Ce qui reste Disney + aux États-Unis | Février 2020

Le premier du mois ne signifie pas seulement que de nouveaux contenus arrivent sur Disney +, c’est aussi un jour où certains contenus sont supprimés aux États-Unis. Le mois dernier, nous avons vu un certain nombre de films supprimés, dont Home Alone et The Sandlot.

Et ce mois-ci, ça ressemble au film d’animation classique, Épée et pierre a été supprimé et encore une fois ses films des studios du 20e siècle sont plus durement touchés que Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer et Garfield: le film, ont tous deux été supprimés. Cela marque le deuxième film Garfield à être supprimé, car Garfield: Tale of Two Kitties a été supprimé en décembre pour aller à Starz.

Il semble que les films des studios du 20e siècle soient effectués plus souvent, car il existe un accord de streaming en place avec Starz, où Garfield déménagera le 14 février.

L’année dernière, il a été révélé que Disney avait conclu un accord avec Starz pour l’accès à certains films, donc il s’agit encore une fois de contrats, car The Muppets: Most Wanted de Disney est également disponible sur Starz à partir d’aujourd’hui, mais n’a pas été supprimé de Disney +. Généralement, la plupart des suppressions sur Disney + n’affectent que les abonnés américains, car beaucoup de ces pays ont des contrats avec des droits de diffusion différents.

La bonne nouvelle est que Disney a rajouté aujourd’hui les studios du 20e siècle, The Sandlot, donc une fois tous les contrats existants expirés, ces titres seront ajoutés à Disney +. Et ce n’est pas le premier titre à revenir à Disney + après avoir été supprimé, comme Jamais été embrassé et Avalon High, car parfois, en cas de problème avec le film ou l’émission, ils sont supprimés temporairement.

L’un des plus gros problèmes avec la suppression de titres est que Disney n’informe pas ses abonnés de ces changements, ni en les annonçant via les réseaux sociaux, ni dans leurs versions “NEXT”, comme Hulu le fait déjà. Et les informations ne sont pas fournies dans l’application pour indiquer quand un titre va être supprimé, ce que fait Hulu. Personnellement, je pense toujours que Disney doit mieux gérer cette situation, tout comme la façon dont ils ont diffusé des messages sur les titres à venir comme Black Panther ou Mary Poppins Returns, indiquant quand ils seront disponibles sur Disney +.

Malheureusement, encore une fois, les contrats existants semblent être le gros problème qui frappe Disney +. Et j’espère que ces titres seront bientôt remis sur Disney + aux États-Unis.

Avez-vous remarqué d’autres titres supprimés de Disney + ce mois-ci?

