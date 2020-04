Ce qui arrivera à Netflix UK en avril 2020

Bienvenue à votre tout premier (et très tôt) aperçu de ce qui devrait frapper Netflix au Royaume-Uni et en Irlande au cours du mois d’avril 2020.

Si vous souhaitez voir une liste étendue des originaux Netflix qui arrivent sur Netflix dans le monde, vous pouvez le vérifier dans notre aperçu spécial. N’oubliez pas non plus que Netflix UK sera également le destinataire du dernier lot de titres Studio Ghibli.

Comme le mois d’avril semble un peu intimidant compte tenu de la propagation mondiale des coronavirus, nous espérons que Netflix peut vous aider à traverser ces moments difficiles.

Remarque: cette liste ne représente pas la liste complète des titres qui arriveront sur Netflix UK en avril et, comme toujours, les dates de sortie sont susceptibles de changer.

Arrivée sur Netflix UK le 1er avrilCommunauté (saisons 1-5) – Chaque saison (actuelle) de la sitcom NBC avec Donald Glover arrive sur Netflix le 1er avril.El Dragón: Le retour d’un guerrier (2019) N –From Up on Poppy Hill (2011) – Sortie Studio GhibliComment réparer un scandale de drogue (saison 1) N – DocuseriesChâteau en mouvement de Howl (2004) – Sortie Studio GhibliPom Poko (1994) – Sortie Studio GhibliPonyo sur la falaise au bord de la mer (2008) – Sortie Studio GhibliSunderland ‘Til I Die (Saison 2) N – Plus de hauts et de bas pour le club de football de Sunderland à travers leur dernière saison.Le vent se lève (2013) – Sortie Studio GhibliQuand Marnie était là (2014) – Sortie Studio GhibliMurmure du cœur (1995) – Sortie de Studio Ghibli pour Netflix UK le 3 avrilCafé et Kareem (2020) N – Comédie avec Ed Helms.Money Heist / La Casa de Papel (Partie 4) N – La prochaine partie de la série espagnole qui verra le professeur affronter ses circonstances les plus difficiles à ce jour.Documentaire Money Heist (2020) N – Un documentaire spécial sur l’impact mondial de Money Heist de Netflix.Venir à Netflix UK le 7 avril365 jours (2020) – Thriller romantiqueTerrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3) N – 12 derniers épisodes de l’excellente série de réalité japonaise.Le guérisseur (2017) – Après avoir touché le fond, un bricoleur emménage avec son oncle éloigné qui insiste sur la capacité de son neveu à réparer les choses va au-delà de l’atelier.Venir à Netflix UK le 8 avrilBienvenue à Mercy (2018) – Horreur avec Lily NewmarkComing to Netflix UK le 9 avrilBrian Banks (2019) – Après sa sortie de prison, un footballeur condamné à tort tente de faire effacer son nom et de reprendre sa carrière dans la NFLJeu d’enfant (2019) – Redémarrage de l’histoire d’horreur classique d’une poupée d’enfant consciente, sinistre et meurtrière.Hi Score Girl: Saison 2 N – Un sous-performant chronique dont la vie tourne autour des jeux vidéo rencontre son match lorsque la mignonne nouvelle fille le défie à un jeu d’arcade.The Circle France (Saison 1) N – La première saison du spin-off français de The Circle, arrivée sur Netflix UK le 10 avrilBrews Brother (Saison 1) N – Séries comiquesCode 8 (2019) – Drame dystopiqueLA Originals (2020) N – Documentaire sur l’art granuleux, la culture de rue et la hanche branchée de Chicano.Amour, mariage, rapatriement (2020) N – Comédie avec Sam Claflin qui voit le même jour de mariage se dérouler de manière hilarante et désastreuse.Chasseur nocturne (2018) – Thriller à suspense avec Henry Cavill et Alexandra DaddarioVie scolaire (2019) N – Comédie françaiseLe Main Event (2020) N – Sentez-vous bien un film pour enfants coproduit entre Netflix et la WWE.The Trial: Saison 1 N – Série dramatique italienneTigertail (2020) N – Film dramatique réalisé par Alan Yang.Il est temps de chasser (2020) N – Thriller dystopique sud-coréen à venir sur Netflix UK le 13 avrilUn cœur de champion (2018) – Drame pour enfantsVenir à Netflix UK le 14 avrilChris D’Elia: No Pain (2020) N – Stand up special de Chris D’EliLe plus en forme à Dubaï (2019) – Documentaire fitnessThe Big Family Cooking Show: Saison 2 – Série de réalité qui voit les familles en compétition les unes contre les autres pour cuisiner des aliments extraordinaires.Le film LEGO Ninjago (2017) – Action-aventure pour enfants amusanteVenir à Netflix UK le 15 avrilOuter Banks (2020) N – Drame policier sur un groupe d’adolescents qui tombent sur une carte au trésor pour un trésor enterré recherché depuis longtemps.The Innocence Files (Saison 1) N – DocuseriesComing to Netflix UK le 16 avrilBarbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts: 2 saisons – Séries animées pour enfants.Fary: Hexagone: Saison 1 N – Spécial Stan-Up avec le comédien français Fary.Fauda: Saison 3 N – Série de thrillers israéliens granuleuxGiri / Haji: Saison 1 – Un détective de Tokyo fouille Londres à la recherche de son frère disparu, impliqué dans les Yakuzas et accusé de meurtre.Mauricio Meirelles: Générer le chaos (2020) N – Stand up specialVenir à Netflix UK le 17 avril

