Ce samedi 8 février nous aurons Snow Supermoon

Ce Samedi 8 février, la Lune atteindra le périgée, c’est-à-dire lorsqu’elle atteint le point le plus proche de la Terre. ECette position permettra à la Lune de paraître 14% plus grande et jusqu’à 30% plus lumineuse.

Comme les orbites de tous les corps du système solaire, l’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas circulaire, a une forme ovale ou elliptique, la Terre étant légèrement déviée du centre. En conséquence, il y a deux extrêmes de distance de chaque orbite: l’approche la plus proche, connue sous le nom de périgée, et la plus éloignée, ou apogée. Lorsque la Lune est au point le plus proche, elle est appelée Supermoon car la Lune sera à son moment le plus lumineux et le plus grand.

Une pleine lune en février est également connue sous le nom de Snow Supermoon. Chaque mois, la pleine lune a un nom différent, lié à ce qui est le plus associé à ce moment-là. En effet, il y a des siècles, les mois lunaires étaient associés aux changements de saisons au lieu de l’année solaire. Les Amérindiens et les Européens ont donné à février le titre de “lune de neige” parce que c’était le mois associé aux fortes chutes de neige, selon l’Almanach du vieux fermier.

La lune de février a également été appelée la lune des os ou de la faim en raison du manque de nourriture disponible en hiver.

Depuis le continent américain, les meilleurs moments pour observer la lune arriveront samedi après-midi. Pour l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Australie, les meilleures vues seront données avant le lever du soleil du dimanche.

.