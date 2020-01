Ce qui arrivera sur Netflix DVD en février 2020

Février 2020 devrait voir certains des meilleurs films de 2019 frapper le service de location de DVD ainsi que quelques autres joyaux dans le mélange pour faire bonne mesure.

Si vous avez manqué l’un des nouveaux ajouts de janvier 2020, nous vous conseillons de revenir en arrière et de les vérifier. Vous avez manqué le nouveau film de Zombieland, Parasite (qui obtient tous les gros prix) et Jay et Silent Bob Reboot.

Ford Vs. Ferrari (2019)

Date de sortie de Netflix DVD: 11 février

Ce film vient de 20th Century Fox et raconte la bataille épique qui a eu lieu au Mans 1966.

Il met en vedette Matt Damon et Christian Bale et les critiques et le public l’ont trouvé superbe.

Ford Vs. Ferrari était l’un de mes favoris personnels de l’année et si vous avez un bon système de son, montez-le en regardant cela.

Fleabag (Saison 1)

Date de sortie de Netflix DVD: 11 février

Si vous n’avez pas réussi à attraper Fleabag jusqu’à présent, c’est maintenant l’occasion idéale. Il met en vedette Phoebe Waller-Bridge qui joue le rôle d’une femme essayant de faire face à une récente tragédie et de naviguer dans la vie au 21e siècle à Londres.

Si vous préférez diffuser la série, malheureusement, ce n’est pas sur Netflix car les droits de streaming nationaux ont été achetés par Amazon.

Maléfique: Maîtresse du mal

Date de sortie de Netflix DVD: 11 février

La grande sortie de Disney du mois est la suite mettant en vedette Angelina Jolie qui est maléfique.

Dans le nouveau film, nous voyons Maléfique et sa filleule trouver le sens de leur monde remis en question.

Knives Out (2019)

Date de sortie de Netflix DVD: 11 février

C’était comme si Rian Johnson avait un point à prouver pour entrer dans Knives Out après que le nuage ait suspendu au-dessus de sa tête après The Last Jedi.

Il est sûr de dire, cependant, que ce film le met absolument hors du parc. Le film de meurtre mystère frappe toutes les bonnes notes avec une distribution d’ensemble fantastique qui est incroyablement agréable. Ne manquez pas ça.

Pour ceux qui ne le savent pas, la plate-forme DVD de Netflix (connue maintenant sous le nom de DVD.com) est une plate-forme de location de vidéos qui dessert exclusivement les États-Unis. Grâce à plusieurs plans, vous pouvez louer certains des plus grands blockbusters et coffrets de tous les temps. Netflix DVD a également un excellent blog qui comprend des entrées récentes telles que les films Martin Scorsese les plus loués.

Passons maintenant à la liste complète de ce qui arrivera sur Netflix DVD en février 2020 et pour rappel, les nouvelles versions arrivent tous les mardis.

Venir sur Netflix DVD le 4 février Arctic Dogs (2019) Doctor Sleep (2019) Dragonheart: VengeanceGrand Isle (2019) Keeping Faith: Series 2Last Christmas (2019) Masterpiece: SanditonPerfectPlaying with Fire (2019) SerendipityThe Good Liar (2019) The House That Jack Built The Nightingale (2018) Trauma Center (2019) Villains (2019) Waves (2019) À venir sur Netflix DVD le 11 février First Love (2019) Fleabag: Season 1Ford v Ferrari (2019) Maleficent: Mistress of Evil (2019) Roma (2019) The Great War (2019) Wild Nights with Emily (2018) Coming to Netflix DVD on February 19th21 Bridges (2019) A Beautiful Day in the Neighborhood (2019) By the Grace of God (2019) Disturbing the Peace (2019) Frankie (2019) ) Jojo Rabbit (2019) Midway (2019) Scandalous (2019) Snatchers (2019) The Twilight Zone: Saison 1Venir sur Netflix DVD le 25 février Color Out of Space (2019) Fin du siècle (2019) Give Me Liberty (2019) Couteaux Sortie (2019) Synonymes (2019)

Voici un aperçu rapide de ce qui arrivera sur DVD Netflix en mars 2020. Les points forts incluent actuellement Uncut Gems, le coffret Titans saison 2, Spies in Disguise et les derniers Charlie’s Angels.