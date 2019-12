Ce sont les 15 films les plus drôles de la décennie / film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Lorsque l'on considère le meilleur du cinéma, il peut être facile d'oublier les films qui se mettent en quatre pour nous faire craquer. Pour une raison quelconque, la comédie ne semble jamais aussi importante ou importante que la comédie. Mais si nous ne riions pas, il n'y aurait rien pour nous ramasser de ces moments tristes. Donc, dans le cadre de notre rétrospective de la décennie de 2010 à 2019, je voulais m'assurer que nous choisissions les films les plus drôles de l'année. Non, je ne choisis pas seulement les meilleures comédies, car parfois les films les plus drôles ne peuvent pas être classés aussi simplement dans un seul genre comme ça. Au lieu de cela, je voulais choisir les films qui nous faisaient rire le plus durement, le plus souvent et le plus régulièrement. Sans plus tarder, entrons dans le Top 15 des films les plus drôles de la décennie.

15. La mort de Staline

Pourquoi c'est drôle: Tout d'abord, il est écrit par le maître de la satire Armando Iannucci, le brillant écrivain derrière la série de comédie politique britannique The Thick Of It, le long métrage dérivé In the Loop, et leur homologue américain Veep. Deuxièmement, vous avez Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Simon Russell Beale, et un ensemble impressionnant interprété tous jouant les laquais du défunt dictateur Joseph Staline. Mis à part le dialogue spirituel et vicieux partagé entre ces personnages historiques, ce qui le rend encore plus divertissant, c'est que tous les membres de la distribution n'essaient même pas de faire un accent russe ou une impression de ces gens. Ils le jouent simplement, ce qui rend la procédure encore plus hilarante.

L'un des moments les plus drôles: Les successeurs potentiels de Staline débattent tous de la façon dont ils détermineront qui accède au pouvoir, mais ils ne peuvent s’empêcher de se laisser distraire alors que le médecin commence à se creuser le crâne devant leurs yeux. Puis soudain, ils sont interrompus par le fils de Staline, qui est en pleine panique.

14. The Nice Guys

Pourquoi c'est drôle: Ryan Gosling en tant qu'enquêteur privé maladroit, et Russel Crowe comme un exécuteur qui apporte du muscle à la table. Ensemble, les deux enquêtent sur une mystérieuse disparition d'une jeune femme. Alors que les deux se retrouvent dans une histoire de style noir dans les années 1970 à Los Angeles, les deux continuent de trébucher vers plus de danger. Rendre les choses encore plus drôles est Riz Angourie comme la fille de Gosling, ce qui permet au film de montrer encore plus les défauts hilarants de son personnage. C'est l'un de ces films qui est hilarant, mais qui comporte également un suspense, une violence et un mystère.

L'un des moments les plus drôles: Russell Crowe a un message pour Ryan Gosling.

13. Le film LEGO

Pourquoi c'est drôle: Avec un méta-sens de l'humour qui fait référence aux vrais ensembles LEGO que vous pouvez trouver sur les étagères, et une approche comique de la formule d'aventure Chosen One, le film LEGO est meilleur qu'il ne le devrait. Et c'est l'un des films les plus drôles pour adultes qui soit toujours extrêmement familial. De l'incorporation de diverses sectes de la culture pop qui sont devenues des sectes LEGO à une distribution de voix exceptionnelle qui comprend Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Will Ferrell et même Morgan FREEMAN, ce film est l'un des films les plus imaginatifs de la mémoire récente, et c'est cette imagination qui permet au film d'être drôle de diverses manières sans jamais avoir l'impression que Phil Lord et Chris Miller essaient trop.

L'un des moments les plus drôles: Good Cop / Bad Cop est plus qu'un simple jeu joué avec des suspects. C'est deux personnages en un parfaitement exprimés par Liam Neeson, et cette scène d'interrogatoire est un excellent exemple de la façon dont Lord & Miller fait quelque chose d'intelligent avec la nature des éléments LEGO.

