feu (Saison 1) N – Trois femmes prospères, dont une mère et sa fille, tombent amoureux d’un homme séduisant dans le triangle du café de la Colombie. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 23 janvier

Mode avion (2020) N – Film humoristique sur une influenceuse des médias sociaux qui plante sa voiture en conduisant et reçoit une cure de désintoxication numérique.Alex Fernández: le meilleur comédien du monde (2020) N – La bande dessinée espagnole approfondit sa carrière et ses six frères et sœurs.Octobre Faction (Saison 1) N – Série de science-fiction basée sur la série comique de Steve Niles et Damien Worm d’IDW Entertainment, les producteurs derrière V-Wars pour Netflix.Saint Seiya: Chevaliers du zodiaque (Saison 1 – Partie 2) N – Fin de la saison 1 de la nouvelle série animée de Netflix dans l’univers Saint Seiya.La mariée fantôme (Volume 1) N – Dans les années 1890 à Malacca, Li Lan se retrouve dans l’au-delà et s’embourbe dans un mystère lié au sinistre fils décédé d’une famille aisée.La Reine (2006) – Bien que The Crown de Netflix soit de loin le meilleur biopic de la monarchie, l’entrée de Helen Mirren en 2006 n’est pas à moitié mauvaise non plus. Ce qui arrivera à Netflix le 24 janvierUn soleil (2019) – Film en mandarin sur une famille de quatre personnes sous le stress d’une tragédie inattendue.Aventures effrayantes de Sabrina (partie 3) N – Après une longue attente, nous revenons pour rattraper Sabrina et co.Liefling (2010) – Film musical sud-africain sur une jeune fille vivant la vie avec passion.Rise of Empires: Ottoman (Ottoman Rising) (Saison 1) N – Série historique turque sur Mehmed le Conquérant.Le goop lab avec Gwyneth Paltrow (Saison 1) N – Découvrez les coulisses du site Goop en découvrant des faux et en créant des produits potentiellement dangereux pour les stupides.The Ranch (Partie 8 – Saison finale) N – Nous allons dire au revoir à la série de comédies de comédie. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 25 janvierMenashe (2017) – Joué entièrement en yiddish, ce film se concentre sur une communauté juive de Brooklyn et un veuf tente de se battre pour la garde de son fils.

Country Song (2010) – Gwyneth Paltrow joue dans ce drame musical réalisé par Shana Feste sur un auteur-compositeur de musique country en plein essor.Nous sommes vos amis (2015) – Max Joeseph écrit et réalise ce drame musical avec Zac Efron sur un DJ essayant de trouver sa voie dans la vie.Ennemis proches N – Après qu’une embuscade laisse son partenaire mort, le trafiquant de drogue Manuel fait équipe à contrecœur avec son ami d’enfance Driss – devenu flic – pour traquer les coupables.Omniscient (Saison 1) N – Nouveau jeu télévisé d’horreur en réalité où le public contrôle le sort des concurrents.Next in Fashion (Saison 2) N – Une nouvelle série de téléréalité avec Tan France de Queer Eye et Alexa Chun.Nuit sur Terre (série limitée) N – Série Nature utilisant une nouvelle technologie et nous permet de voir ce qui arrive aux créatures du monde dans la soirée. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 30 janvierAinori Love Wagon: African Journey (Saison 1) N – Une autre entrée dans la série de réalité japonaiseRaising Cain (1994) – Brian De Palma écrit et réalise le classique de l’horreur du crime avec John Lithgow.The Stranger (Saison 1) N – Une nouvelle série dramatique à suspense sur un père marié qui rencontre une femme qui lui raconte un secret sur sa femme.Assassin américain (2017) – Michael Keaton joue dans ce thriller d’action sur un homme qui rejoint le monde de la lutte contre le terrorisme.Black Moon (Saison 1) N – Drame historique italien

Un’eclissi. Un gruppo di donne perseguitate. Una forza fuori dal comune. #LunaNera arriva il 31 gennaio. pic.twitter.com/vQOlkbtDmo

– Netflix Italia (@NetflixIT) 10 décembre 2019

Bojack Horseman (Saison 6 – Partie 2 – Saison finale) N – La conclusion de l’émission animée sort le 31 janvier.Diablero (Saison 2) N – Deuxième saison de la série d’horreur en espagnol.Gang des Caraïbes / Le gang des Antillais (2016) – Thriller espagnol sur un expatrié antillais rejoignant un gang de voleurs idéalistes, mais la trahison et la violence suivent bientôt.Je suis un tueur (saison 2) N – Série qui présente et interviewe les condamnés à mort.Ragnarok (Saison 1) N – Série dramatique norvégienne sur le passage à l’âge adulte.Taylor Swift: Miss Americana (2020) N – Premier documentaire de l’année de Netflix après la sensation mondiale qu’est Taylor Swift.

Vie non autorisée (saison 2) N – Retour de la populaire série espagnole.