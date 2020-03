Ce serait Fullmetal Alchemist dessiné par Joe Quesada

Joe Quesada, le directeur créatif de Marvel et l’homme qui tient les rênes de The House of Ideas depuis plusieurs années, sans oublier que nous lui devons que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sont passés à la télévision. ; Il est également un grand caricaturiste et n’a pas peur d’explorer des personnages qui n’appartiennent pas à Marvel ou qui ont été créés aux États-Unis. Pour preuve, c’est un croquis qu’il a fait sur Fullmetal Alchemist.

Les essentiels d’Edward Elric et d’Alphonse Elric sont là, mais avec une touche très américaine. Quesada a dit que ce croquis n’est pas nouveau, mais il l’a pris dans le coffre à souvenirs pour le partager.

Fullmetal Alchemist est un manga créé par Hiromu Arakawa qui a eu en 2003 sa première adaptation anime par Seiji Mizushima. En 2009, une nouvelle version de l’anime est sortie, appelée Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Il se distingue par son style steampunk, dans lequel l’alchimie est l’une des techniques scientifiques les plus avancées connues de l’homme.

L’histoire se concentre sur les frères Edward et Alphonse Elric, qui souhaitent restaurer leur corps au moyen d’une pierre philosophale après l’échec de la tentative de ressusciter leur mère par l’alchimie.

.