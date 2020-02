Ce qui quitte Hulu en mars 2020

À la fin de chaque mois, Hulu supprime un grand nombre de films de sa bibliothèque et si vous avez le pack Disney Streaming, vous pouvez consulter la liste suivante, afin de pouvoir les regarder avant de les retirer. Il y a un certain nombre de grands films supprimés en mars, notamment Blood Diamond, The French Connection et Mighty Morphin Power Rangers: The Movie.

Le 31 mars, les titres suivants seront supprimés:

L’éveil du zodiaque (2017)

Fête de célibataire (1984)

Barbie A Fashion Fairytale (2010)

Barbie et le château de diamant (2008)

Gros poisson (2003)

Blood Diamond (2006)

Bug (1975)

Captivité (2007)

Courbes dangereuses (1989)

Danseur (2016)

Downfall Racer (1969)

Dracula 3000 (2004)

Drop Dead Sexy (2006)

Les yeux grands fermés (1999)

Tombé (2017)

Pères et filles (2016)

La connexion française (1971)

La goule (2016)

Fille en cours (2012)

Parti (2012)

Grace débranchée (2013)

Gridiron Gang (2006)

Habit (2017)

Puzzle (2017)

Petit Richard (2000)

Rencontrez Joe Black (1998)

Mighty Morphin Power Rangers: le film (1995)

Mimic (1997)

Boue (2013)

Musique d’une autre pièce (1998)

Équipe mystère (2009)

Pacific Heights (1990)

Pi (2007)

P2 (1998)

Précieux (2009)

Projet Eden (2017)

Renoir (2013)

Une sorte de merveilleux (1987)

Suburbicon (2017)

Nager avec les requins (1995)

Mandarines (2015)

Maison bifamiliale (2000)

Quand Harry a rencontré Sally (1989)

Quel film envisagez-vous de regarder avant qu’il ne quitte Hulu en mars?

.