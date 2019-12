Ce qu'il faut savoir sur le méchant Wonder Woman 1984 de Pedro Pascal – / Film

Fini le bouc et le casque, mais Game of Thrones et The Mandalorian heartthrob Pedro Pascal est en effet dans la nouvelle bande-annonce pour l'année prochaine Wonder Woman 1984. Son Maxwell Lord est un capitaliste connu pour la fabrication de mythes. "Pensez à avoir enfin tout ce que vous avez toujours voulu", dit-il dans la bande-annonce, dans une émission télévisée sur des scènes des années 80 avec des voitures boxy et des centres commerciaux.

Dans la courte bande-annonce, Pascal capture le Seigneur des bandes dessinées, un négociateur doux et moelleux qui agit comme une épine aux côtés de Wonder Woman (Gal Gadot) et de ses alliés de la Justice League. Comme plusieurs commentateurs l'ont souligné sur Twitter, l'équipe de maquillage a définitivement réussi à faire de Pascal «unhot». À certains égards, Lord ressemble beaucoup à Lex Luthor, mais plus voyant, utilisant les médias pour élaborer un récit bienveillant autour de lui, avant de déployer cela pour damner ses ennemis héroïques comme Wonder Woman et ruiner leur réputation. Il est également connu pour tuer des gens et contrôler les esprits, avant de devenir plus tard l'un des némésis les plus obsédants de Wonder Woman.

L'histoire de Lord DC remonte aux bandes dessinées loufoques de la Justice League International de la fin des années 80, quand il a été créé par Keith Giffen, J.M. DeMatteis et Kevin Maguire. Le mandat de l'équipe créative était de lancer leur série avec des héros de la liste C comme Booster Gold, le Blue Beetle et le Green Lantern Guy Gardner. Lord a été initialement écrit comme un homme d’affaires malsain et contraire à l’éthique qui croyait néanmoins aux héros et qui a utilisé son influence pour agir en tant que courtier en argent de la Ligue et agent de liaison avec la presse. Il est devenu de plus en plus sombre au fil des années, développant à un moment donné des pouvoirs de contrôle mental et même devenant un cyborg. (Les bandes dessinées sont amusantes de cette façon.) Le crossover Infinite Crisis de 2005 l'a poussé à fond dans la méchanceté, quand il a été révélé qu'il était le chef de Checkmate, une cabale ténébreuse des Illuminati qui manipule la géopolitique.

Ce croisement révèle Lord comme un salaud complet. Il exécute son ancien allié le Blue Beetle avec un tir à bout portant. Il coopère au réseau d'espionnage par satellite de Batman pour attaquer les surhumains du monde. Il contrôle mentalement Superman pour essayer de tuer Wonder Woman. Et quand Wonder Woman l'a finalement immobilisé, il la manipule pour lui briser brutalement le cou à la télévision internationale, discréditant son héroïsme et creusant un fossé entre elle et le public, sans parler de ses alliés. Plus tard, il est ressuscité des morts pour la contrarier encore plus. (Des bandes dessinées!)

Dans la bande-annonce de Wonder Woman 1984, Lord semble contrôler quelque chose appelé un éclat de chaos, un cristal qui exauce les souhaits. C'est peut-être la façon dont le beau Steve Trevor (Chris Pine) de Wonder Woman revient du passé ou comment l'autre antagoniste du film Cheetah (Kristen Wiig), mais nous ne connaissons pas encore les détails.

Cependant, Lord finit par tourmenter Wonder Woman, il sert d'exemple de l'influence corruptrice du pouvoir et du capital – qui révèlent souvent même les hommes les plus séduisants comme des agresseurs et des manipulateurs. Si tel est le message de Wonder Woman 1984, le casting de Pascal était une décision astucieuse.

Wonder Woman 1984 fait ses débuts dans les salles le 5 juin 2020.

