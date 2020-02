Ce qui arrivera à Netflix en mars 2020

Bienvenue dans votre aperçu complet de ce qui arrivera à Netflix aux États-Unis en mars 2020. Ici, nous mettrons constamment à jour la liste des nouveaux films, séries télévisées, émissions spéciales et documentaires en cours tout au long du mois de mars.

Ce sera un grand mois en ce qui concerne Netflix Originals avec le retour très attendu de la saison 3 d’Ozark en tête de liste de la plupart des gens.

Comme toujours, vous pouvez trouver ici une liste étendue de tous les originaux de Netflix attendus tout au long du mois de mars. Pour les Britanniques parmi vous, nous avons également un aperçu de mars et n’oubliez pas que tout le monde en dehors des États-Unis et du Canada recevra également le nouveau lot de titres Studio Ghibli.

Remarque: il s’agit maintenant de la liste initiale complète de ce qui arrivera à Netflix en mars. Nous aurons plus de titres annoncés dans les premières semaines du mois et plus tout au long du mois.

Nouveaux épisodes hebdomadaires en mars 2020Crash Landing on You (Saison 1) – Nouveaux épisodes le dimancheTrouvez-vous (Saison 1) – Nouveaux épisodes le dimancheClasse Itaewon (Saison 1) – Nouveaux épisodes vendredi ce qui arrive sur Netflix le 1er marsAkame ga Kill! (Saison 1) – Série Anime Remarque: cela a été répertorié pour être ajouté plusieurs fois jusqu’à présent en 2020, donc une pincée de sel. Toujours une demoiselle d’honneur (2019) – Malade d’être une demoiselle d’honneur, Corina entre dans le jeu des rendez-vous. Comédie romantique.Babylon Berlin (Saison 3) N – Situé à la fin des années 1920 à Berlin, le drame politique du crime continue.Au-delà du tapis (1999) – Documentaire sur la lutte et la vie quotidienne des athlètes.Calico Critters Mini Episodes Clover (Saison 1) – Série d’animation pour enfants sur une petite famille de lapins.Calico Critters: Tout le monde rêve de grand voler dans le ciel (Saison 1) – Plus d’aventures avec une famille de tamias.Changement dans l’air (2018) – Drame sur une nouvelle femme emménageant dans un quartier et provoquant une agitation.Cop Out (2010) – Comédie d’action avec Bruce Willis et Tracy Morgan où les rares cartes de baseball de Jimmy sont volées.Cadavre mariée (2005) – Le film en stop-motion magnifiquement animé de Tim Burton sur un marié timide.Donnie Brasco (1997) – Biopic classique mettant en vedette Al Pacino et Johnny Dep sur un agent du FBI qui infiltre la foule.Frank et Lola (2016) – Matthew Ross écrit et réalise ce drame romantique se déroulant à Las Vegas et Paris.Écrivains de la liberté (2007) – Hilary Swank joue un jeune enseignant inspirant un groupe d’étudiants défavorisés à poursuivre des études supérieures.Ghosts of Girlfriends Past (2009) – Drame romantique avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Emma Stone. À propos d’un coureur de jupons hanté par les fantômes de ses anciennes petites amies.Aller! Aller! Cory Carson (Saison 2) N – Plus d’aventures préscolaires avec les pilotes Toot-Too.

GoodFellas (1990) – Peut-être les meilleurs films de gangsters de Martin Scorsese sur le tristement célèbre gangster Henry Hill.Haywire (2011) – Thriller d’action de Steven Soderbergh à propos d’un soldat black-ops cherchant à récupérer.Il n’est pas que ça (2009) – Comédie romantique sur plusieurs arcs d’histoire interconnectés. Comporte Ginnifer Goodwin et Jennifer Aniston.Crochet (1991) – Le film d’aventure de la famille Robin Williams qui raconte l’histoire de l’adulte Peter Pan retournant à Neverland.Hugo (2011) -Le film d’animation fantastique Martin Scorsese se passe en 1931 à Paris.

