Ce sont les 10 meilleurs moments des Oscars 2020

Le 92e versement des Oscars a eu lieu dimanche soir 9 février. Une soirée qui a reconnu l’excellence de tous les professionnels de l’industrie cinématographique que nous aimons tant. Une soirée qui a laissé un peu de tout: rires, discours politiques, ovations debout, gagnants inattendus, présentations énergiques et bien plus encore. Ici, nous avons le compte de tout ce qui mérite d’être mentionné à propos de ces prix:

Introduction aux Oscars par Janelle Monae:

Avec une voix et des pas de danse spectaculaires comme à La Máscara, Janelle Monáe a présenté une présentation d’une grande énergie. Pour donner beaucoup plus de saveur à l’ensemble du spectacle, Billy Porter est apparu lors de sa présentation, qui a chanté un morceau de la chanson «I’m Still Standing» d’Elton John. Parmi les danseurs et avec Porter, ils ont encouragé les participants qui les ont fait chanter au rythme de «la, la, la». Certains ont suivi le mouvement, mais d’autres comme Brad Pitt l’ont effleuré … Quoi qu’il en soit, c’était une excellente façon de commencer les récompenses.

Présentation de Chris Rock et Steve Martin

La 92e édition des Oscars marque la deuxième année consécutive où le programme n’a pas de présentateur. Cependant, Rock et Martin, qui avait précédemment remis les prix, ont immédiatement plaisanté en disant qu’ils avaient reçu une “dégradation incroyable” en leur demandant de ne jouer que le monologue d’ouverture.

Brad Pitt a été le premier à recevoir une bonne blague, lorsque Rock a plaisanté en disant que voir l’acteur à 56 ans, c’était comme “se regarder dans le miroir”. Immédiatement après, ils se sont opposés à un invité de luxe: le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. En faisant bon usage de l’humour noir, ils se sont moqués de leur divorce en disant: «Jeff Bezos est si riche qu’il a divorcé et reste l’homme le plus riche du monde! Il a vu riage Marriage Story »et a pensé que c’était une comédie.»

Pour devenir un peu politique et féministe, les comédiens ont également attiré l’attention sur le fait qu’aucune femme n’était nominée pour le meilleur réalisateur.“Chris, je pense qu’il manque quelque chose à la liste cette année”, a déclaré Martin, auquel Rock a répondu: “Vagins?” “Oui!” Les deux s’accordèrent.

Brad Pitt remporte son premier Oscar d’acteur

“C’est incroyable, vraiment incroyable”, a déclaré Pitt rapidement en montant sur scène. Ses discours passés ont été caractérisés par être drôles, faire des blagues sur son célibat et Tinder. Mais à cette occasion, il est devenu politique au début et a frappé le Sénat:

“Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes cette année, soit 45 secondes de plus que le Sénat a donné à John Bolton cette semaine”, a déclaré Pitt, faisant référence au manque de témoins lors du procès politique du président Donald Trump. «Je pense que peut-être si Quentin en fait un film. En fin de compte, les adultes feront ce qu’il faut. »

Pitt a continué à remercier Tarantino d’être “original” et “unique en son genre”. “L’industrie du cinéma serait un endroit beaucoup plus sec sans vous”, a déclaré Pitt à Tarantino. Quant à sa co-star de Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio, il a également mis quelques secondes à le soutenir.

Interprétation de “Into the Unknown” par Frozen 2

La voix d’Elsa aux États-Unis, Idina Menzel, a interprété la chanson originale nominée aux Oscars “Into The Unkown” de Frozen 2 avec des interprètes vocaux pour Elsa de pays du monde entier. La vérité était assez intéressante pour voir comment la chanson sonne dans tant de langues dans la même interprétation.

Et s’ils ne s’en rendaient pas compte, nous avions un MEXICAIN parmi les «Elsas» qui ont chanté la chanson de #Frozen »lors de la cérémonie # Oscars2020. Elle est Carmen Sarahi, VIVA MEXICO!

👉 https://t.co/L7kTWDFwjS#Oscars #OscarsXSopitas pic.twitter.com/QRtajpkyAP

– Sopitas (@sopitas) 10 février 2020

Un parasite remporte le premier Oscar de l’histoire de la Corée du Sud

La satire sud-coréenne, Parasite, a remporté l’Oscar du meilleur scénario original. Le film devait connaître une forte concurrence, notamment Once Upon a Time in Hollywood, 1917 et Marriage Story, mais il se démarquait surtout par son scénario impeccable. Cela a marqué l’histoire de son pays natal, la Corée du Sud, car bien qu’il ait également remporté le prix du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur, ce fut le premier Oscar pour son pays.

“Nous n’écrivons jamais pour représenter notre pays”, a-t-il dit, “mais c’est très personnel pour la Corée du Sud”. Bong a remercié sa “femme sage” et les acteurs du film, réunis devant lui. Un moment inoubliable pour des millions de personnes vivant à l’autre bout du monde et pour tous les cinéphiles.

