“Ce sont des mâchoires avec un orignal”: Kevin Smith dit que les “Moose Jaws” peuvent toujours se produire

Comme vous vous rappelez, Kevin SmithLe plan initial était que Tusk et Yoga Hosers seraient les deux premiers films d’une «True North Trilogy» au Canada, le troisième film étant une parodie de Jaws intitulée Moose Jaws. Cela fait maintenant environ trois ans que nous avons rédigé tout type de mise à jour pour Moose Jaws et la raison en est simple: nous n’en avons pas reçu.

À ce stade, nous avions supposé que la longue période de silence radio signifiait que Moose Jaws s’était probablement effondré et ne se produirait pas, mais Smith a maintenant offert un peu d’espoir!

Il a commenté lors d’une session de questions-réponses en ligne la semaine dernière: «Moose Jaws est le film que je fais c’est Jaws mais avec un orignal au lieu d’un requin. C’est tellement bizarre que vous en parliez. Nous avons un appel téléphonique à ce sujet avec certaines des personnes avec qui nous avons fait Reboot la semaine prochaine. Une conférence téléphonique. Donc voilà, il peut reprendre vie. Ce ne serait pas bien? Dirigez-vous vers le plein air canadien, loin de tout le monde, réalisez des films. Un jour, quand nous serons autorisés à refaire ce genre de chose. Alors oui, mouvement sur Moose Jaws!“

Smith avait déclaré à Sundance en 2016: «Moose Jaws est comme, c’est ma chose préférée que j’ai jamais écrite. C’est un putain de film de fan. C’est comme verser mon cœur sur une page. J’adore Jaws et j’adore le Canada, et j’ai combiné les deux. Donc, le tout est des mâchoires battues pour battre, jusqu’au troisième acte. Dans le troisième acte, il devient Godzilla, Destroy All Monsters, Star Trek 2: The Wrath of Khan, et se termine par Return of the Jedi. C’est assez magique. “

“Justin [Long] revient comme Tusk,” il ajouta, “et il combat Moose Jaws. ” Nous entendons que Jay et Silent Bob apparaîtront également dans le film, tout comme les deux personnages principaux de Yoga Hosers.