Kung Fu Panda 2 (2011) – Film d’animation Dreamworks sur le guerrier dragon se réconciliant avec son passé et arrêtant le nouveau méchant paon en ville.Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004) – La première adaptation de la série de livres Lemony Snicket avant l’arrivée de Netflix.La vie telle que nous la connaissons (2010) – Romance avec Katherine Heigl et Josh Duhamel à propos de deux adultes célibataires devenus aidants naturels lorsque leurs amis communs meurent dans un accident.Looney Tunes: Back in Action (2003) – Le film en direct de Looney Tunes avec Brendan Fraser et Steve Martin.Monde ordinaire (2016) – Comédie musicale avec Fred Armisen sur un rocker punk vieillissant qui a la vie renversée.Éclosion (1995) – Film opportun sur Dustin Hoffman luttant pour contenir une épidémie d’un virus se propageant à travers la Californie.Resident Evil: Apocalypse (2004) – Le deuxième film Resident Evil avec Milla Jovovich qui quitte l’hôpital de Racoon City.Resident Evil: Extinction (2007) – Une autre entrée Resident Evil où les survivants voyagent à travers le désert du Nevada.Ri ¢ hie Ri ¢ h (1994) – Macauley Culkin joue dans cette comédie familiale sur un garçon riche ciblé.Semi-Pro (2008) – Comédie sportive avec Will Ferrell.Soirée pyjama (2004) – Comédie romantique sur quatre amis entrant dans une chasse au trésor.Space Jam (1996) – Le classique culte des Looney Tunes cherchant Michael Jordan pour les aider à gagner un match de basket.Le cadeau (2015) – Jason Bateman joue dans ce thriller de Joel Edgerton.L’interview – On ne sait pas s’il s’agit de la comédie Seth Rogen ou du drame avec Hugo Weaving.Le rachat de Shawshank (1994) – Le film le mieux classé sur IMDb rejoint Netflix.L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman (Saison 3) – Série National Geographic présentée par Morgan Freeman sur la religion.Il y aura du sang (2007) – Drame de Paul Thomas Anderson sur un prospecteur à ses débuts.Tootsie (1982) – Comédie romantique avec Dustin Hoffman.Saint Valentin (2010) – Une autre comédie romantique pour le premier du mois sur les couples et les célibataires entrelacés à Los Angeles pendant la Saint-Valentin. Présente Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Bradley Cooper et Jessica Alba.Velvet Colección: Grande Finale – La dernière partie du drame de la période espagnole. Attention, la principale série Velvet quitte Netflix sous peu.Voix (Saison 1) – Drame sud-coréen sur un détective dont la femme est tuée par un meurtrier en série et fait équipe avec un flic recrue pour se venger.ZZ Top: That Little Ol ‘Band du Texas (2019) – Biopic musical sur les bluesmen. Quoi de neuf sur Netflix le 3 marsFreaks (2018) – Drame de science-fiction mystérieux sur une fille découvrant une nouvelle menace.Année de première année (2019) – Parcours de deux jeunes en route pour le collège. Drame sincère.Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (2020) N – La comédienne Taylor Tomlinson vise ses choix de vie. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 4 marsTout le monde (2019) – Documentaire sur l’icône de la musique, Lil Peep. Quoi de neuf sur Netflix le 5 mars

Castlevania (Saison 3) N – Série animée pour adultes dans la franchise de jeux vidéo.Mighty Little Bheem: Festival des couleurs (2020) N – Série pour enfants indiens animésWassup Man GO! – Film humoristique sur la star Joon Park qui se rend à Los Angeles pour une audition.Alakada Reloaded – Film Nollywood sur une femme d’une famille appauvrie racontant ses histoires de son ascension au sommet.Coupable (2020) N – Drame indien.Je suis Jonas (2020) N – Drame français sur Jonas qui tombe amoureux dans son adolescence avec Nathan.Paradise PD (Partie 2) N – Des épisodes plus scandaleux des créateurs de Brickleberry.Spenser Confidential (2020) N – Film d’action Mark Wahlberg sur un ex-criminel remontant à ses racines dans le monde criminel de Boston.Le protecteur (saison 3) N – Troisième saison du drame surnaturel turc.Meurtres jumeaux: Le silence de la ville blanche (2020) N – Film espagnol sur un détective qui cherche à résoudre des meurtres qui ont imité quelqu’un qu’elle a mis de côté il y a des années.Ugly Delicious (Saison 2) N – David Chang revient pour de nouveaux épisodes délicieux. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 8 marsSitara: laissez les filles rêver (2020) N – Court métrage silencieux tourné dans les années 1970 au Pakistan. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 10 marsCarmen Sandiego: voler ou ne pas voler (2020) N – Spécial interactifMarc Maron: End Times Fun (2020) N – Spécial stand-upCe qui arrivera sur Netflix le 11 marsDirty Money (Saison 2) N – Série documentaire sur les entreprises / organisations corrompues et louches.Dernier ferry (2019) – Thriller sur un jeune avocat qui se rend à Fire Island et s’implique dans un complot de meurtre malade et tordu.On My Block (Saison 3) N – Le retour du drame pour adolescents et il y a beaucoup à apprendre après le cliffhanger majeur de la saison 2.Nuit d’été (2019) – Comédie pour adultes avec Lana Condor.The Circle (brésilien portugais) (Saison 1) N – Variante régionale du jeu télévisé de téléréalité. À venir sur Netflix le 12 mars À venir sur Netflix le 13 mars100 Humains (Saison 1) N – Série de télé-réalité opposant 100 personnes les unes aux autres dans divers tests.Beastars (Saison 1) N – Série d’anime romance mystère.