Présentation surprise d’Eminem

Juste après que Manuel Miranda nous a annoncé qu’un grand événement musical allait arriver, et plusieurs présentations vidéo rappelant les meilleures chansons de films comme Rocky, Moulin Rouge, Footlose et 8 Mile clips, les cordes d’introduction de “Perdez-vous. “

Sorti de nulle part, Slim Shady lui-même est apparu sur scène pour interpréter la chanson qui lui a valu un Oscar en 2002 en tant que meilleure chanson originale. Les mèmes et les réactions n’ont pas attendu. À la fin de la nuit, ce fut la meilleure surprise de toutes. Vraiment quelque chose d’incroyable!

James Corden et Rebel Wilson se moquent des chats dans la présentation des meilleurs effets spéciaux

Celui qui a pensé à faire ça est un génie de la comédie! Les chats sont probablement le film qui a le plus échoué cette année, tant au critique qu’au box-office. Cette adaptation musicale a joué toutes les mauvaises notes. Chargé d’un CGI plutôt dynamique, la première percée de Cats est devenue virale sur les réseaux sociaux pour toutes les mauvaises raisons. Maintenant, aux Oscars 2020, les co-protagonistes du film James Corden et Rebel Wilson sont sortis terriblement mal habillés en chats. “Nous savons plus que quiconque l’importance des bons effets spéciaux”Ils ont dit de faire rire tout le monde et de présenter le prix du meilleur effet spécial.

Hildur Guðnadóttir est la première femme à remporter le meilleur score aux Oscars

Des choses étonnantes se produisent chaque année aux Oscars, et bien que les prix soient sur le point de fêter leurs 100 ans (une enfance pour Chabelo), l’histoire se fait encore chaque année. Cette fois, c’est au tour de Hildur Guðnadóttir, violoncelliste et compositeur islandais de le faire grâce à la partition osée pour Joker. Aujourd’hui, elle est devenue la première femme à remporter un Oscar du meilleur score! Comme c’est cool!

Discours de Bong Joog-Ho lorsqu’il a remporté le prix du meilleur réalisateur

Après avoir pensé qu’il avait terminé la nuit, Bong Joon-Ho a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars 2020. En acceptant le prix, Bong a remercié chacun de ses collègues candidats pour l’impact profond qu’ils ont eu sur leur carrière. . Dans son discours, Bong a cité Martin Scorsese comme sa plus grande source d’inspiration et le qualifie d’ailleurs de meilleur réalisateur de tous les temps.

“Merci. Après avoir remporté le meilleur film international, j’ai pensé que la journée était finie et j’étais prêt à me détendre. Merci beaucoup. Quand j’étais jeune et que j’étudiais le cinéma, il y avait un dicton que j’avais enregistré profondément dans mon cœur, à savoir que “le plus personnel est le plus créatif”. Cette citation est de notre grand Martin Scorsese. Quand j’étais à l’école, j’ai étudié les films de Martin Scorsese. Le simple fait d’être nominé est un grand honneur. Je n’ai jamais pensé que je gagnerais », a déclaré Bong.

«Quand les gens aux États-Unis UU. Je ne connaissais pas mes films, Quentin mettait toujours mes films sur sa liste. Il est ici, merci beaucoup. Quentin, je t’aime. Et Todd et Sam, de grands réalisateurs que j’admire. Si l’Académie le permet, je voudrais obtenir une tronçonneuse du Texas, diviser le prix en cinq et le partager avec vous tous. Je vous remercie Je vais boire jusqu’au lendemain matin, merci », a conclu le réalisateur qui a pris la nuit.

Parasite remporte le prix du meilleur film et devient le premier film étranger à remporter cet Oscar

Nous avons rendu foi à l’Académie. Parasite est entré dans l’histoire en étant le premier film étranger à remporter le prix du meilleur film. Mérité? Définitivement oui. Le film de Bong Joon-Ho est spectaculaire à tous points de vue. D’autres films comme ROME (Mexique), Amour (France), Le Tigre et le dragon (Chine), Life is Beautiful (Italie), entre autres, ont concouru avec une double nomination dans les films et films étrangers, mais Aucun n’avait réussi à renverser l’histoire.

Si Joon-Ho avait déjà prévenu qu’une fête de marque ACME allait être placée pour gagner un meilleur réalisateur, maintenant avec cela, il sera probablement envoyé dans un autre univers. Pour un pur bonheur. J’espère que quelqu’un a préparé des chilaquiles demain pour soulager la sainte croix qui sera transportée.

Lorsque le discours de toutes les personnes impliquées dans la création de Parasite a pris fin, Pour la première fois dans l’histoire, tous les invités en ovation debout ont demandé à revenir pour prononcer plus de discours. Avant la pression de tout le monde, ils reviendraient pour finir avec de purs éloges pour Bong Joon-Ho. Quelque chose que nous n’oublierons jamais tous les cinéphiles.