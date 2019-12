Ce sont des médecins … qui sont aussi des flics – / Film

Erinn Hayes et Rob Huebel sont là pour sauver des vies et donner des coups de pied, et ils n'ont plus de vies à sauver. Cela ne ferait pas d'eux de très bons médecins, certes, donc c'est une bonne chose qu'ils aient une autre profession: les flics. Hôpital pour enfants Ales Hayes et Huebel créent et jouent dans la nouvelle comédie Netflix Police médicale, un nouveau spin-off de la série bien-aimée Adult Swim. Regarder le Police médicale bande-annonce ci-dessous.

Remorque de police médicale

Original Hôpital pour enfants Les créateurs Krister Johnson, David Wain, Rob Corddry et Jonathan Stern sont de retour dans une série Netflix de 10 épisodes "totalement pas un spin-off", qui suit les deux médecins américains de Hayes et Huebel qui sauvent des vies et combattent le crime. Le crime, dans ce cas, est un «virus menaçant la civilisation» pour lequel ils doivent trouver un remède. Donc, pas un crime au sens strict du terme. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne connaissance de la langue anglaise pour être "des médecins cool et anti-criminalité".

Chargé avec une distribution de soutien de comédie all-star qui comprend Craig Robinson et Jason Schwartzmen, Police médicale semble très stupide et très amusant. Il n'y a pas grand-chose de plus que vous devez savoir à propos des médecins flics (médecins flics?) Qui tentent de grandes cascades et des affrontements dangereux, mais échouent misérablement.

Voici le synopsis de Police médicale:

De l'équipe inimitable derrière Hôpital pour enfants, Police médicale suit deux médecins américains (Erinn Hayes et Rob Huebel) stationnés dans un hôpital pédiatrique de São Paulo, au Brésil, qui découvrent involontairement un virus menaçant la civilisation. Ils sont bientôt recrutés comme agents secrets du gouvernement et se retrouvent dans une course contre la montre pour trouver un remède, tout en découvrant une sombre conspiration au centre de l'épidémie. S'appuyant sur l'héritage de son prédécesseur Hôpital pour enfants, police médicale triple comme un thriller bourré d'action, une histoire d'amour enveloppée de mystère et, finalement, une série de comédie globe-trotter.

Police médicale premières sur Netflix sur 10 janvier 2020.

