Ce qui quitte Hulu en avril

Disney a annoncé quels films quitteront Hulu fin avril, dont la Bridget Jones Trilogy et plusieurs films de National Lampoon.

Voici la liste complète des titres quittant Hulu en avril:

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

Buffle américain (1996)

Cendrillon (1960)

Les filles! Les filles! Les filles! (1962)

Golden Gate (1994)

Le groom (1960)

Le Patsy (1964)

Le locataire (1976)

Inoubliable (1996)

Buffalo 66 (1998)

Captain Kronos: Vampire Hunter (1974)

Still Smokin ’(1983)

Les filles de la terre sont faciles (1988)

Jour du jugement (1999)

Seigneur de la guerre (2005)

Dirty Movie de National Lampoon (2011)

Dorm Daze 2 de National Lampoon: College @ Sea (2006)

Southie (1999)

Le dernier combat (2013)

Le dernier guerrier (2000)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

L’espion d’à côté (2010)

28 jours plus tard (2003)

Robin des Bois (1991)

Dites n’importe quoi (1989)

Bridget Jones: The Edge Of Reason (2004)

Le bébé de Bridget Jones (2016)

Journal de Bridget Jones (2001)

Pour les filles colorées (2010)

John Q (2002)

Vacances de Noël du National Lampoon (1989)

National Lampoon’s European Vacation (1985)

National Lampoon’s Vacation (1983)

Vacances à Vegas (1997)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Quel film espérez-vous regarder avant de quitter Hulu?

