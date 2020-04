Ce sont les bagues de fiançailles les plus chères (et les plus impressionnantes) du monde du sport

L’un des avantages d’être un athlète professionnel est un salaire géant. Cela signifie que lorsque les stars du sport tombent amoureuses, elles peuvent poser la question avec des cierges magiques impressionnants.

Au fil des ans, nous avons vu plusieurs célébrités s’engager auprès des athlètes, et elles ont le bling pour le prouver. Voici quelques-unes des bagues de fiançailles les plus chères du monde du sport.

Bague de fiançailles de Jennifer Lopez d’Alex Rodriguez

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez | Steve Granitz / WireImage

Quand Alex Rodriguez a proposé à Jennifer Lopez lors de leur escapade romantique aux Bahamas, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que tout soit parfait. Pour l’ancien arrêt-court des Yankees, cela signifiait beaucoup d’entraînement. Lors d’une interview sur Live avec Kelly et Ryan, Rodriguez a révélé qu’il avait pratiqué la proposition trois fois avant le grand jour, en utilisant son assistant comme remplaçant pour Lopez.

“Nous avons répété ces trois jours de suite”, a déclaré Rodriguez. Mais au troisième jour, le temps s’est retourné contre lui et Rodriguez est devenu extrêmement nerveux que les détails de «l’ensemble» seraient ruinés. “Mercredi, il a plu”, a-t-il déclaré. “Donc, ça a joué avec mes antécédents, je suis devenu vraiment nerveux.”

Cependant, quand il a finalement posé la question à Lopez, c’était un bel événement digne d’une image. Peu de temps après, Rodriguez et Lopez ont publié une série de magnifiques photos sur leurs comptes Instagram séparés, y compris un gros plan du ring.

La bague est un diamant magnifique et énorme taille émeraude qui pourrait valoir jusqu’à 5 millions de dollars. Étant donné que le couple n’a pas divulgué de détails sur la bague, à l’exception de la photo, les experts sont laissés à spéculer sur sa valeur, et il y a eu un certain désaccord.

Le président de SuperJeweler.com a déclaré à People qu’il estimait que le diamant se situait entre 11 et 15 carats et qu’il valait environ 1 à 1,9 million de dollars. Mais les experts de Shane Co et Rare Carat avaient des estimations beaucoup plus importantes. Ils pensaient que le diamant était d’environ 15 à 20 carats et valait de 4,5 à 5 millions de dollars.

Malgré le désaccord sur la taille et la valeur, chaque expert en bijoux qui a regardé la bague a convenu qu’il s’agissait d’une pierre parfaite de très haute qualité.

Bague de fiançailles de Gabrielle Union de Dwyane Wade

Lorsque Dwyane Wade de Miami Heat a décidé de demander sa main à Gabrielle Union, il s’est assuré d’avoir la bague parfaite pour réaliser son fantasme. Selon People, Wade a travaillé en étroite collaboration avec Jason Arasheben, PDG de la société de bijoux Jason of Beverly Hills, pour choisir la bague de fiançailles.

“J’ai effectué trois visites personnelles distinctes à Miami pour présenter différentes options jusqu’à ce que nous trouvions la pierre parfaite”, a déclaré Arasheben. «Il l’avait planifié pendant des mois et était très particulier pour trouver la pierre de ses rêves.»

Wade a finalement choisi une bague en diamant taille coussin de 8,5 carats évaluée à près d’un million de dollars, et Union semble en être très heureuse. Après avoir posé la question, Union a posté une photo en gros plan de l’anneau sur Instagram, avec la légende, “Sooooo c’est arrivé … #Yessss.”

La bague de fiançailles de Vanessa Bryant de Kobe Bryant

Le monde pleure toujours la perte de la star de Laker, Kobe Bryant et de sa fille, Gigi. Mais rien de plus que sa femme de près de 20 ans, Vanessa Bryant. Le couple s’est rencontré alors qu’ils étaient encore très jeunes. Il avait 20 ans et elle n’avait que 17 ans, et ils sont rapidement tombés amoureux.

Lorsqu’elle a eu 18 ans, ils se sont mariés en 2001. Comme ils étaient encore si jeunes, et c’était il y a de nombreuses années, il n’y a pas beaucoup de détails sur la bague originale de Vanessa, mais ce n’était de toute façon pas celle qu’elle portait pendant la majeure partie de leur mariage. .

En 2003, Bryant a donné à sa femme une mise à niveau. Selon le Los Angeles Times, il a commandé une bague en diamant violet 8 carats, d’une valeur d’environ 4 millions de dollars auprès des bijoutiers Rafinity de Santa Monica. Mais selon un autre expert en bijoux, Alan Bronstein, le diamant n’est peut-être pas exactement comme indiqué, bien qu’il n’ait pas examiné la pierre par lui-même.

“Je suppose que c’est un diamant violet-rose spectaculaire, car dans la nature, le violet n’existe pas dans une pierre de 8 carats”, a déclaré Bronstein à propos de la bague de Brant. «Le violet est une lavande, une couleur chardon, et les diamants ne viennent que de cette couleur en petites pierres. Mais une couleur rose très forte avec une teinte violette, la nature fait ces pierres. “

Bague de fiançailles de Kate Upton de Justin Verlander

Après le lanceur des Detroit Tigers, Justin Verlander a décidé qu’il avait rencontré la femme de ses rêves, il a travaillé en étroite collaboration avec la designer Anita Ko pour créer une bague unique pour Kate Upton. Le bijoutier a dit à E! News, “Justin et moi avons collaboré à la création de la bague unique la plus parfaite qui soit rare et de qualité exceptionnelle … tout comme leur amour.”

La bague qui s’est retrouvée sur la main gauche d’Upton comportait un énorme diamant rond dans un sertissage pavé. Selon un expert de US Weekly, le bling est estimé à 8 carats et pourrait valoir environ 1,5 million de dollars.

Bague de fiançailles de Kim Kardashian de Kris Humphries

Bien qu’elle porte maintenant une autre bague, lorsque Kim Kardashian a brièvement épousé l’ancienne star de la NBA, Kris Humphries, elle arborait un énorme cierge magique. La création de Lorraine Schwartz comportait un diamant central de 16,21 carats et deux diamants latéraux de 1,8 carat et valait 2 millions de dollars.

Cependant, après la fin de leur mariage de 72 jours, Humphries s’est retrouvé avec la bague et il l’a vendue aux enchères pour la charité. L’anneau massif s’est vendu à 749 000 $ en 2013, soit moins de la moitié de sa valeur d’origine.