#blackAF: Saison 1 N – Séries comiquesTerre et sang (2020) N – Drame suspense françaisEl Dragón: Le retour d’un guerrier: Saison 2 N – Série d’action mexicaineHasmukh: Saison 1 N – Série cynique de comédie noire sur un comédien d’une petite ville qui obtient enfin sa grande pause, mais le seul moyen de garder son mojo sur scène est de tuer.Rising High (2020) N – Comédie dramatique allemandeThe King: Eternal Monarch: Saison 1 N – Nouvelle série hebdomadaire K-DramaThe Last Kids on Earth: Saison 1 N – Série d’aventures amusantes pour enfants dystopiquesL’héritage des os (2019) N – Thriller policier espagnolSergio (2020) N – Film sur la vie d’un travailleur des Nations Unies – Arrivée à Netflix au Royaume-Uni le 21 avril – Peaky Blinders: Saison 5: Cillian Murphy revient en tant que patron du crime redouté des Peaky Blinders, Tommy Shelby, The Story of God with Morgan Freeman: Season 2: The la voix de Dieu lui-même, Morgan Freeman, explore le rôle de la religion dans l’histoire de l’humanité.Venir à Netflix UK le 22 avrilCirque des livres (2020) N – Documentaire sur une boutique porno gay.Peaky Blinders (Saison 5) – Le drame de la BBC avec Cillian Murphy est enfin sur Netflix et continue l’histoire de Tommy Shelby.Les Willoughbys (2020) N – Film d’animation à gros budget.

Arrivée sur Netflix UK le 24 avrilAprès la vie (saison 2) N – Retour de la série comique de Ricky Gervais.Extraction (2020) N – Thriller d’action avec Chris HemsworthComing to Netflix UK le 29 avrilUn amour secret (2020) N – Documentaire sur le couple qui a inspiré A League of Their Own.

Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown (2020) N – Documentaire mystère de meurtreSummertime (Saison 1) N – Série dramatique pour adolescents italiensVenant à Netflix UK le 30 avrilBiohackers (Saison 1) N – Série de thrillers allemandsKiller Cove (2019) – Thriller en francaisLe jeu des victimes (Saison 1) N – Mandarin ThrillerAvril 2020 Netflix UK sort les dates à déterminer

Le seul Netflix Original annoncé pour avril sans date de sortie ferme est actuellement Ghost in the Shell: SAC_2045.

Il y a aussi quelques titres actuellement confirmés qui sortiront en avril mais aucune date pour le moment. Nous pensons que ce seront des ajouts au 1er avril, mais ce n’est pas confirmé. Il s’agit notamment de Ferris Beuller’s Day Off, The Breakfast Club et Sixteen Candles.

