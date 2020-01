Ce qui quitte Hulu en février 2020

Hulu a annoncé les titres qui quitteront le service de streaming à la fin de février 2020, mais avec le jour supplémentaire pour l’année bissextile, vous avez un jour supplémentaire pour essayer d’intégrer un ou deux films avant qu’ils ne soient supprimés.

Voici la liste complète:

Une vie meilleure (2011)

Un voyage de cigogne (2017)

Airheads (1994)

Presque célèbre (2000)

Explosion du passé (1999)

Cube (1998)

Cube 2: Hypercube (2003)

Cube zéro (2005)

Dennis la menace (1993)

Dennis the Menace Strikes Again (1998)

Exposé (2016)

Échec du lancement (2006)

Hamlet (1990)

Harry Brown (2009)

Heartbreakers (2001)

Dans le secret (2014)

Juste marié (2003)

Connaître (2009)

Homme sur un rebord (2012)

Nobody’s Fool (1995)

Maison Ouija (2018)

Ouija Séance: The Final Game (2018)

Road House (1989)

Secrétaire (2002)

Configuration (2011)

Sorority Row (2009)

Transporteur 2 (2005)

Uptown Girls (2003)

Wall Street (1987)

Quel film allez-vous manquer sur Hulu?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

