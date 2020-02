Ce sont les 5 courts métrages d’animation qui sont nominés pour l’Oscar 2020

Nous sommes une question d’heures de vie pour la 92e édition des Oscars, qui récompense chaque année les plus remarquables de l’industrie cinématographique à travers 24 catégories difficiles. Sans doute, l’une des remises de prix les plus attendues d’artistes, de réalisateurs et du grand public qui aiment les productions cinématographiques.

En parlant de productions cinématographiques, nous ne nierons pas que pour les Oscars de cette année, il y a des noms très célèbres comme Joker, 1917, Il était une fois à Hollywood ou L’Irlandais, Cassettes qui concourent dans plusieurs catégories et qui figurent en tête de liste des plus nominés pour les prix qui auront lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles.

Alors que ce sont les productions qui ont été sur toutes les lèvres, il y en a d’autres petits qui méritent d’être reconnus par le public. Oui, nous voulons dire courts métrages d’animation que cette année, ils participeront aux Oscars, qui viennent de plusieurs pays comme la France, les États-Unis, la Chine et que nous allons partir aujourd’hui pour les voir:

1.- Mémorable (France)

Le directeur Bruno Collet a reflété de manière très émotionnelle combien il est difficile et compliqué de vivre avec la maladie d’Alzheimer. L’artiste et protagoniste du court métrage est celui qui souffre de la maladie, et pendant 12 minutes cela nous permet de voir à travers sa perception comment l’oubli des choses peut se sentir comme être en dehors d’une dimension que nous connaissons, qu’il Essayez de vous en souvenir grâce aux post-it.

2.- Hair Love (États-Unis)

Court métrage L’amour des cheveuxnous montre la première fois que le père d’une fille nommée Zuri se prépare à coiffer les cheveux de sa fille, qui est chinois et très compliqué à mouler. Une tâche qui n’est pas facile à faire pour l’homme quand il n’a pas la compagnie de sa femme.

Cependant, Au cours de l’histoire, le court métrage nous donne plusieurs messages tels que de ne pas abandonner le premier et aussi, jusqu’où l’amour d’un père pour sa fille peut l’emmener. Bien sûr, le meilleur est la fin, ce qui nous fait comprendre l’importance et le lien émotionnel que les cheveux ont pour les protagonistes de l’histoire.

3.- DCERA / Fille (République tchèque)

Réalisateur tchèque Daria Kashcheeva, parlez-nous de les souvenirs qu’une femme a du manque d’amour et d’empathie que son père avait avec elle quand elle était enfant, ce qui, après plusieurs années, l’empêche de s’ouvrir sentimentalement avec lui, qui est apparemment dans un lit d’hôpital et pourrait partir sans entendre ce que sa fille voulait tant lui dire.

4.- Kitbull (États-Unis)

Réalisé et écrit par Rosana Sullivan, et produit par Kathryn Hendrickson en collaboration avec Pixar Animation Studios, Kitbull est l’histoire de l’amitié si forte qu’elle se forme entre un chat errant et un pit-bull C’est abandonné à son sort. Une production qui nous rappelle l’importance d’adopter avant d’acheter, et cela parle aussi de toutes les difficultés que doivent traverser les animaux qui vivent dans la rue.

5.- Soeur (Chine)

La directrice Siqi Song, il a utilisé la technique du stop motion pour nous raconter l’histoire de un sujet qui se souvient comment sa jeune sœur a compliqué sa vie d’enfant. Une histoire qui se déroule dans la Chine des années 90 et qui fait que le protagoniste se demande à quoi aurait ressemblé sa vie sans la compagnie de sa sœur.

Selon vous, quelle statuette convoitée est portée?