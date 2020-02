Ce qu’il faut regarder sur Disney + cette Saint-Valentin

La Saint-Valentin est le moment idéal pour se blottir avec votre bien-aimé sur le canapé sous une couverture, pour regarder des films sur le thème romantique, dont Disney + regorge, que ce soit des classiques animés ou des aventures en direct.

Disney + Originals

Dame et le clochard (2019): Dans cette aventure romantique réconfortante, une relecture intemporelle du classique animé de 1955 (qui est également disponible sur Disney +), Lady, un chien de maison et un clochard américain Cocker Spaniel surpassé et choyé, un parasite difficile mais aimable et rapide, embarquez une aventure inattendue et, malgré leurs différences, se rapprochent et en viennent à comprendre la valeur de la maison.

Classiques animés

Les Aristochats: Un chat de race et ses trois chatons sont capturés par un majordome gourmand qui espère gagner l’héritage qui leur reste. Les choses semblent désespérées jusqu’à ce qu’elles soient liées par Thomas O’Malley, un chat de ruelle facile à vivre.

La belle et la bête (1991): Lancez-vous dans une aventure épique avec Belle, Beast et tous les personnages que vous aimez, avec la musique que vous n’oublierez jamais.

Cendrillon (1950): Adoré par des générations de fans, le classique intemporel de Disney, Cendrillon, fait désormais partie de la Walt Disney Signature Collection et du prestigieux National Film Registry. Avec son histoire enchanteresse, son animation emblématique, ses personnages inoubliables et ses nombreux «Bibbidi-Bobbidi-Boo». L’aventure de Cendrillon prouve que les rêves deviennent réalité!

Hercule (1997): Hercules fait équipe avec son copain d’enfance Pegasus, l’étalon volant, et Phil, un entraîneur personnel fougueux, et fait correspondre les esprits avec la beauté grecque Meg et une tête brûlée comique nommée Hades, qui a un diable de temps avec sa prise de contrôle hostile de l’univers.

La petite Sirène: Ariel, la sirène amusante et espiègle, est enchantée de tout ce qui est humain. Ignorant l’ordre de son père de rester loin du monde au-dessus de la mer, elle conclut un marché avec une sorcière de la mer sournoise pour échanger sa belle voix contre des jambes. Mais peut-elle aussi gagner le cœur d’un prince?

Cent et un Dalmatiens (1961): Maintenant partie de la Walt Disney Signature Collection, le chef-d’œuvre d’animation bien-aimé 101 Dalmatians est une aventure sur place, amusante et passionnante. Rejoignez un casting héroïque de personnages irrésistibles qui remuent la queue alors qu’ils se lancent dans une quête dramatique pour sauver les chiots de Pongo et Perdita de Cruella De Vil, une méchante fabuleusement scandaleuse.

La princesse et la grenouille: Une touche moderne sur un conte classique de Walt Disney Animation Studios met en vedette une belle fille nommée Tiana qui rêve de posséder son propre restaurant. Quand elle rencontre un prince grenouille qui veut désespérément redevenir humain, un baiser fatidique les mène tous les deux dans une aventure hilarante à travers les mystiques bayous de la Louisiane.

Rendez-vous Riley?: Riley, maintenant âgée de 12 ans, traîne à la maison avec ses parents à San Francisco lorsque des problèmes potentiels surviennent: un garçon se présente à la porte.

Robin des Bois (1973): L’histoire du héros légendaire de l’Angleterre est racontée dans le classique d’animation de Disney.

La belle au bois dormant: Tombez sous le charme de la Belle au bois dormant, le conte de fées ultime qui fait maintenant partie de la célèbre Collection Signature Walt Disney. Dans cette légende, la fée jalouse Maléfique maudit la bien-aimée princesse Aurora du royaume et l’envoie dans un profond sommeil. Le brave prince Phillip la réveillera-t-il avec un vrai baiser d’amour?

Blanche-Neige et les sept nains: Blanche-Neige gagne le cœur des Sept Nains et triomphe d’une méchante Reine dans un film qui incarne l’héritage d’animation de la Walt Disney Signature Collection.

Emmêlé: Quand le bandit le plus recherché du royaume est pris en otage par Raiponce, un adolescent aux cheveux dorés de 70 pieds qui cherche son billet hors de la tour où elle est enfermée depuis des années, le duo improbable se lance dans une escapade époustouflante .

Vers le haut: Le vendeur de ballons à la retraite Carl Fredrickson, en partie coquin et en partie rêveur, prend son envol en attachant des milliers de ballons à sa maison. À l’insu de Carl, un jeune explorateur de Wildnerness nommé Russell devient un passager clandestin inattendu pour le voyage.

WALL-E: Après des centaines d’années solitaires à faire ce pour quoi il a été construit, le curieux et adorable WALL • E découvre un nouveau but dans la vie lorsqu’il rencontre un robot élégant nommé EVE. Rejoignez-les et une troupe hilarante de personnages lors d’un voyage à travers l’univers.

Films en direct

10 choses que je déteste à propos de toi: Le premier jour dans sa nouvelle école, Cameron tombe instantanément amoureux de Bianca, la magnifique fille de ses rêves.

Aladdin (2019): De Disney vient une adaptation passionnante et vibrante du classique animé Aladdin, mettant en vedette Will Smith comme le génie plus grand que nature, avec le charmant rat de rue Aladdin et la courageuse et autodéterminée Princesse Jasmine!

High School Musical: Troy, star du basket-ball populaire, et Gabriella, une nouvelle venue timide et douée pour les études, découvrent qu’ils partagent une passion secrète pour le chant.

Jamais été embrassé: Drew Barrymore illumine cette comédie romantique en tant que journaliste ringard qui va sous couverture dans un lycée, revivant son adolescence agonisante mais trouvant l’amour pour la première fois.

Princess Diaries 2: L’engagement royal: La princesse Mia vient d’avoir 21 ans et doit succéder à sa grand-mère en tant que reine de Gênes, mais une femme non mariée ne peut pas devenir reine. Elle a maintenant 30 jours pour trouver un mari!

Éclaboussure – Tom Hanks joue le rôle d’un bourreau de travail convaincu qu’il ne peut pas tomber amoureux. Enfin, jusqu’à ce qu’il soit mystérieusement sauvé en mer par la sirène de ses rêves! VENIR À DISNEY + LE 14 FÉVRIER:

Tuck Everlasting: Une jeune femme rencontre et tombe amoureuse d’un jeune homme qui fait partie d’une famille d’immortels.

Pendant que tu dormais: Lucy, une employée de métro solitaire, tombe amoureuse d’un bel inconnu (Peter Gallagher). Mais quand elle lui sauve la vie après avoir été agressé et tombé dans le coma, sa famille hilarante et décalée la prend pour sa fiancée!

Quel film regarderez-vous cette Saint-Valentin sur Disney +?

