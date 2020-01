Ce sont les 12 candidats de la troisième édition des ‘Masters of couture’

L’atelier des «Maîtres de la couture» est sur le point de rouvrir ses portes pour recevoir les candidats de la troisième édition. La Télévision espagnole diffusera cette nouvelle saison le lundi 27 janvier avec un hommage à la couturière espagnole Elio Berhanyer. Les apprentis entameront leur concours avec le défi de confectionner un vêtement à plumes inspiré du créateur. Dans le test en plein air, ils se rendront à Ourense pour travailler dans l’atelier d’Adolfo Domínguez, tandis que dans le dernier test, ils devront transformer une couette en un autre vêtement, dont le premier sera retiré. Ce sont les 12 candidats:

Arantxa (19 ans) – Exbailarina de Barcelona

Arantxa, candidate aux «Maîtres de la couture 3»

Avec seulement 19 ans, il sait déjà ce que c’est que de se réinventer professionnellement. Après une vie de danse, Avec une carrière prometteuse de danseur professionnel, une blessure à la cheville l’oblige à repenser son avenir. La couture a été son thème de salut. Après la blessure, il a appris à coudre dans le magasin de sa tante où il a un coin réservé pour s’entraîner quand il le peut. Bien qu’il ne travaille que depuis cinq mois, il consacre tellement d’efforts et de temps que la couture a remplacé la danse. Auto-exigeant, têtu, constant et compétitif, Arantxa maintient la même discipline en couture qu’en danse.

Begoña (49 ans) – Zamora Cook

Begoña, candidate aux «Maîtres de la couture 3»

Il vient d’une famille traditionnelle d’une ville de Saragosse. Depuis qu’il a déménagé à Barcelone comme un jeune homme, Il a eu le temps de se marier, d’avoir deux enfants, de se séparer et de tomber amoureux de son ex-mari. À 49 ans, il pense que son temps est enfin devenu le vrai Begoña. Avant, il se considérait comme une personne pleine de peurs et maintenant il ne se soucie pas de ce qu’ils diront. Gaie et extravertie, son goût pour la couture vient de sa mère, qui a enseigné la couture. Son grand objectif dans l’atelier des «Masters of Sewing» est de présenter son nouveau «je».

Borja (25 ans) – Étudiante en mode de Bilbao

Borja, candidat aux «Maîtres de la couture 3»

Malgré son esthétique lourde, Borja n’aime pas être pigeonné dans un style, parce que, Selon la façon dont vous vous levez, vous êtes plus enclin à un type de vêtements ou à un autre, mais sans pour autant négliger “la palette de couleurs”. Il est enfant unique et très fier que ses parents respectent ses goûts esthétiques. Il travaille comme assistant couturière dans un atelier de robe de mariée et étudie le design de mode à La Rioja. Il se considère énergique et persévérant, même s’il reconnaît qu’il est parfois trop perfectionniste. Il est très fier de ses cheveux. Il ne l’a pas coupé depuis plus de trois ans et pense que cela le représente. Il vient à «Masters of Sewing» pour apprendre, même si cela ne le dérangerait pas de trouver l’amour dans le programme.

David (22 ans) – Dépendant de Palma de Majorque

David, candidat aux «Masters de couture 3»

David, ou Selena Winters (nom artistique avec lequel il signe ses créations), est défini comme un tourbillon. Fils d’une gitane majorquine et d’un homme d’une ville d’Ávila, David est arrivé à Barcelone pour étudier le design de mode, mais n’a atteint que la deuxième année. Maintenant, il travaille comme commis dans une entreprise de vêtements bien connue et s’assure qu’il passe un bon moment à vendre des vêtements à des femmes catalanes de 60 ans. Ventilateur de cuisine, Il a en tête de concourir dans «MasterChef», mais dans sa version Celebrity puisque, selon son plan, il deviendra célèbre grâce à son passage par les «Maîtres de la couture».

Fran (30 ans) – Coiffeur de Málaga

Fran, candidat aux «Masters de couture 3»

Il est considéré comme “plus andalou qu’une taupe” et prétend être comme une “chèvre folle”. Il est frère, aime la Semaine Sainte, porte des images religieuses et ne comprend pas sa vie sans copla. Issu d’une famille modeste, il vit dans la maison de ses parents et partage une chambre avec ses sœurs. Il joue de la trompette dans le groupe de Marbella pendant 20 ans et a réalisé un de ses rêves en leur faisant des gilets de carnaval. Il est très sociable et gai, même s’il est en colère, il vaut mieux s’éloigner. Il a appris à coudre autodidacte. Pour lui, entrer dans les «Masters of couture» est une opportunité sans précédent, puisqu’il ne peut se permettre des études ou des cours de couture et de mode, sa véritable passion.

