Ce qui est arrivé à Han à Tokyo Drift

Plus tôt dans la journée, la première bande-annonce de Rapide et furieux 9 a commencé à faire le tour, et sans surprise, les fans ont paniqué au sujet du retour de Han dans la série. Le niveau d’excitation est compréhensible – après tout, le dernier rôle majeur de l’acteur Sung Kang dans la franchise était il y a près de sept ans – mais son casting soulève quelques questions. Que s’est-il passé exactement pendant les événements de Tokyo Drift, et comment Han revient-il de la tombe, pour ainsi dire?

Abordons cette première question. Comme les fans de longue date le savent, la série a tendance à jouer rapidement et librement avec sa chronologie, car certains films ont agi comme des suites ou des préquelles des versements précédents. Plus précisément, bien qu’il s’agisse du troisième film (en termes de date de sortie), Tokyo Drift se déroule en réalité après les événements de Fast & Furious 6, ce qui explique comment Han a pu apparaître à l’écran malgré sa mort.

Après avoir voyagé au Japon après avoir abattu Owen Shaw, il se lie d’amitié avec Sean Boswell, et au cours de Tokyo Drift, Han enseigne à son nouvel «étudiant» l’art de la dérive. Cependant, sa vie est (censément) écourtée lorsqu’il est désossé par une Mercedes, le public pensant qu’il est mort dans l’explosion qui a suivi.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Dans la scène de mi-crédits de Fast & Furious 6, il a révélé que Deckard Shaw, le frère d’Owen, était au volant de la Mercedes, après avoir retiré Han pour se venger de la mort de son frère. Au cours des prochains films, Deckard est devenu membre de l’équipe de Dominic Turreto, ce qui a mal tourné certains publics, car son rôle dans la «mort» de Han n’a jamais vraiment été abordé.

Bien sûr, comme la bande-annonce de Rapide furieux 9 révélé, Han est bel et bien vivant, et il semble qu’il obtiendra enfin la justice qu’il mérite. On ne sait pas exactement comment il a survécu à l’accident susmentionné (ou ce qu’il a fait pendant tout ce temps), mais nous imaginons que cela sera répondu dans les mois à venir.