12. C'est la fin

Pourquoi c'est drôle: Tu as Seth Rogen, Jay Baruchel, Jonah Hill, Danny McBride, James Franco et Craig Robinson tous jouant des versions exagérées d'eux-mêmes aux côtés de certains de leurs amis les plus célèbres. Lorsque The Rapture se produit, tout l'enfer se déchaîne, et ces célébrités sont obligées de comprendre ce qui se passe et comment survivre. Le seul problème, c'est que ça ne peut que se gêner et se foutre les pieds. C'est vulgaire, violent, ridicule et Channing Tatum devient un gimp. Dois-je en dire plus?

L'un des moments les plus drôles: James Franco se fâche contre Danny McBride pour avoir jizzing sur ses magainzes adultes.

11. MacGruber

Pourquoi c'est drôle: Contrairement à beaucoup de Saturday Night Live des croquis transformés en films, MacGruber devient un personnage à part entière qui évolue au-delà du concept de croquis bouché dont il est issu. Scénariste et réalisateur Jorma Taccone sait que MacGruber fonctionne comme une sorte de parodie des films d'action des années 1980, et lui et co-écrivain / star Will Forte le transformer en un personnage insensé et idiot à la limite qui réussit toujours en tant que héros d'action. Il est dépassé de la pire façon possible, mais il ne s'en soucie pas, et ce genre de confiance est une grande partie de ce qui rend le personnage si drôle à regarder.

L'un des moments les plus drôles: MacGruber rassemble une équipe de certains des meilleurs soldats qu'il ait jamais connus pour affronter son ennemi juré, mais il les fait sauter accidentellement dans le van de l'équipe. Oh, et MacGruber a des relations sexuelles avec le fantôme de sa femme dans un cimetière.

10. Thor: Ragnarok

Pourquoi c'est drôle: Chris Hemsworth a vécu en tant que Thor pendant si longtemps qu'il est incroyablement à l'aise dans le rôle. Mais heureusement, il n'est pas sur pilote automatique, et il donne sa meilleure performance à ce jour en tant que Thor qui est toujours arrogant mais a appris les voies sarcastiques de la Terre. Que ce soit ses querelles avec son demi-frère Loki (Tom Hiddleston) ou des interactions avec un Hulk (Mark Ruffalo) qui parle comme un homme des cavernes, la chimie comique de Hemsworth avec ses co-stars et la collaboration créative du réalisateur Taika Waititi transforme ce qui aurait pu être une aventure cosmique moyenne en une suite de bande dessinée remarquablement hilarante qui a revigoré la franchise. Et n'oublions pas que Jeff GoldblumLe tour excentrique de The Grandmaster est un trésor, et le rôle de soutien de Waititi en tant que Korg adoucit l'accord.

L'un des moments les plus drôles: Thor raconte une histoire sur la façon dont Loki s'est transformé en serpent pour le tromper enfant.

9. Ils sont venus ensemble

Pourquoi c'est drôle: David Wain et Michael Showalter livrer une parodie classique de comédies romantiques comme Vous avez un email, le tout avec l'absurdité de films comme Avion !, Spaceballs ou The Naked Gun. Le résultat est une parodie maladroite avec des performances hammy de Paul Rudd et Amy Poehler qui montrent à quel point de nombreuses comédies romantiques peuvent être idiotes lorsqu'il s'agit de dramatiser des relations pour le grand écran. Ils ont frappé tous les clichés du livre et le rendent ridicule, en prenant des virages à gauche étranges et en insérant des blagues aléatoires qui permettent une émeute de rire.

L'un des moments les plus drôles: Michael Shannon apparaît comme l'ex-mari d'Amy Poehler qui vient de sortir de prison, et il veut tuer Joel pour avoir emménagé avec son ex-femme. Vous allez rire dès qu'il apparaît avec une épée à la main et un regard fou dans les yeux, mais vous le perdrez quand vous verrez ce qui se passe lorsque les flics essaient de l'emmener.

