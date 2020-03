Ce remake de Silent Hill 2 en réalité virtuelle fait peur

Alors que Konami semble de moins en moins intéressé à nous offrir un nouveau Silent Hill ou un remake de l’un des titres classiques, Les fans font leur truc pour voir leurs jeux préférés dans d’autres formats. Par exemple, quelqu’un a fait un petit remake du premier Silent Hill à la première personne, ou plus récemment, quelqu’un a refait le célèbre PT de Hideo Kojima in Dreams, le jeu et la plateforme PlayStation pour que chacun puisse créer ses propres niveaux et même des jeux entiers. Maintenant, un fan a fait une bande-annonce de test qui nous montre Silent Hill 2 en réalité virtuelle, et bien que les graphismes soient très PS2, ça fait quand même peur.

Cette bande-annonce de démonstration de Silent Hill 2 en réalité virtuelle a été réalisée par David Post, qui a également imaginé à quoi ressemblerait Death Stranding s’il était sorti sur PlayStation 1. Si aujourd’hui vous voulez faire des cauchemars, ne manquez pas l’occasion de voir Silent Hill de vos propres yeux . Littéralement:

