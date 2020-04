Bienvenue dans un guide complet de tout ce qui devrait sortir sur Netflix en mai 2020. Cette liste sera mise à jour en avril et mai 2020 avec tous les ajouts prévus pour frapper Netflix aux États-Unis.

Netflix Originals continue d’être une partie dominante de la gamme Netflix et May n’est pas différent. Il y a beaucoup de nouveaux originaux Netflix pour lesquels on peut être excité. Nos meilleurs choix sont Space Force, le nouveau spectacle du créateur et vedette principale de The Office de NBC. Nous avons également hâte de voir la série limitée Hollywood sortir le premier du mois. Vous pouvez trouver un aperçu élargi des originaux de Netflix à venir en mai ici.

Comme toujours, non seulement mai 2020 verra de nouvelles versions, mais il y aura également des titres qui sortiront également.

Veuillez noter: c’est maintenant la liste complète avec la liste de Netflix maintenant publiée. Cependant, il sera mis à jour tous les deux jours avec d’autres projets récemment annoncés qui ne sont pas publiés à l’avance.

Liste actuellement annoncée de ce qui arrivera à Netflix en mai 2020

À venir sur Netflix le 1er maiAce Ventura: Pet Detective (1994) – Jim Carrey est le détective d’animaux de compagnie dans un film qui a été critiqué par les critiques mais absolument adoré par les fans.Toute la journée et toute la nuit (2020) N – Drame mettant en vedette Jeffrey Wright et Ashton Sanders écrit et réalisé par Joe Robert Cole. À propos d’un jeune criminel qui arrive dans une prison et réfléchit sur sa vie jusqu’à présent.

Retour vers le futur (1985) – La première de la trilogie classique revient sur Netflix après Marty McFly.Retour vers le futur II (1989) – Le deuxième titre de la trilogie, nominé aux Oscars, fait également son retour. Malheureusement, le troisième ne vient pas en mai.Casi Feliz / Almost Happy (Saison 1) N – Série de comédie espagnoleCharlie et la chocolaterie (2005) – L’adaptation de Johnny Depp Roald Dahl qui voit des enfants chanceux traverser la célèbre chocolaterie.Cracked Up (2018) – Documentaire sur la vie du comédien Darrell Hammond.Den of Thieves (2018) – Gerard Butler, 50 Cent et Pablo Schreiber sont les vedettes de ce film d’action sur l’affrontement entre une unité de police d’élite et une équipe de voleurs de banque.Pour les filles colorées (2010) – Drame de Tyler Perry d’il y a dix ans.Amusez-vous avec Dick et Jane (2005) – Judd Apatow écrit ce film policier de Jim Carrey sorti il ​​y a 15 ans. À propos d’un couple aisé qui se tourne vers le crime après avoir perdu tout son argent.Entrez (2020) N – Thriller français où un homme rentre chez lui et trouve sa maison occupée par des squatters.Hollywood (série limitée) N – Ryan Murphy a produit une série limitée épique racontant leur apogée d’Hollywood du point de vue des aspirants réalisateurs et acteurs.Dans la nuit (saison 1) N – Nouvelle série de science-fiction belgeJarhead (2005) – Le premier (et le meilleur) film Jarhead qui est un thriller militaire avec Jake Gyllenhaal et Jamie Foxx et réalisé par Sam Mendes.Jarhead 2: Field of Fire (2013) – Suivi du drame d’action de guerre avec moins d’étoiles et moins de budget.Jarhead 3: Le siège (2016) – Voir au dessus.

Madagascar: Escape 2 Africa (2008) – Le deuxième titre Dreamworks où les animaux s’écrasent sur une réserve naturelle africaine éloignée.Masha et l’ours (saison 4) – Plus d’aventures animées pour enfants avec Masha et l’ours.Medici (Saison 3) N – Le drame d’époque fait italien revient pour sa dernière saison.Mensuel Nozaki Kun des filles (Saison 1) – Drame anime lycée.Mme Serial Killer (2020) N – Thriller indien sur la femme d’un médecin qui se propose de tuer des gens pour prouver l’innocence de son mari.Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres (2018) N – Documentaire retraçant la vie de Shimon Peres réalisé par Richard Trank mettant en vedette des témoignages de George Clooney, Barack Obama et George W. Bush.