8. Demoiselles d'honneur

Pourquoi c'est drôle: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey, Ellie Kemperet, bien sûr, Melissa McCarthy faire une fête de mariage hilarante où tout et n'importe quoi peut mal tourner. Mais ce qui est génial avec les demoiselles d'honneur, c'est que ce n'est pas seulement une chaîne de gags. Le film a beaucoup de cœur et une belle histoire sur l'amitié, et ce sont des personnages définis qui se sentent comme des amis qui font que les blagues se posent fermement. Nous pouvons remercier le réalisateur Paul Feig et écrivains Kristen Wiig et Annie Mumolo pour ça. Il y a une raison pour laquelle ce film a été nominé aux Oscars du meilleur scénario original, ce pour quoi les comédies ne sont généralement pas reconnues.

L'un des moments les plus drôles: Kristen Wiig est prête à parrrrrtaaaaaaay.

7. Game Night

Pourquoi c'est drôle: Max (Jason Bateman) et Annie (Rachel McAdams) ne savent pas immédiatement que ce qui aurait dû être un jeu de mystère de meurtre amusant avec leurs amis se transforme en une nuit d'intrigues, de braquages ​​et de danger en tant que frère de Max Brooks (Kyle Chandler) est kidnappé par des criminels louches. Leur ignorance du réel danger dans cette situation fait beaucoup de la comédie, sans parler de ces chamailleries entre l'ensemble car ils découvrent lentement que tout n'est pas comme il semble. La dynamique entre les différents couples, et surtout l'enthousiasme tamisé de Billy Magnussen en faire un home run.

L'un des moments les plus drôles: Jason Bateman a été abattu et Rachel McAdams essaie de sortir la balle avec des instructions sur Internet.

6. Chasse aux Wilderpeople

Pourquoi c'est drôle: Deux mots: Julian Dennison. Ce gamin joufflu et charismatique est adorable, hilarant et fait un plomb adorable qui est juste un orphelin incompris à la recherche d'un endroit auquel il a l'impression d'appartenir. La dynamique entre le personnage de Julian Dennison, Ricky Baker, et le bushman grincheux joué par Sam Neill est d'où viennent beaucoup de rires, mais Maison Rachel en tant qu'agent des services de protection de l'enfance est un voleur de scènes.

L'un des moments les plus drôles: Après le décès de tante Bella, elle obtient un petit enterrement supervisé par Taika Waititi.

5. Popstar: Never Stop Never Stop

Pourquoi c'est drôle: Grâce à The Lonely Island (scénaristes et réalisateurs Akiva Shaffer et Jorma Taccone, et la star Andy Samberg), ce mockumentaire musical non seulement bafoue l'idée de célébrité et les documentaires qui les suivent, mais il présente un banger d'une bande sonore pleine de morceaux hip hop produits par des professionnels avec des paroles hystériques et des performances pour les accompagner. Combinez cela avec un flux de camées de célébrités sans fin qui font que le faux documentaire se sent beaucoup plus légitime, et vous avez l'une des meilleures comédies de la décennie.

L'un des moments les plus drôles: Un des tours de scène de Conner4Real prend une tournure embarrassante.

4. Le grand malade

Pourquoi c'est drôle: Kumail Nanjiani joue une version de lui-même, et puisqu'il est un comédien professionnel, il n'a aucun mal à être charismatique et hilarant. Combinez cela avec le fait que les goûts de Aidy Bryant, Bo Burnham, et Kurt Braunohler jouer ses amis comédiens, et il y a beaucoup de rires qui viennent de leur dynamique. Mais depuis The Big Sick raconte également la véritable et étrange histoire d'amour entre Nanjiani et sa vraie femme Emily V. Gordon (jouée Zoe Kazan dans le film), il y a aussi une comédie charmante qui vient de l'authenticité de voir leur histoire se dérouler sur grand écran, surtout quand Kumail doit supporter de rencontrer les parents d'Emily (Ray Romano et Holly Hunter), alors qu'elle est dans un coma d'origine médicale avec une maladie inconnue. Le résultat est une histoire d'amour qui est touchante et déchirante, mais aussi toujours amusante.