Helen (38 ans) – Femme d’affaires de Valence

Helen, candidate aux «Masters of Sewing 3»

Elena, ou Helen comme tout le monde la connaît, est différente et pas seulement à cause de son look spectaculaire. Elle est à la mode depuis 20 ans: depuis qu’elle a commencé comme vendeuse pour de grandes entreprises de luxe à Londres jusqu’à maintenant, avec son petit mais révolutionnaire et prospère boutique Paterna. Il dit que celui qui la connaît ne l’oublie pas, car le propriétaire octogénaire d’un magasin à Broadway, qui l’a arrêté dans la rue pour ses chaussures à paillettes et l’a embauché à ce moment-là. Après un bref passage à travers New York, où elle est tombée enceinte, elle est retournée dans son pays natal pour élever seule le rêve de sa vie: Dream, son fils. Son caractère, sa force et sa confiance sont les piliers du succès commercial de sa propre boutique de vêtements.

Joshua (28 ans) – Opposant à la garde civile de Tenerife

Joshua, candidat à «Masters of Sewing 3»

Indépendant et très attentif à son image, ce canari dit qu’il ne s’identifie pas à la mentalité de son île. Elle est infirmière auxiliaire, mais elle ne fait pas d’exercice. Actuellement opposé à la garde civile. Avec son père comme principal soutien et soutien, Joshua dit que la couture sert de méthode pour éviter ses problèmes. Parallèlement à la couture, le chant est une autre de ses principales passions. Il est défini comme attrayant et séduisant. Il préfère consacrer son temps libre à prendre soin de lui et non au monde de la nuit, avec ce qu’il dit de ne pas trop identifier.

La Brava (31 ans) – Elève de Madrid

La Brava, candidate aux «Maîtres de la couture 3»

Andrea, mieux connue sous le nom de La Brava, en raison de son tempérament, est une madrilène qui montre du street art sur les quatre côtés. Bien qu’il soit né dans la capitale, il vit à Jerez depuis 13 ans et l’Andalousie coule dans ses veines “beaucoup d’honneur”, comme il le dit. Il a étudié le design de mode pendant six ans dans une école privée de Séville. Son objectif est de “petarlo” avec sa marque Brava et d’aller au-delà de la mode, créer une forme d’expression artistique dans tous les sens et dans tous les domaines: photographie, tatouages, danses urbaines … C’est une alternative même pour l’amour: il n’a pas de partenaire, mais il tombe amoureux chaque jour de tout ce qui l’entoure. Elle est spontanée, sincère, loyale et si intense que, comme elle le reconnaît, elle ne peut pas le supporter.

Laura (38 ans) – Coiffeur de Madrid

Laura, candidate aux «Maîtres de la couture 3»

Elle est la coiffeuse la plus glamour d’Avila. Elle, son mari et leurs quatre enfants sont connus comme «le Beckham» de Hoyo de Pinares, la ville d’Abula où ils vivent. Il assure qu’ils aiment être les plus à la mode de la ville et préconise d’utiliser des créations de Haute Couture pour aller boire un vin n’importe où. Son originalité et sa créativité se reflètent également dans le nom de ses enfants: Bimba (en l’honneur de Bimba Bosé), Piero, Sasha et Gika. Il se distingue par son caractère, bien qu’au fond il cache un côté des plus tendres et émotionnels.

Marc (32 ans) – Patroniste de Barcelone

Marc, candidat aux «Masters de couture 3»

Skateur et passionné du style de vie californien. Son goût pour les baskets a été le début de son amour pour la mode. Après de nombreuses années de travail dans le monde de la mode, il a fait une pause pour se reposer dans une ville loin du bruit de la ville. À son retour, il a décidé de se consacrer au modèle pour changer sa vie. Bien que sa force réside dans la conception et le motif, il pense qu’il peut jouer un bon rôle avec la machine à coudre. Perfectionniste et détaillant, à l’avenir, il est marqué d’avoir des enfants et de réussir avec sa propre marque de vêtements.

Margarita (51 ans) – Athlète d’élite de Séville

Margarita, candidate aux «Maîtres de la couture 3»

Elle est fonctionnaire et aime le canoë, un sport qu’elle a abandonné à 18 ans mais a repris après avoir eu ses enfants. Sa spécialité est le canoë marathon, où il est devenu champion du monde dans sa catégorie Il aime s’entraîner avec les hommes “car les femmes les ont déjà tous gagnés”. Entre canoë et canoë, il prend le temps de pratiquer la couture, sa deuxième passion. La compétitivité et le bon travail sous pression sont ses meilleures qualités, c’est pourquoi elle estime que ses meilleures performances seront visibles dans les tests d’élimination.

Xiaona Dai (28 ans) – Étudiante de troisième cycle en provenance de Chine

Xiaona, candidat aux «Masters of Sewing 3»

Bien qu’elle soit née dans le sud-est de la Chine, elle est considérée comme une citoyenne du monde. Il est en Espagne depuis trois ans. Il aime notre pays, son mode de vie et sa culture. Il se déclare fan d’Antonio Machado. En plus du chinois et de l’espagnol, il parle français et anglais. Il a étudié le Master de Communication et Beauté de Vogue. Elle pense que «Masters of Sewing» est parfaite pour elle, car elle allie mode et esthétique, ses deux passions. Bien qu’il travaille depuis peu, il est capable d’apprendre et d’être au niveau de ses camarades de classe, car il sait que lorsqu’il propose quelque chose, il l’obtient. Il pense qu’il peut fournir une vision multiculturelle très différente et enrichissante pour le spectacle de talents.

