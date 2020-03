Ce qui arrivera sur Netflix DVD en avril 2020

Netflix DVD vous a couvert certains des plus grands blockbusters (et l’une des plus grosses bévues) de 2019. Chaque mardi, de nouvelles versions de DVD seront mises à disposition sur la plate-forme Netflix DVD pour les utilisateurs aux États-Unis et nous avons le plein liste des événements à venir ci-dessous.

Si vous n’êtes pas familier avec la plate-forme DVD de Netflix, voici un résumé rapide. DVD.com propose des locations de films et de coffrets en format Bluray et DVD pour un prix mensuel modique. Il n’est malheureusement disponible que pour les clients aux États-Unis. Si vous avez manqué des ajouts en mars, vous pouvez les vérifier ici.

Voyons maintenant quelques-uns des grands titres en cours de route.

Chats (2019)

Remarquez que nous avons parlé de gros titres par opposition aux meilleurs titres. Les chats sont tout sauf bons. En fait, c’est un accident de voiture, mais il faut le ressentir pour le croire.

Mettant en vedette un énorme casting plein de noms familiers, le film est basé sur le jeu du même nom mais ne parvient à frapper aucune des bonnes notes. Vous avez maintenant la possibilité de regarder dans le cadre d’un abonnement que vous enverrez rapidement à Netflix une fois terminé.

Dolittle

S’en tenir aux titres Universal, nous arrivons à la bien meilleure Dolittle. Le redémarrage du personnage classique qui est capable de parler aux animaux obtient une sortie anticipée sur Netflix DVD ce mois-ci.

Petite femme

Nous passons maintenant aux gros frappeurs du mois. Nous allons commencer par Little Women qui a remporté un Oscar il y a quelques mois.

Le film est écrit et réalisé par Greta Gerwig et raconte le conte classique suivant Jo March et ses sœurs.

Points forts du coffret

Les nouveaux coffrets de ce mois-ci disponibles sur Netflix DVD incluent l’excellente série HBO, The Righteous Gemstones. La comédie parle d’un télévangéliste de renommée mondiale qui est corrompu au cœur.

Nous avons également reçu quelques coffrets de télévision en réseau avec la dernière saison d’Arrow et la dernière saison de Criminal Minds de CBS.

Liste complète des nouveautés sur Netflix DVD en avril

Veuillez noter: les dates de sortie sont sujettes à changement

Ce qui arrive sur Netflix DVD le 7 avrilCats – Musique et comédies musicalesCitizen K – DocumentaireDolittle – Enfants et familleEscape from Pretoria – Action et aventurePetites femmes – DrameMadam Secretary: Season 6 – Séries téléThe Cold Blue – DocumentaireThe Night Clerk – ThrillersWhat’s Coming to Netflix DVD on April 14thCriminal Minds: Season 15 – Séries téléJust Mercy – DrameThe Righteous Gemstones: Season 1 – Séries téléUnderwater – ThrillersWhat’s Netflix DVD on 21st AprilBad Boys for Life – Action & AdventureHuman Capital – DramaIp Man 4: The Finale – Action & AdventureLike a Boss – ComedyThe Gentlemen – Action & AdventureThe Last Full Measure – DrameThe Turning – HorrorWhat’s Coming to Netflix DVD on April 28thArrow: Season 8 – TV ShowsGuns Akimbo – Action & AdventureThe Assistant – ThrillersThe Rhythm Section – Thrillers

Qu’avez-vous hâte de voir sur Netflix DVD le mois prochain? Faites le nous savoir dans les commentaires.