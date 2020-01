Ce sont 6 des choses préférées de Taylor Swift dans le monde

Taylor Swift n’a pas peur de partager

ses opinions sur la plupart des sujets, même des réflexions controversées qui ont le

potentiel de provoquer un chahut avec sa base de fans. Mais parmi toutes les choses Swift

partage avec ses fidèles partisans, il y en a quelques-uns qui se distinguent comme étant les

les choses qu’elle

aime le plus.

La chanteuse “Lover” a quelques choses préférées qu’elle serait

perdu sans. Et même si Swift prend sa vie privée très au sérieux, nous pouvons utiliser

des indices contextuels pour comprendre ses aspects les plus précieux de la vie.

Taylor Swift | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Swift aime les médias sociaux

L’auteur-compositeur «Shake It Off» a une impressionnante

Twitter et elle partage toujours ses pensées les plus intimes avec eux.

Les Swifties, comme ses fans sont connus, apprécient la volonté de la chanteuse de publier

des vidéos en coulisses et d’autres contenus exclusifs sur Twitter ou Instagram.

“Twitter est merveilleux

parce que vous pouvez mettre à jour les gens sans avoir à écrire un long blog, ce qui est

ce que j’ai fait avant. Cela ne ressemble en rien à un projet de devoirs », Swift

a dit Vanity Fair.

Au moment d’écrire ces lignes, Swift comptait 85,5 millions d’abonnés sur Twitter et

125 millions de fans Instagram. Une chose qu’ils ont tous en commun? Ils adorent absolument

sa.

C’est une grande amatrice de chats

Quiconque suit Swift pendant plus de cinq secondes sait qu’elle a un réel intérêt pour les chats. En plus d’accepter un rôle dans la version cinématographique de la comédie musicale classique, Swift a également des chats de compagnie Meredith, Olivia et Benjamin à la maison.

«Le numéro un pour moi, le facteur le plus influent dans ma vie, ce sont les chats. J’ai des chats. Je suis obsédé par eux. Ils sont juste une vraie joie de vivre avec. J’aime tellement mes chats que quand un rôle est apparu dans un film appelé Cats, j’ai juste pensé que je devais faire ça », a-t-elle déclaré à TIME.

Elle a admis être obsédée par les pulls cardigan

Qui n’aime pas un cardigan? Cet incontournable de la garde-robe de base est essentiel pour toutes les saisons et Swift est pleinement intégré au concept.

“Je ne pourrais pas vivre sans chandails cardigan confortables parce que j’ai froid très facilement”, a déclaré Swift via InStyle. “Je porte toujours une robe, donc chaque fois que je rentre à l’intérieur où il y a de la climatisation, je suis le premier à avoir froid, donc j’ai besoin de quelque chose à mettre dessus comme un petit enveloppement.”

Swift aime les aliments réconfortants

Tant de célébrités s’en tiennent à des protocoles de régime stricts, mais Swift garde

il est réel et déguste des plats préférés comme les hamburgers et les frites le week-end. «Je me permets de manger ce que je sais

le bon sens est mauvais pour moi », a-t-elle déclaré à WebMD (via Harper’s Bazaar).

«J’aime les aliments réconfortants. J’aime un burger

et les frites, j’aime tellement la crème glacée et j’aime faire des biscuits. En fait, je

adore cuisiner quoi que ce soit. “

Un autre régal que Swift ne peut pas résister? Boissons de Starbucks. Elle est aussi censée être une grande fan de jus d’orange.

Elle est convaincue que son chiffre porte-bonheur est 13

Le crooner «Bad Blood» est-il superstitieux? De toute évidence, elle n’est pas opposée

à un nombre que beaucoup de gens considèrent comme malchanceux. “Treize est mon chiffre porte-bonheur”, a déclaré Swift à InStyle.

“JE

est né le 13. J’ai eu 13 ans vendredi 13. Mon premier album est devenu or

en 13 semaines. Ma première chanson numéro 1 avait une introduction de 13 secondes. Chaque fois que je suis allé

sur les prix montrent et a remporté un prix, j’ai vu 13 un nombre étrange de fois que

journée.”

Swift est heureuse d’être elle-même

Swift n’est pas comme tout le monde et au fil des ans, elle est venue

embrasser cette réalité. Par exemple, elle luttait contre le naturel de ses cheveux

texture, mais maintenant elle laisse aller.

“JE

utilisé pour (lisser mes cheveux) dans le premier cycle du secondaire, et il s’est juste transformé en un crépu,

froisser. Donc je suis vraiment reconnaissant de ne pas avoir à me lisser les cheveux et juste

laissez les boucles se déplacer librement parce que c’est ce qu’elles vont faire de toute façon “, a-t-elle expliqué.

m’a dit.

Et elle

le penchant pour l’honnêteté radicale va au-delà de sa coiffure. Ces jours-ci, Swift

est devenu de plus en plus vocal sur les causes politiques et les questions controversées afin

ses fans savent exactement où elle en est.

Ses

un monde Taylor Swift et nous y vivons tous.