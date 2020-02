Ce sont les bandes-annonces spéciales qui ont été présentées dans le Super Bowl LIV

Il est bien connu que l’une des émissions les plus regardées au monde est toujours le Super Bowl, en fait, la dernière édition a été l’émission la plus regardée de l’histoire de la télévision. Alors, imaginez … combien de marques – et le bateau pour lequel elles paient – et les shorts promotionnels ne veulent pas quelques secondes pour encadrer.

Et comme c’est la tradition, la question des publicités devient un événement alternatif au Super Bowl avec beaucoup d’attention médiatique. Et cette année, bien sûr, cela n’a pas fait exception, car nous avons déjà vu quelques spots publicitaires assez vadrouilles. Avez-vous déjà imaginé Bryan Cranston dans le rôle de Jack Torrance de «The Shining»? Eh bien, quelque chose comme ça, seul SNL ou SB peut le faire.

Maintenant, c’est aussi un jour où différentes bandes-annonces de films sont généralement publiées pour augmenter l’excitation – généralement ici, le ganon est toujours Disney – et cette année, la formule a été répétée. Alors, alors que les chefs du Kansas affrontent les niners de San Francisco au Hard Rock Stadium, voici les avancées qui ont été présentées ce jour attendu:

Top Gun: Maverick

Le retour tant attendu de Tom Cruise en tant que pilote rusé Maverick Mitchel après plus de 30 ans de premier versement. De cette suite, nous avions déjà vu des progrès, mais bon, toujours dans le SB, il y a des spots spéciaux des films à sortir. «Top gun: Maverick«Arrivera le 26 juin de cette année.

Mulan

De cette action en direct de Disney Princess, nous avions déjà vu quelques bandes-annonces, mais maintenant, elles ont présenté la bande-annonce finale avant la première du film qui sortira le 27 mars. Cette ‘Mulan«Semble beaucoup promettre.

Homme invisible

Vous souvenez-vous de l’échec du film de Kevin Bacon il y a quelques années? Eh bien, maintenant ce même film aura un remake d’Oliver Jackson-Cohen et Elisabeth Moss. Mais attention, car cette version sera une œuvre de Blumhouse Productions (Whiplash, Get Out, Split, BlacKkKlansman, etc.), c’est-à-dire dans une de ces surprises. Ce film sortira le 28 février.

Veuve noire

Et de la Russie au monde, vient Natalia Alianovna Romanova, mieux connue sous le nom de Veuve noire. Vous voyez comment nous vous avons dit que Disney était toujours le treuil? Ici, un endroit spécial de cette nouvelle tranche attendue du MCU a été lancé. La chose précieuse ici, en plus de voir plus de secondes de Scarlett Johansson, était le fait qu’il pourrait avoir un premier clin d’œil de David Harbour en tant que gardien rouge.