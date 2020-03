Ce qui manquait! Ils capturent Luis Miguel dansant avec plusieurs femmes légèrement vêtues

Luis Miguel n’hésite pas à danser avec ces femmes

Luis Miguel Gallego Basteri, plus connu sous le nom de Luis Miguel, est un chanteur portoricain de 49 ans qui a réussi à conquérir des milliers de personnes avec son talent musical car de nombreuses chansons ont été enregistrées dans l’esprit de tous ses fans.

Rappelons que le chanteur Luis Miguel a eu une relation amoureuse avec l’actrice Aracely Arámbula et de cette union un bébé magnifique et adorable est apparu.

Récemment, nous avons observé une vidéo sur le compte Instagram de Luis Miguel qui a captivé des milliers de personnes car nous pouvons clairement voir comment Luis Miguel danse avec plusieurs femmes en même temps.

La vidéo dont nous parlons cite ce qui suit: «#NavidadesLuisMiguel bit.ly/navidadeslm arrive» et, comme prévu, ses fans n’ont pas hésité à commenter la vidéo.

Parmi les commentaires que nous soulignons: «Dieu ne pouvait pas vous donner plus de talent! Merveilleux “” Le meilleur moment de l’année … même dans le froid … et avec cette voix … et ce personnage … que demander de plus au Père Noël? Eh bien un CD, avec cette mélodie .. ”