L'un des moments les plus drôles: Kumail fait la meilleure blague du 11 septembre aux parents d'Emily.

3. Scott Pilgrim contre le monde

Pourquoi c'est drôle: Michael Cera joue un peu un douchebag en tant que personnage principal dans cette adaptation du roman graphique de Bryan Lee O’Malley réalisé par Edgar Wright. Mais il est toujours extrêmement drôle dans ce rôle alors qu'il trébuche sans pitié avec les ex du nouvel objet de son affection, les fleurs trop cool de Ramona (Mary Elizabeth Winstead), devenant de plus en plus frustré, comme vous le feriez si vous jouiez à un jeu vidéo qui devenait de plus en plus difficile à mesure que vous jouiez.

Mais honnêtement, c'est le casting de méchants ex qui rend ce film si drôle, surtout Chris Evans comme le parfait skateboardeur de film d'action douchebro, Brandon Routh en tant que végétalien avec des pouvoirs psychiques, Jason Schwartzman en tant que producteur de disques smarmy, et Mae Whitman comme une ex-petite amie maléfique de Romana. De plus, il y a moins de camarades de groupe que Pilgrim amusé joué par Mark Webber et et Pilule Allison, Anna Kendrick comme sa sœur bavarde, et Kieran Culkin comme son colocataire gay jugement Wallace. Le calibre des acteurs de cette distribution est incroyable, et chacun d'eux est parfaitement interprété dans ce film.

L'un des moments les plus drôles: La police végétalienne vient prendre les pouvoirs psychiques de l'ex-petit ami de Ramona, Todd.

2. 21 Jump Street

Pourquoi c'est drôle: Jonah Hill et Channing Tatum faire une équipe de rêve comique improbable, ce dernier montrant un talent surprenant pour l'improvisation comique. Mais peut-être que la raison principale 21 Jump Street fonctionne si bien que les administrateurs Phil Lord et Chris Miller subvertir les attentes de ce que peut être une adaptation sur grand écran d'une vieille émission de télévision. Ils jouent avec la formule d'une manière méta, l'utilisent pour créer des moments hilarants, y compris ce qui est probablement la meilleure chose Johnny Depp a fait toute cette décennie. De plus, vous avez Dave Franco jouer un goober d'un lycéen respectueux de l'environnement, Brie Larson étant absolument merveilleux, et un éventail d'enseignants joués par Chris Parnell, Rob Riggle, et Ellie Kemper.

L'un des moments les plus drôles: Channing Tatum et Jonah Hill prennent le médicament qu'ils essaient de retrouver pendant la journée d'école.

1. Ce que nous faisons dans l'ombre

Pourquoi c'est drôle: Taika Waititi, Jemaine Clement et Jonathan Brugh incarnez trois vampires de longue date vivant ensemble dans la Nouvelle-Zélande contemporaine. Tous les trois ne sont pas particulièrement doués pour être des vampires, et ils ne sont pas très bons non plus comme colocataires. Les parties les plus drôles de ce film proviennent de la façon dont le mythe des vampires est traité de la manière la plus banale, surtout quand il s'agit de voir ce qu'est la vie quotidienne d'un vampire. De sortir dans un club et d'essayer de trouver du sang pour se régaler, ce film présente des gags horribles mais hilarants, et les blagues volent vite et féroces aussi. Depuis que le film est écrit et réalisé par Clement et Waititi, il est livré avec ces sensibilités comiques sèches et idiotes occasionnelles qui ont fait leur collaboration sur Vol des Conchords si amusant. De plus, dans ce film, nous avons également Rhys Darby jouer le chef d'une meute de loups-garous, et Cori Gonzalez-Macuer comme un vampire nouvellement transformé. Le résultat est l'un des films les plus originaux et les plus drôles de la décennie.

L'un des moments les plus drôles: Les trois vampires ont une réunion à plat pour discuter de certains problèmes qui se produisent dans la maison.

