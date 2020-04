Ce sont les autocollants de WhatsApp et OMS pour que vous restiez à la maison

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est associée à WhatsApp pour nous livrer une collection spéciale d’autocollants pour ces périodes de quarantaine et de distanciation sociale. Les autocollants serviront à rappeler à vos amis et à votre famille qu’ils doivent se laver les mains, qu’ils essaient de ne pas quitter la maison et bien d’autres choses liées à la situation actuelle dans le monde. Les autocollants sont maintenant disponibles et il vous suffit de les télécharger pour commencer à les utiliser.

Nous recommandons également: Ces messages WhatsApp sur Netflix et COVID-19 sont une arnaque au Mexique

L’OMS et WhatsApp ont lancé leur collection d’autocollants “Ensemble à la maison” (Ensemble à la maison) afin que nous puissions communiquer ce que nous ressentons pendant la fermeture de la pandémie de coronavirus en utilisant ces autocollants populaires. Et parce que les mots ne suffisent pas toujours, les nouveaux stickers veulent parler pour vous:

“Nous espérons que les gens apprécieront d’utiliser ces autocollants pour rester en contact avec leurs proches, en particulier ceux qui se sentent isolés, seuls et effrayés”, a déclaré WhatsApp dans un communiqué.

D’autres autocollants dans le pack comprennent des illustrations qui reconnaissent et célèbrent le travail des organismes de santé qui ont combattu jour et nuit la pandémie de coronavirus, y compris les infirmières et les médecins. Mais ils incluent également des scènes courantes pendant la quarantaine comme des singes en pyjama toute la journée ou collés à leur ordinateur portable toute la journée. Utilisez-les comme vous le souhaitez.

Les autocollants de l’OMS pour WhatsApp sont déjà disponibles à partir du 21 avril et vous n’avez qu’à les télécharger à partir d’un chat d’application.

.