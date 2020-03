“Ce qu’il a dit a eu un impact dont il n’était pas au courant”

L’après-midi du mercredi 4 mars, Les concurrents de «OT 2020» ont reçu une visite très spéciale, dans le cadre d’une semaine dédiée aux femmes: celle d’Amaia Romero, lauréate de ‘OT 2017’. L’ancienne candidate au concours de talents était particulièrement nerveuse à son retour à l’Académie, où elle n’avait pas eu l’occasion de revenir depuis plus d’un an, lorsqu’elle a rendu visite aux garçons de “ OT 2018 ”, alors que les candidats l’ont reçue. Avec une grande joie pour la surprise.

Amaia Romero lors de sa visite aux concurrents de ‘OT 2020’

“Je suis devenu nerveux au moment où il a commencé à ouvrir la porte”, A confié Amaia, après avoir salué les candidats de «OT 2020». “Je me suis préparé comme un schéma mental”, a plaisanté Romero, avant de demander aux garçons “comment allez-vous?”, À ce moment-là, Samantha n’a pas pu se contenir et a sorti un “Je l’aime, parce que vous n’avez pas de filtre non plus.” “Cela fait un peu plus d’un an que je suis ici et maintenant je le visualise comme s’il y avait trois réalités“, a expliqué l’ancien candidat, qui a évoqué” la vie que nous avions avant “, son passage à l’Académie pendant trois mois,” une autre réalité complètement différente “et ce que l’on était en partant.

“C’est fini et ne reviendra jamais. C’est une réalité qui a très peu duré mais qui a été super intense”, a déclaré Amaia, qui a prévenu qu’en partant, “vous passez à une réalité qui n’est pas celle d’avant ‘OT ‘”, avec” de nouvelles circonstances “. “Vous avez atteint une position qui n’est pas naturelle à atteindre en trois mois”, a déclaré Romero, qui a néanmoins obtenu le meilleur côté de l’expérience, le fait que “vous apprenez beaucoup plus vite que la normale”. “Il a dit quelque chose et a eu un impact dont je n’étais pas au courant quand je le disais”, a rappelé l’ancien concurrent, après avoir constaté que “je parle beaucoup sans réfléchir”, en parlant de son départ de l’Académie. La pamplonesa a donné quelques exemples, notamment le fait qu’elle a assisté à un concert et a avoué qu’elle était “un peu saoule” avant de chanter, ce qui a complètement obscurci l’événement musical, étant donné que les médias ont surtout souligné sa déclaration.

“Je vous aime vraiment tous”

Amaia interprète quelques chansons devant les candidats de ‘OT 2020’ lors de leur visite

“Tout change beaucoup. C’est un très grand choc. Sur le plan psychologique, c’est très fort”, a reconnu Amaia, avant de déclarer que “être ici, c’est comme être en réalité avant, mais d’une autre manière”. “Dans ‘OT’ tout est super marqué, mais quand tu sors il y a la possibilité de décider tout ce que tu ne peux pas choisir ici”, a déclaré l’ancien candidat, qui a ajouté qu ‘”il y a beaucoup de choses que je n’imaginais pas que je déciderais” quand je travaille sur la musique, comme la typographie utilisée dans leur travail.

La visite s’est terminée par une visite de l’Académie, où les candidats, Amaia et Noemí se sont retrouvés dans la salle de piano, où Pampelune a montré son talent en interprétant quelques chansons, y compris une chanson que “je n’ai pas encore sortie et je la chante dans certains concerts.” “Je vous aime beaucoup. On m’a dit que je ne pouvais rien dire”, a reconnu Amaia, avant de dire au revoir aux garçons et de quitter les lieux, date à laquelle ils ont même jeté du gel désinfectant à la réception en raison des précautions pour le coronavirus. “Vous devez vous désinfecter. Je l’ai fait avant d’entrer, juste au cas où”, a déclaré l’ancien concurrent lors de son adieu.

.