Sinistre (2012) – Thriller mystère d’horreur.Chant de la mer (2014) – Aventure familiale animée.Le cas curieux de Benjamin Button (2008) – Brad Pitt figure dans ce triple oscarisé sur un bébé né comme un vieil homme et vieillit dans la direction opposée.La moitié (2020) N – Comédie romantique réalisée par Alice Wu sur un triangle amoureux adolescent inattendu.L’enfant chagrin (2007) – Ben Stiller présente dans cette rom-com un couple de jeunes mariés en lune de miel et des fissures commencent à apparaître immédiatement.Le Patriote (2000) – Drame historique de Mel BrooksThomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow – Un autre film de Thomas où le gang semble pouvoir être remplacé.Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée – Thomas voit arriver de nouvelles technologies.Thomas et ses amis: le moteur royal – Une autre aventure avec Thomas the Tank Engine et ses amis participant à une fête royale.Underworld (2003), Underworld: Evolution (2006), Underworld: Rise of the Lycans (2009) – La franchise de films Underworld avec Kate BeckinsaleCowboy urbain (2016) – Un cavalier mexicain de rodéo travaille comme coureur pour un puissant cartel de la drogue.Ce qu’une fille veut (2003) – Le film préféré de Kelly Kapoor avec Amanda Bynes.Willy Wonka et la chocolaterie (1971) – Retour du film original de Willy Wonka. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 4 mai

Chiens de l’Arctique (2019) – Titre d’animation mettant en vedette les voix de Jeremy Renner, Heidi Klum et James Franco à propos d’un renard arctique travaillant dans la salle du courrier.Luccas Neto em: Acampemonto de Ferias 2 – Drame familial sur un groupe d’amis qui font de la musique ensemble au camp d’été. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 5 maiJerry Seinfeld: 23 heures pour tuer (2020) N – Deuxième spécial stand-up de Jerry Seinfeld qui prend la parole et les textos et les tartes pop.Ce qui arrivera sur Netflix le 6 maiPendu (2017) – Al Pacino joue dans ce drame policier à propos d’un détective poursuivant un tueur qui modélise ses attaques sur la base du jeu de société.

Workin Moms (Saison 4) N – La série de comédies canadiennes se poursuit sur Netflix. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 7 maiScissor Seven (Saison 2) N – Plus de batailles animées dans cette série sur la lutte pour le pouvoir entre plusieurs factions belligérantes.Ce qui arrivera à Netflix le 8 mai18 regali (2020) – Drame italien réalisé par Francesco Amato.Dead to Me (Saison 2) N – La deuxième saison tant attendue du drame avec Christina Applegate et Linda Cardellini.Maison au bout de la rue (2012) – L’horreur de Jennifer Lawrence.Restaurants on the Edge (Saison 2) N – Davantage de tentatives des experts pour relancer les restaurants défaillants du monde entier.Restaurateurs de Rust Valley (Saison 2) N – Plus de renversement de voitures dans cette série de réalité canadienne qui transforme des tas de déchets en moteurs souhaitables.Insomnie (2017) – Jamie Foxx figure dans ce thriller policier d’action où il a un lien avec un monde criminel sombre qui l’aide à retrouver son fils.

The Eddy (série limitée) N – Série musicale de Jack Throne regardant un propriétaire de club français opérant au cœur de Paris.The Hollow (Saison 2) N – La nouvelle saison animée de séries canadiennes défiant les genres.La mauvaise missy (2020) N – Comédie réalisée par Tyler Spindel sur un homme rencontrant la femme de ses rêves et lui envoie une invitation à sa retraite d’entreprise mais envoie à la mauvaise personne. Comprend David Spade.Valeria (Saison 1) N – Comédie dramatique espagnole sur un écrivain en crise. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 9 maiCharmed (Saison 2) – Deuxième saison du redémarrage de The CW’s Charmed.Grey’s Anatomy (Saison 16) – La dernière saison du drame de l’hôpital ABC. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 11 maiBordertown (Saison 3) N – La troisième saison du drame policier captivant de Finlande.

Bon voyage: aventures psychédéliques (2020) N – Diverses célébrités racontent leurs expériences avec la drogue.Trial by Media (Saison 1) N – Docu-series examinant comment les paysages médiatiques modernes affectent les affaires judiciaires.Vrai: Contes terribles (2020) N – Nouveau spécial pour la série pour enfants, True.Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. le révérend (2020) N – Spécial interactif pour la comédie Netflix où Kimmy confronte son ravisseur. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 14 maiRiverdale (saison 4) – La dernière saison de l’émission à succès de The CW. Ce qui arrivera sur Netflix le 15 maiChichipatos (Saison 1) N – Série de comédie espagnoleDistrict 9 (2009) – Drame avec Sharlto Copley sur une race extraterrestre vivant dans une zone de quarantaine spéciale.Je t’aime, stupide (2020) N – Film espagnol sur un homme qui fait l’objet d’un dumping et jure de devenir un homme meilleur.Magic for Humans (Saison 3) N – Plus de tours de magie de Justin Willman.She-Ra et la princesse du pouvoir (saison 5) N – La dernière saison de la série animée Dreamworks sur She-Ra.The Wiggles – Série Kids pour les enfants d’âge préscolaire.White Lines (Saison 1) N – La nouvelle série d’Alex Pina, le créateur de Money Heist.

