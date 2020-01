Ce sont les 20 émissions de télévision en streaming les plus regardées de 2019 – les avez-vous toutes vues? – .

Il ne fait aucun doute que 2019 a été une année énorme pour les services de streaming. En fait, nous pouvons un jour regarder en arrière 2019 comme une année qui a mis les services de streaming sur une voie pour dépasser les réseaux de diffusion traditionnels. Netflix en particulier a eu une année massive, ayant publié des centaines et des centaines de séries originales, de films et d’émissions spéciales au cours de 2019. Parmi les sorties de la société l’année dernière figuraient certaines de ses émissions les plus populaires et les mieux notées de tous les temps, y compris Stranger Things et The Witcher, ainsi que des films originaux qui ont été salués par les téléspectateurs et les critiques. En fait, deux films originaux de Netflix viennent juste d’être nominés pour le meilleur film oscarisé – Histoire de mariage et The Irishman de Martin Scorsese.

Netflix est évidemment le plus grand service de streaming en ce moment, mais ce n’est pas le seul service à réussir. Amazon Prime Video a eu quelques succès fracassants en 2019, dont le plus notable pourrait être The Boys. Nous avons également vu deux nouvelles sociétés massives lancer leurs propres services de streaming lorsque Apple a lancé TV + le 1er novembre et Disney a suivi quelques semaines plus tard avec Disney +. Ce dernier a certainement connu plus de battage médiatique et de buzz jusqu’à présent, mais TV + ne fera que s’améliorer de plus en plus grâce au lecteur d’Apple et à ses ressources. Pour faire court… le streaming est là où il en est en ce moment.

C’est merveilleux que la marée tourne et il y a tellement de contenu génial provenant de tant de sources différentes. En plus de Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Apple TV +, il y a aussi Hulu, YouTube TV et plus encore, ainsi que d’autres lancements importants prévus cette année comme HBO Max et Peacock. Il est facile de voir comment les gens peuvent être submergés par toutes les options disponibles, c’est pourquoi les choses peuvent passer entre les mailles du filet. Aujourd’hui, nous allons nous assurer que vous n’avez pas manqué de regarder l’une des émissions de streaming les plus populaires de 2019.

TV Time est une application créée par une entreprise du même nom et utilisée pour suivre ce que vous regardez. L’application est disponible sur les appareils iOS et Android, et elle est utilisée par plus de 12 millions de personnes pour suivre les émissions qu’elles regardent et enregistrer les nouvelles émissions qu’elles souhaitent regarder. C’est un excellent outil pour les utilisateurs finaux, mais c’est aussi pratique pour nous. Pourquoi? Parce que TV Time anonymise toutes ces données et les utilise pour classer les émissions les plus populaires chaque semaine. Maintenant, la société a fourni à . un résumé des 20 séries de streaming les plus regardées de 2019 parmi ses millions d’utilisateurs.

Parmi les 20 séries de streaming les plus regardées, une seule émission a été créée par une plateforme autre que Netflix. C’est l’émission primée de Hulu, The Handmaid’s Tale, qui est arrivée en 6e place. Chacun des 19 spots restants est occupé par une série créée par Netflix et disponible exclusivement sur Netflix.

Il y a quelques grandes surprises sur la liste, mais elles parlent probablement plus à la base d’utilisateurs de TV Time qu’autre chose. Par exemple, Lucifer est n ° 1, mais il ne figurait nulle part dans la propre liste des 10 meilleurs de Netflix. Stranger Things et 13 Reasons Why ne sont pas des surprises dans les spots # 2 et # 3, et Money Heist n’est pas non plus au # 4. Orange est le New Black complète le top 5, ce qui est assez surprenant compte tenu de la gravité des dernières saisons. Le reste de la liste des 20 premiers peut être vu ci-dessus afin que vous puissiez vous assurer de ne rien manquer.

