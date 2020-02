Après des dizaines de va-et-vient, Willy Toledo a fini par siéger devant le juge pour un processus qui a commencé en 2018, lorsque l’acteur a été accusé par l’Association espagnole des avocats chrétiens d’un infraction d’infraction aux sentiments religieux. Il a fait ce lundi devant le tribunal numéro 26 du tribunal correctionnel de Madrid, salle dans laquelle il a réitéré ce qui a déjà été dit lors des entretiens précédents, son innocence.

Willy Toledo, dans sa déclaration devant le juge

“Je n’ai aucune envie d’offenser les catholiques ou les non-catholiques. N’importe qui peut croire en tout ce qu’il veut. Je professe le respect et l’admiration pour les gens qui professent la religion catholique », a déclaré Tolède devant le magistrat, se référant à quelques mots qu’il a écrits sur Facebook en juillet 2017:« Je chie sur Dieu et j’ai assez de merde pour chier sur le dogme de la très sainte trinité et la virginité de la vierge. ”

Comme l’expliquent l’acteur et son avocat, Endika Zulueta, ces phrases étaient un critique de la condamnation de trois femmes à Séville pour avoir organisé une procession avec une sculpture de vagin, qu’ils ont baptisée “la procession de la chatte insumiso“Tolède a écrit un premier message dans lequel il décrivait le magistrat chargé d’instruire l’affaire comme” énergique “, puis a exprimé les mots pour lesquels il a fini par s’asseoir sur un banc.

“Ce qui fonctionne, c’est le crime, pas les mots“, Tolède a poursuivi sa défense, à laquelle il a ajouté l’argument selon lequel il n’avait pas l’intention d’offenser la foi catholique, mais de défendre” la liberté d’expression devant toute personne qui pourrait être persécutée pour ses idées et ses pensées “. “Cela montrait mon rejet d’une décision de justice“, a-t-il souligné, ce qui relèverait des préceptes de ce droit. Ainsi, l’acteur s’est référé à plusieurs reprises à la liberté d’expression et s’est même donné comme exemple de ce qu’il considère ça: “Pour moi Le discours homophobe ou macho m’offense, mais je ne passe pas par la vie à dénoncer. Pour moi, dire que Willy Toledo est un putain de Franco rouge ou vivant me semble génial. Ce qu’on ne peut pas dire, c’est qu’il faut sortir pour tuer les rouges. Vous ne pouvez pas continuer à prendre du poids grâce au Code criminel. Je suis dégoûté que ça dise “vivre Franco”, mais plus de dégoût me fait finir sur le banc à cause de ça“il s’est terminé.

Le parquet, quant à lui, n’a pas porté plainte contre l’acteur, car il considère queLes droits fondamentaux, aussi fondamentaux soient-ils, ne sont pas absolus“En revanche, il souhaitait porter une attention particulière à l’accusé, car il n’a pas semblé témoigner à deux reprises lors de son enquête, qui a abouti à son arrestation le 13 septembre. 2018. Pendant ce temps, le parquet privé a soutenu qu’un “va te faire foutre” n’est pas la liberté d’expression. “Merde quelqu’un est vejar et les décisions de justice l’approuvent. De plus en plus de pays européens envisagent ce même type de délit. Tolède ne critique pas, regarde », a expliqué l’avocat de Christian Lawyers.

Un défenseur inattendu

Après l’agitation qui a généré l’affaire, Willy Toledo a laissé des centaines de détracteurs, mais aussi des défenseurs. Dans ce dernier groupe, en plus, il y a un nom auquel très peu se seraient attendus. Il s’agit de Arturo Pérez-Reverte, qui a utilisé son compte Twitter pour lancer une capote sur l’acteur: “Cet individu m’a toujours semblé misérable, mais je défends son droit d’insulter Dieu (à n’importe quel dieu), et de s’écraser sur les rois, les chevaux, les crics ou tout ce qu’il juge approprié. . Qui a jamais blasphémé, jette la première pierre“, écrit-il. Ces mots ont également valu à l’écrivain quelques critiques, mais ce sont davantage ceux qui ont voulu valoriser son geste.

