Ce qui arrivera sur Netflix DVD en mars 2020

Mars devrait être un mois record pour les nouvelles sorties DVD de Netflix avec de nombreux nouveaux films (y compris certains titres très bien classés) qui devraient être disponibles à la location via la plate-forme DVD Netflix.

Pour rappel, Netflix DVD ne fonctionne qu’aux États-Unis et est un abonnement distinct à la version en streaming de Netflix. Tout comme un autre rappel rapide, le blog DVD Netflix publie toujours d’excellentes suggestions sur ce qu’il faut louer. Ce mois-ci, ils ont classé leurs choix préférés de Jennifer Aniston et, comme toujours, leurs 100 meilleurs films sont un bon point de départ pour tout débutant.

Voyons maintenant ce qui se dirige vers Netflix.

TV Boxset Highlights pour mars 2020

Notre grand point culminant de télévision pour le mois est la quatrième et dernière saison de Mr. Robot. L’excellente série USANetwork se trouve dans mes émissions télévisées préférées de tous les temps et c’est maintenant votre chance de la regarder du début à la fin via Netflix DVD.

Pour les fans de la télévision britannique parmi vous, la dernière série de Meurtres au milieu sera disponible à la fin du mois.

DVD / Bluray Film Highlights pour mars 2020

Les films seuls ce mois-ci sont une des principales raisons de s’abonner à Netflix DVD.

Commençons par 1917 qui a remporté les prix au cours des derniers mois. Le film de la Première Guerre mondiale réalisé par Sam Mendes est le film à un coup qui bat le cœur du début à la fin.

S’en tenir aux films nominés, Bomb Shell, l’excellent film d’exposition consacré aux ancres sur le réseau américain Fox News sera disponible le 10 mars.

Enfin, Adam Sandler Gemmes non coupées est notre troisième film incontournable du mois. Étant donné que le film est sur Netflix mais uniquement dans les régions internationales, c’est une excellente occasion de le regarder.

Liste complète des nouveautés de Netflix DVD en mars 2020

À venir sur Netflix DVD le 3 mars Par la grâce de DieuDark WatersPlaymobil: The MovieQueen & SlimRadioflashTitans: Saison 2Venir sur Netflix DVD le 10 marsBombshellCharlie’s AngelsInherit the ViperJohn HenryLittle JoeSpies in DisguiseThe Affair: Season 5The Wolf HourUncut GemsC 17 un auteurJumanji: Le prochain niveauRichard JewellSuperman: Red SonVenir sur Netflix DVD le 24 mars 1917Irozen IIClemencyThe GrudgeThe Song of NamesCome to DaddyTreadstone: Season 1Shooting the Mafia “” Je ne me soucie pas si nous entrons dans l’histoire en tant que barbares “” 31stMidsomer Murders: Series 21Mr. Robot: Season 4Standing Up, Falling DownLa guerre actuelle

Quels DVD allez-vous ajouter à votre file d’attente le mois prochain? Faites le nous savoir dans les commentaires.