De Álex Pina – créateur de Money Heist – et des producteurs de The Crown, avec tous les rebondissements, tours et 🤯de The Stranger. White Lines arrive le 15 mai. pic.twitter.com/xufzEUemud – Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 22 avril 2020

À venir sur Netflix le 16 maiEnnemis publics (2009) – Johnny Depp et Christian Bale jouent dans ce biopic sur les gangsters américains, John Dillinger, Baby Face Nelson et Pretty Boy Floyd.United 93 (2006) – Drame historique racontant les événements du vol United 93.Ce qui arrivera sur Netflix le 17 maiSoul Surfer (2011) – Écrit et réalisé par Sean McNamara, ce biopic raconte l’histoire d’un surfeur adolescent qui revient à l’eau après une attaque de requin. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 18 maiThe Big Flower Fight (Saison 1) N – Nouvelle série de téléréalité où fleuristes et sculpteurs s’affrontent. Quoi de neuf sur Netflix le 19 maiPatton Oswalt: J’aime tout (2020) N – Nouveau spécial stand-upSweet Magnolias (Saison 1) N – Trois amis vivent dans une petite ville. Série télévisée sincère basée sur le livre.Trumbo (2015) – Bryan Cranston incarne Dalton Trumbo, un scénariste hollywoodien qui est arrêté aux côtés d’autres artistes.Ben Platt: en direct du Radio City Music Hall (2020) N – Concert spécial en direct de la star de The Politician, Ben Platt.The Flash (Saison 6) – La dernière série de l’univers DC sur The CW. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 22 maiControl Z (Saison 1) N – Nouveau drame espagnol pour adolescents par rapport à Elite.

Si vous aimez #Elite, préparez-vous pour Control Z! Quand un pirate commence à révéler les secrets les plus intimes des élèves à toute l’école, la vie à El Colegio Nacional est bouleversée. Les enfants populaires sont victimes d’intimidation, les parias gagnent en statut et tout le monde est un suspect. pic.twitter.com/x5uUAx9ehc – Voir la suite (@seewhatsnext) 21 avril 2020

Allez-y (2011) – Adam Sandler rom-com avec Jennifer Aniston.Selling Sunset (Saison 2) N – La prochaine saison de la série réalité où nos courtiers immobiliers vendent des maisons de luxe.Les tourtereaux (2020) N – Acquisition d’un film de Paramount qui devait initialement sortir dans les salles début avril. À propos d’un couple impliqué dans un mystère de meurtre.Trailer Park Boys: The Animated Series (Saison 2) N – Plus d’aventures animées avec nos hillbillies préférés. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 23 maiDynasty (Saison 3) – La troisième saison du redémarrage du drame CW.Épeler le rêve (2020) N – Documentaire sur les hauts et les bas de quatre étudiants en compétition au Scripps National Spelling Bee. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 25 maiGemmes non coupées (2019) – Le superbe drame d’Adam Sandler réalisé par les Safdie Brothers qui a frappé les cinémas l’année dernière. Le film à l’international est surnommé un original, c’est pourquoi il sortira beaucoup plus tôt sur Netflix aux États-Unis.Hannah Gadsby: Douglas (2020) N – Deuxième spécial stand-up de la bande dessinée féminine. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 27 maiJe ne suis plus ici (2019) – Drame argentin sur une jeune immigrée se sentant seule après la mort de son frère.L’avocat Lincoln (2011) – Matthew McConaughey joue un avocat qui défend les riches dans sa propre zone de problèmes. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 28 maiLa Corazonada (2020) N – Thriller argentin (également connu sous le nom de The Hunch) Ce qui arrivera à Netflix le 29 mai

Space Force (Saison 1) N – Première saison de la série de faux documents Steve Carrell / Greg Daniels sur un groupe d’élite de personnes travaillant au sein de la Space Force nouvellement formée.Quelqu’un nourrit Phil (Saison 3) N – Plus d’aventures culinaires avec Phil. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 31 maiDanse libre à cordes (2018) – Drame de danse sur un jeune chorégraphe organisant son premier spectacle à Broadway.