Bloodride (série limitée) N – Série d’anthologie d’horreur Norweigen.Elite (Saison 3) N – Le retour de la série espagnole.Go Karts (2020) N – Film familial australien sur un jeune garçon qui découvre un amour pour le karting.Kingdom (Saison 2) N – Deuxième saison de la série zombie sud-coréenne.Filles perdues (2020) N – Thriller mystère sur la disparition d’une fille de femmes, mais après que la police lui a fait défaut, elle essaie de trouver une réponse par nous-mêmes.Les meurtres de Valhalla (Saison 1) N – Drame policier islandais.Femmes de la nuit (saison 1) N – Drame policier néerlandais. À venir sur Netflix le 15 marsConséquences – On ne sait pas de quelle version il s’agit.Thomas & Friends (Saison 24) – La série classique pour enfants fait ses débuts exclusifs sur Netflix. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 16 marsThe Boss Baby: Back in Business (Saison 3) N – De nouvelles aventures pour les enfants avec The Boss BabyGroupe de recherche – On ne sait pas de quelle version il s’agit.Livre de jeu Silver Linings (2012) – La comédie romantique Bradley Cooper / Jennifer Lawrence de David O. Russell.Tinker Tailor Soldier Spy (2011) – Situé dans la guerre froide, il s’agit d’un vétéran de l’espionnage avec Gary Oldman et Colin Firth.Le jeune messie (2016) – Un récit fantastique de l’histoire de Jésus-Christ. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 17 marsBert Kreischer: Hey Big Boy (2020) N – Spécial stand-up

All American (Saison 2) – La série dramatique sportive CW revientBlack Lightning (Saison 3) – La série CW super-héros.Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom (Saison 1) N – Plus d’aventures avec Shaun le mouton après ses débuts en salles Netflix. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 18 marsLu sur le mur (2017) – Anime japonais sur une lycéenne qui rencontre une sirène et sa vie change pour toujours.Carbone altéré: Resleeved (2020) N – Anime basé sur la série Netflix réalisée par Dai Sato qui a produit Cowboy Bebop.Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2020) N – Documentaire historique sur le roi de “Formule 1” Juan Manuel Fangio.Archibald’s Next Big Thing (Saison 2) N – Nouvelle saison du spectacle Dreamworks basé sur la série de livres.Dino Girl Gauko (Saison 2) N – Série japonaise d’anime pour enfantsGreenhouse Academy (Saison 4) N – Le prochain chapitre de l’excellente série pour enfants.

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) N – Octavia Spencer entre dans le rôle de la figure historique, Madame C.J. Walker.La Lettre du Roi (Saison 1) N – Série pour enfants néerlandaisLa plateforme (2020) N – Thriller espagnol sur une prison à différents niveaux mais les choses sont sur le point de changer.Tiger King (2020) N – Documentaire sur le vrai crime sur l’élevage de gros chats.Ultras (2020) N – Film sportif italien. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 25 marsCrip Camp: A Disability Revolution (2020) N – Documentaire sur un camp d’été pour enfants handicapés.L’occupant (2020) N – Film sportif espagnol.YooHoo à la rescousse (Saison 3) N – Plus d’aventures avec YooHoo et ses amis. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 26 mars7 Graines (Saison 2) N – Retour de la série de science-fiction animePère de sang (2016) – Drame d’action de Mel Gibson sur un ex-détenu aidant sa fille qui est pourchassée par des trafiquants de drogue.Unorthodox (Mini-série) N – Nouvelle série allemande du créateur de Deutschland 83.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 27 marsCar Masters: Rust to Riches (Saison 2) N – Plus de voitures rachetées au bord du gouffre.Les tuer doucement (2012) – Brad Pitt incarne Jackie Cogan, un exécuteur.Ozark (Saison 3) N – Plus d’épisodes du drame policier mettant en vedette la famille Byrde. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 29 marsPatriot Act avec Hasan Minhaj (Volume 6) N – Le premier épisode d’une nouvelle saison de l’émission d’actualité de Netflix.

Qu’attendez-vous avec impatience en mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.