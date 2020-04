Ce serait le prochain personnage clé du MCU à raccrocher la cape

Dire au revoir à l’équipe originale des Avengers a été une transe douloureuse pour les fans de MCU. Et après que Black Widow et Iron Man ont dit au revoir, alors que Captain America cédait son bouclier à Falcon, tout le monde se demande qui sera le prochain membre à raccrocher la cape.

Si vous êtes de ceux qui pensaient que Thor serait le prochain à dire au revoir après avoir quitté Jane le Mjölnir dans le troisième épisode de Thor: Love and Thunder, vous avez très tort. Selon nos camarades de We Got This Covered, Marvel Studios a déjà décidé qui sera le prochain Avenger à dire au revoir et il s’agit de l’incroyable Hulk. Oui, ça fait mal autant que ça vous fait mal.

Ce n’est pas le pire, selon le rapport Hulk, il mourra, mais il ne le fera pas sur grand écran comme il le mérite, mais plutôt on le verra succomber à «La Flaca» dans la série She-Hulk, devrait atteindre le service de streaming Disney + fin 2021.

We Got This Covered note également que, selon ses sources, Hulk mourra en se sacrifiant pour sauver la She-Hulk de Red-Hulk, qui a fait en sorte d’apparaître également dans la série. En ce sens, nous ne pouvons pas ignorer un film dont She-Hulk a également été question, il est donc plus que probable que l’héroïne se fasse passer pour Bruce Banner dans les nouvelles phases du MCU.

