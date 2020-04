Ce qui reste Disney + en avril | (États-Unis) | Percy Jackson et les Olympiens: The Lightning Thief & More

Avec le début d’un nouveau mois, cela signifie malheureusement que certains titres ont été supprimés de Disney + aux États-Unis. On ne sait pas combien de temps ces titres seront temporairement indisponibles sur Disney +.

Les titres supprimés incluent:

Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre

Le Sandlot 2 (à venir à Starz le 10 avril)

Jamais été embrassé

Dan dans la vraie vie (maintenant sur Showtime)

La sucette (maintenant HBO)

Pendant que vous dormiez (maintenant sur Showtime)

Habituellement, ceux-ci ont été supprimés temporairement, en raison de contrats existants avec d’autres plates-formes, beaucoup d’entre eux par 20th Century Fox avant que Disney ne les achète. Une fois ces contrats expirés, ils reviendront à Disney +. Il convient de noter que «Never Been Kissed» a été supprimé avant et ramené en quelques semaines.

J’espère qu’ils seront bientôt retournés à Disney +.

Avez-vous remarqué quelque chose supprimé de Disney +? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

