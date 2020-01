Ce sera la fin inattendue de «L’île des tentations», qui montrera le statut actuel des couples

La révélation de la saison sur notre petit écran a son propre nom: «L’île des tentations». L’émission de téléréalité produite par Cuarzo Producciones et présentée par Mónica Naranjo est devenue le grand succès de Mediaset au début de l’année. La preuve en est votre d’excellentes performances dans les réseaux sociaux et les données d’audience exceptionnelles que l’espace recueille dans chacune de ses livraisons. Précisément, celle diffusée ce jeudi 30 janvier a atteint une part spectaculaire de 24,4% et 3 156 000 téléspectateurs, ses meilleures données à ce jour. Il est plus qu’évident que l’espace s’est consolidé chez notre tout-petit en un temps record.

Mónica Naranjo, animatrice de «L’île aux tentations»

Mais tout ce qui commence a une fin et celle de «L’île des tentations» est sur le point de se produire. Jeudi 13 janvier, Telecinco diffusera en prime time le dernier opus de la première édition, une émission qui ne sera pas comme on l’imaginait. Comme le révèle El Confidencial, contrairement au reste des programmes diffusés sur les chaînes Mediaset España, Cela n’a pas été enregistré en République Dominicaine, cette fois la finale a été enregistrée en janvier à Madrid, comme initialement prévu. De cette façon, les adeptes du programme découvriront dans ce programme spécial que Monica Naranjo sera à nouveau le maître de cérémonie, tout ce qui s’est passé avec chacun des couples six mois après l’enregistrement du programme.

Une décision logique

La décision est logique et est que «L’île des tentations» veut dire comment l’expérience a vraiment affecté les cinq couples qui jouent dans le programme car il se peut que votre situation sentimentale actuelle ne soit pas la même que lorsque le programme a été enregistré. Ainsi, le public de l’espace découvrira l’état dans lequel se trouvent aujourd’hui Ismael et Andrea, Gonzalo et Susana, Álex et Fiama, Christofer et Fani et José et Adelina. Nous saurons si leurs relations respectives ont évolué par rapport à l’été dernier, qui n’a pas rompu ou si ceux qui ont pu rompre dans leur journée sont revenus à leur histoire d’amour. En outre, Nous pouvons voir comment le grand impact que l’espace a eu lors de sa diffusion dans notre pays a affecté leurs vies respectives. Il convient également de rappeler que ce sera donc la première fois que les dix participants se retrouveront après avoir quitté la République dominicaine.

Son atterrissage approche dans les formats Telecinco

Mediaset et Quartz Productions ont choisi d’éloigner les dix participants de «L’île des tentations» des magacines Telecinco. De cette façon, loin de les impliquer dans l’univers de Telecinco pour commenter tout ce que nous voyons dans la réalité, il a été préférable de réserver ce moment après le résultat escompté. Ils ne participent pas à «Save Me», «Viva la vida» ou «The Ana Rosa Program» et ne sont jamais allés à «Le débat des tentations» que chaque vendredi modère Sandra Barneda aux heures de grande écoute de Cuatro. Au lieu de cela, la famille et les amis viennent les représenter. L’objectif est apparu clair: protéger le résultat du programme et attendre d’exploiter ses chiffres une fois la grande finale publiée.

.